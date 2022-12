Les députés d’arrière-ban conservateurs exhortent le chancelier à réduire les dépenses en matière d’égalité et de diversité

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Jeremy Hunt serait confronté à des appels d’environ 40 députés pour réduire les dépenses publiques consacrées aux initiatives d’égalité, de diversité et d’inclusion.

Le télégraphe signalé qu’un nombre important de députés ont écrit au chancelier à ce sujet.

Cela survient alors que le groupe conservateur Way Forward affirme que des millions de livres de l’argent du gouvernement sont dépensés pour de telles initiatives.

Des personnalités du parti, dont David Davis et Sir Jake Berry, feraient partie de ceux qui auraient signé une lettre à M. Hunt pour lui dire que «nous devons pouvoir rassurer nos électeurs, qui s’inquiètent du coût de- crise vivante, que chaque centime de l’argent des contribuables dépensé en leur nom est rentable et n’est pas gaspillé ».

Ils ajoutent : « Nous aurons de bien meilleures chances de réduire les impôts ou de dépenser davantage pour les services publics de première ligne si nous mettons fin à ce type de gaspillage.

Steve Baker, maintenant ministre du Bureau d’Irlande du Nord, a relancé le groupe conservateur Way Forward cet été, mais s’est retiré lorsqu’il a rejoint le gouvernement en septembre.

Le chancelier est censé être ouvert à l’examen d’un prochain rapport conservateur Way Forward sur la question dans le cadre d’un examen plus large de l’efficacité.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Le chancelier a clairement indiqué que la discipline des dépenses est cruciale pour renforcer la crédibilité du marché, assurer la stabilité économique, stimuler la croissance à long terme et financer durablement les services publics.

« Le rapport qualité-prix reste primordial pour le Trésor. Pour aider à gérer les pressions d’une inflation plus élevée et à concentrer les dépenses sur les priorités du gouvernement, les ministères continueront d’identifier des économies d’efficacité dans les budgets quotidiens.

“Pour aider les départements à le faire, le chancelier lance un examen de l’efficacité et des économies. Il s’agira notamment de redéfinir les priorités des dépenses au détriment des programmes de moindre valeur et de faible priorité. »

Cela survient alors que le député conservateur Lee Anderson a déclaré qu’il mettait en garde Rishi Sunak après avoir accusé son propre parti de ne pas avoir maîtrisé la migration illégale.

M. Anderson, un ancien conseiller travailliste qui a fait défection aux conservateurs avant d’être élu à Ashfield en 2019, a utilisé un article du Mail on Sunday pour avertir la direction de son parti qu’il “perdait le contrôle” de l’immigration illégale et “se moquait de Brexit ».

Cela vient alors que le journal rapporte que le Premier ministre utilisera un discours majeur en janvier pour offrir aux électeurs une vision plus claire de l’avenir qui comprend des politiques migratoires plus strictes et un soutien aux familles dans le contexte de la crise du coût de la vie.

M. Anderson, qui faisait partie du groupe de députés dits du “mur rouge” qui ont occupé des sièges conservateurs dans les anciens cœurs travaillistes du nord de l’Angleterre et ailleurs, était un loyaliste de Boris Johnson qui n’a retiré son soutien qu’au milieu du tollé suscité par l’affaire Chris Pincher. controverse.

Il a demandé à plusieurs reprises une action ferme du nouveau Premier ministre Rishi Sunak, ainsi que de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, dans la lutte contre les migrants transmanche.

Dans l’article, il écrit: «J’ai rejoint le Parti conservateur en 2018 parce que je voulais faire avancer le Brexit, réduire l’immigration et livrer pour mes amis et mes électeurs à Ashfield.





Si cela n’est pas résolu dans les trois premiers mois de 2023, nous aurons du mal à conserver les sièges muraux rouges Lee Anderson

« Nous avons voté pour reprendre le contrôle de notre argent, de nos lois et de nos frontières. Eh bien, ce fiasco des petits bateaux a montré que nous avons perdu le contrôle des trois.

“Nous nous moquons du Brexit, de l’état de droit et de la gentillesse et de la générosité du peuple britannique.

« En 2021, nous avons adopté le projet de loi sur la nationalité et les frontières, mais le problème en 2022 est 15 fois pire qu’en 2021.

« Alors, je mets ma fête en demeure.

“Je peux plus longtemps continuer à trouver des excuses aux travailleurs acharnés d’Ashfield dont les impôts sont utilisés pour héberger des immigrants illégaux dans des hôtels quatre étoiles pendant que nos propres sans-abri sont dans la rue.”

L’attaque du député conservateur survient quelques jours seulement après qu’une rébellion d’arrière-ban a forcé le Premier ministre à deux descentes distinctes sur des cibles éoliennes et immobilières terrestres.

M. Anderson utilise la lettre pour évoquer la possibilité qu’il puisse finir par quitter le parti si des mesures insuffisantes sont prises, dans ce qui s’avérerait être un autre casse-tête pour le Premier ministre.

Il écrit : « Mon parti peut être une force pour le bien dans ce grand pays, mais il ne choisit pas encore de l’être.

“Si cela n’est pas résolu au cours des trois premiers mois de 2023, nous aurons du mal à conserver les sièges du mur rouge et ma conscience sera mise à rude épreuve parce que je veux me présenter en tant que candidat conservateur représentant un parti qui mettra les intérêts de mon électeurs avant les milliers d’immigrants illégaux qui arrivent ici chaque mois.

Il conclut son article par un avertissement au Premier ministre : « Nous devons régler cela d’ici la fin mars, sinon mes électeurs et moi perdrons patience, à juste titre.