Cinquante députés ont demandé à la BBC une émission « extrêmement irresponsable » sur l’élevage de chiots, qui avait pour titre provisoire « Mes chiots me rendront-ils riche? »

Le programme controversé, rebaptisé britannique Puppy Boom – Counting the Cost, explorera la montée en puissance de l’élevage de chiots en tant qu’entreprise parmi les Britanniques « ambitieux et connaisseurs des médias sociaux ».

Un certain nombre de défenseurs des droits des animaux, y compris la RSPCA, ont récemment critiqué l’émission pour avoir présenté l’élevage de chiots comme une entreprise commerciale « ambitieuse » à entreprendre en réponse aux pertes d’emplois de Covid-19.

Plusieurs députés ont maintenant écrit au directeur général de la BBC, Tim Davie, lui demandant de reconsidérer la diffusion du film, qui a été commandé l’année dernière à la suite du BBC Three Pitch à Sheffield Doc / Fest.

La lettre interpartis, vue par le Mirror, a été compilée par le député de Crawley Henry Smith, avec environ 50 signataires, dont l’ancienne secrétaire à l’environnement Theresa Villiers.

Il a déclaré: « Compte tenu du niveau de confiance associé à la BBC, nous pensons que vous avez une énorme responsabilité d’établir et de maintenir les normes éthiques les plus élevées et un programme de cette nature semble en contradiction avec cela. »

La note a poursuivi en décrivant la prémisse du documentaire comme «extrêmement irresponsable», affirmant qu’il cherchait à «glamouriser l’élevage de chiots comme un programme« devenir riche rapidement ».

Une pétition appelant la BBC à annuler le programme a atteint aujourd’hui 212 000 signatures, les organisateurs de l’appel déclarant: «Tout ce qui promeut les animaux en tant que produits de base pour gagner de l’argent est absolument honteux.

Il y a également eu récemment des protestations de la part du présentateur de télévision Paul O’Grady, qui a critiqué la décision « honteuse » du diffuseur de diffuser une émission sur les chiens de créateurs.

L’activiste des animaux, 65 ans, a déclaré que l’émission pourrait « encourager l’élevage de chiots », ajoutant: « J’espère seulement que la BBC reprendra ses esprits et la déchargera immédiatement. »

« C’est un peu inquiétant lorsque les étincelles lumineuses de BBC3 pensent que c’est un visionnement approprié. Vous ne gardez pas un chien pour gagner de l’argent. J’ai vu ce que fait une reproduction excessive et c’est pitoyable. Honte à toi.’

La RSPCA a également déclaré en décembre qu’elle s’était associée à un certain nombre de groupes de protection des animaux pour écrire à la BBC pour exiger que l’émission soit abandonnée.

Il y a également eu des manifestations sur les réseaux sociaux, l’acteur de Downton Abbey, Peter Egan, tweetant: « C’est peut-être la pire idée que j’aie jamais entendue. @bbcthree n’a clairement aucune idée de la programmation créative s’il s’agit d’un exemple de leur travail. Je suis vraiment choqué par ça ‘

Un porte-parole de la RSPCA a ajouté: « Nous sommes conscients de ce programme et nous craignons qu’il soit extrêmement irresponsable d’encourager et de glorifier l’élevage en tant que système de « devenir riche rapidement » qui, à son tour, pourrait entraîner de graves problèmes de bien-être des chiens et alimenter l’illégalité. commerce de chiots.

Dans une déclaration le mois dernier, la BBC a déclaré que le film serait « étayé par un journalisme sonore, offrant une exploration équilibrée des raisons pour lesquelles plus de jeunes se sont intéressés à transformer leur passion pour les chiens en profession ».

Le diffuseur a ajouté: «Ce ne sera pas un guide pratique. Il ne s’agit pas d’encourager les gens à se lancer dans la reproduction. Ce n’est pas non plus une tentative de glorifier l’élevage.

«Le bien-être des animaux est de la plus haute importance et ce programme suivra de jeunes individus qui se reproduisent déjà de manière responsable ou qui sont en formation pour devenir accrédités afin de mettre en évidence ce qui constitue les meilleures pratiques.

« L’idée a été commandée lors d’un événement de pitch en direct pour les nouveaux talents, ce qui est différent de la façon dont nous commandons habituellement, mais elle sera maintenant développée et réalisée conformément aux processus habituels conformément aux directives éditoriales de la BBC et l’équipe de production recherchera et consultera largement au sein de l’industrie ».

Les informations sur le site Web de la BBC à propos de l’émission indiquent: « Le prix moyen des chiots ayant doublé au cours des six derniers mois à cause de Covid-19, ce film opportun se penchera sur certains des 20 ans qui cherchent à lancer de nouvelles entreprises d’élevage de chiens de créateurs »

L’émission présente les pièges de l’élevage de chiens, comme le poursuit le diffuseur: « Le film suivra les jeunes éleveurs alors qu’ils tentent de créer leurs entreprises et de les rendre réputés.

« Mais, avec des chiots pour la vie et pas seulement le verrouillage, et une augmentation du nombre de » mauvais éleveurs « cherchant à gagner rapidement de l’argent, il explorera et discutera également ce qui constitue une bonne et une mauvaise pratique dans le monde de l’élevage canin. »

L’idée a été lancée par les cinéastes Sophia Slater et Helena Rochester.

MailOnline a contacté la BBC pour de plus amples commentaires.