Les députés de la commission des affaires étrangères se rendront à Taiwan dans un contexte de relations tendues entre le Royaume-Uni et la Chine | Politique Nouvelles

Des députés d’un important comité des Communes se rendent à Taïwan cette semaine, dans un mouvement susceptible de mettre Pékin en colère dans un contexte de relations tendues entre le Royaume-Uni et la Chine.

La commission des affaires étrangères a déclaré que ses membres seront sur l’île autonome, que la Chine revendique comme son territoire, de mardi à samedi.

Cette décision risque d’aggraver les tensions avec Pékin, qui a rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis à la suite de l’intervention de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. visite à Taïwan en août.

Le comité rencontrera la présidente Tsai Ing-Wen, le secrétaire général du Conseil de sécurité nationale, Wellington Koo, et le premier ministre et président du Yuan exécutif, Su Tseng-chang, pendant le voyage.

Ils rencontreront également des entreprises et des groupes de la société civile.

La députée conservatrice Alicia Kearns, présidente de la commission, a déclaré: “Cette visite à Taïwan est depuis longtemps une priorité pour la commission des affaires étrangères.

“Le Royaume-Uni a la chance d’entretenir des liens culturels et commerciaux solides avec Taïwan, favorisant des ambitions partagées en matière d’énergie propre, d’éducation, de nouvelles technologies avancées et plus encore.

“Les multiples défis à la sécurité et à la prospérité à travers le monde rendent d’autant plus importants les liens constructifs entre les démocraties, comme ceux dont jouissent le Royaume-Uni et Taïwan.”

Il est peu probable que cette décision aide les relations entre le Royaume-Uni et la Chine.

Le voyage de Mme Pelosi cet été a incité le président chinois Xi Jinping à prendre une série de mesures militaires et diplomatiques, notamment la rupture des pourparlers sur le changement climatique avec Washington pendant plusieurs mois.

3:35

Les tensions sino-taïwanaises restent vives



M. Xi a resserré son emprise sur le pouvoir avec un troisième mandat sans précédent, ce qui pourrait l’encourager à adopter une position plus affirmée envers l’Occident et Taïwan.

Taïwan est autonome depuis que les forces nationalistes y ont fui en 1949 après que les communistes ont pris le contrôle de la Chine.

Elle est considérée comme une province rebelle par la Chine, qui revendique l’île comme son territoire et s’oppose à tout engagement des responsables taïwanais avec des gouvernements étrangers.

Hier soir, Rishi Sunak a déclaré “l’âge d’or” des relations sino-britanniques, alors qu’il condamnait la répression policière contre des manifestations anti-lockdown balayent les rues de Chine.

Le Premier ministre a déclaré lundi au banquet annuel du maire à Londres : “Nous reconnaissons que la Chine pose un défi systémique à nos valeurs et à nos intérêts, un défi qui s’aggrave à mesure qu’elle se dirige vers un autoritarisme encore plus grand”.

Mais il a également averti que le Royaume-Uni “ne peut pas simplement ignorer l’importance de la Chine dans les affaires mondiales – pour la stabilité économique mondiale ou des problèmes comme le changement climatique”.