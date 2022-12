Les députés demandent à Jeremy Hunt de nommer le régulateur PumpWatch pour mettre fin aux prix de l’essence frauduleux

JEREMY Hunt doit mettre fin à des années de prix de l’essence arnaques et enfin nommer un régulateur PumpWatch en 2023, disent les députés.

La chancelière a été invitée à prendre des mesures pour obliger les détaillants « à veiller à ce que les automobilistes ne soient plus exploités ».

Les députés ont appelé Jeremy Hunt à nommer un régulateur PumpWatch en 2023 pour mettre fin aux prix de l’essence frauduleux Crédit : Getty

Notre lecteur Keep It Down indique que les prix devraient être inférieurs d’au moins 10 pence le litre

L’appel est venu d’un groupe de 30 députés conservateurs de premier plan, dont l’ex-ministre de l’Intérieur Priti Patel.

Dans une lettre coordonnée par le député conservateur Jonathan Gullis, ils disent qu’entre le 10 octobre et le 8 décembre, les prix de l’essence n’ont baissé que de 3 %, malgré la chute des prix de gros de 22 %.

Les prix du diesel ont à peine changé, le prix de gros ayant chuté de 25 %.

Les conservateurs et les militants tels que FairFuel, fondé par Howard Cox et faisant partie de notre campagne Keep It Down, affirment que les prix devraient être inférieurs d’au moins 10 pence le litre.

Dans la lettre, M. Gullis affirme : « Cet antidote populaire à la pression inflationniste coûtera très peu au gouvernement à mettre en œuvre et impliquera simplement une petite équipe d’analystes dirigée par l’expert indépendant en campagne de consommation de carburant, Howard Cox.

« PumpWatch n’est pas compliqué, mais sa mise en œuvre pourrait restaurer la confiance dans l’épouvantable marché opaque du carburant en Grande-Bretagne. »

M. Cox a déclaré au Sun: «L’offre saisonnière parfaite pour les conducteurs les plus taxés au monde serait que la chancelière et le Premier ministre annoncent qu’il n’y aura certainement pas de hausse des taxes sur les carburants dans le budget de mars.

“Et pour que ce rêve de Noël devienne réalité, mettez également en œuvre le PumpWatch, promis depuis longtemps, pour empêcher la chaîne d’approvisionnement en carburant d’escroquer continuellement les automobilistes à volonté.”