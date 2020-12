Les législateurs européens du groupe des socialistes et démocrates ont exhorté mardi le chef de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), Fabrice Leggeri, à démissionner de ses fonctions, après des mois d’allégations sur l’implication de l’agence dans des pratiques illégales et des violations des droits fondamentaux.

«Dans sa gestion de ces allégations, le directeur exécutif Fabrice Leggeri a complètement perdu notre confiance et il est temps pour lui de démissionner. Après des mois où le Groupe S&D a appelé à des explications, le directeur Leggeri a eu la chance de remettre les pendules à l’heure », a déclaré Kati Piri, vice-présidente S&D pour la migration et membre LIBE, avant d’ajouter qu’il y a encore« beaucoup trop »de questions l’implication de Frontex dans des pratiques illégales.

«Tant que les allégations pèsent sur Frontex, sa réputation reste gravement endommagée et a désespérément besoin d’être réparée. À notre avis, le directeur Leggeri n’est pas la bonne personne pour réparer les dommages », a-t-elle ajouté.

La décision des législateurs européens fait suite à un rapport du journal allemand Der Spiegel en octobre, qui a publié son enquête intitulée «Frontex Complicit in Greek Refugee Pushback Campaign» de l’Agence des frontières de l’UE. Le rapport a révélé que la vidéo et d’autres données accessibles au public suggèrent que «les actifs de Frontex ont été activement impliqués dans un incident de refoulement à la frontière maritime gréco-turque en mer Égée».

Cependant, Leggeri a nié les allégations, soutenant que «jusqu’à présent, aucun document ou autre matériel n’a été trouvé pour étayer des accusations de violation de la loi ou du code de conduite de Frontex par des officiers déployés». Il a ajouté que l’agence «ne tolère aucune violation des droits fondamentaux» dans aucune de ses activités.

Dans un autre rapport du New York Times La semaine dernière, Frontex a de nouveau été critiquée pour avoir contribué à dissimuler des violations du droit international, lorsqu’un équipage a déclaré qu’il était découragé par les responsables de l’agence de rapporter qu’ils avaient vu les autorités grecques mettre un bateau de migrants à la dérive dans les eaux turques.

La Grèce et la Turquie constituent des points de transit clés pour les migrants cherchant à pénétrer en Europe, dans leurs efforts pour fuir la guerre ou les poursuites. En vertu du droit international, les refoulements sont considérés comme une violation des règles internationales, dans les cas où les migrants sont expulsés ou renvoyés dans un pays où leur vie et leur sécurité pourraient être en danger pour des raisons liées à leur race, religion, nationalité ou appartenance à un groupe social. ou l’opinion politique.

Plus tôt en juillet, lors d’une audition de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement, Leggeri avait nié avoir eu connaissance de refus des autorités grecques, à l’exception d’un événement qu’il a qualifié de «malentendu». Cependant, le rapport de Der Spiegel a montré que les responsables de Frontex étaient au courant d’au moins six incidents au cours desquels les autorités grecques avaient procédé à des refoulements, sans offrir leur aide aux migrants en détresse et malgré l’obligation du code de conduite des agents de Frontex d’empêcher les refoulements.

Le 10 novembre, le chef de Frontex a appelé à la création d’un comité d’évaluation chargé d’examiner les questions juridiques liées à la surveillance par l’agence des frontières maritimes extérieures, dans le but de refléter les préoccupations des États membres concernant les «menaces hybrides» affectant leur sécurité nationale à frontières extérieures où Frontex déploiera son corps permanent.

«Toute allégation de faute ou de violation des traités internationaux ou des droits fondamentaux dans le cadre d’opérations conjointes coordonnées par Frontex est traitée avec une grande inquiétude et fait l’objet d’une enquête approfondie», a déclaré Leggeri.