Les députés critiquent les échecs « stupéfiants » de la UK Health Security Agency

Le principal organisme britannique de santé publique a un manque stupéfiant de contrôle sur des milliards de livres de dépenses, et il n’y a aucun plan pour stocker des vaccins ou des équipements de protection individuelle (EPI) pour une future pandémie, a révélé un rapport accablant de députés.

Le comité des comptes publics a vivement critiqué les défaillances répétées de la gouvernance et des finances de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), qui a été créée en grande pompe sous Boris Johnson.

Meg Hillier, la présidente du comité, a déclaré qu’il serait « tout à fait inexcusable » que le gouvernement n’ait pas réussi à se préparer sérieusement aux futures urgences sanitaires et a averti que l’absence de plan de stockage pourrait exposer à nouveau les agents de santé au danger tels qu’ils étaient. en 2020.

Le comité a fustigé le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC), qui supervise l’UKHSA, pour son manque de stratégie pour les réserves d’EPI, de vaccins et de médicaments malgré son mandat de protéger la sécurité sanitaire du pays.

Les députés ont particulièrement critiqué la décision de la diriger par le professeur Dame Jenny Harries, ancienne médecin-chef adjointe pour l’Angleterre, affirmant qu’elle avait été « nommée à un poste, en tant que comptable et directrice générale, dont elle n’avait aucun antécédent ». expérience ».

Les partis d’opposition ont décrit la situation comme une « pagaille totale » et ont demandé à Steve Barclay, le secrétaire à la Santé, d’expliquer au Parlement ce qui était fait pour refondre l’organisation.

Il y a des inquiétudes plus larges concernant la pression et la vulnérabilité sans précédent du NHS, qui marque mercredi son 75e anniversaire. Alors que les listes d’attente continuent de s’allonger, le service de santé fait également face à des grèves de jeunes médecins et de consultants plus tard ce mois-ci.

Le professeur Philip Banfield, le chef de la British Medical Association, a averti mardi que la plupart des médecins de première ligne pensaient que les ministres cherchaient à « détruire le NHS » parce qu’ils l’ont privé d’argent et ont maltraité son personnel.

L’UKHSA, lancée par le secrétaire à la santé de l’époque, Matt Hancock, en mars 2021, avait pour objectif d’être un leader mondial de la santé publique et de faire face aux menaces de pandémies, d’épidémies, de programmes de vaccination, de problèmes de santé liés aux conditions météorologiques, du risque de dommages nucléaires , les équipes locales de protection de la santé et mpox (anciennement connu sous le nom de monkeypox).

Cependant, le comité de députés a déclaré qu’il avait été créé sans budget approprié, sans bonne gouvernance et sans même certains des contrôles financiers les plus élémentaires. Environ 3,3 milliards de livres sterling de stock n’ont pas pu être comptabilisés par l’UKHSA.

Hillier a déclaré qu’il était «complètement stupéfiant qu’une organisation envisagée comme la pierre angulaire de notre sécurité collective ait été établie avec une direction paralysée par un manque de gouvernance formelle et des contrôles financiers si médiocres que des milliards de livres dans l’inventaire des tests et des traces du NHS ne peuvent plus être correctement comptabilisé ».

Elle a ajouté : « Il est très alarmant qu’il n’y ait pas de plan clair du gouvernement pour un stock d’urgence de vaccins, de médicaments et d’EPI. Trois ans après le début de la pandémie, le gouvernement n’a toujours pas de contrôle adéquat sur les stocks d’EPI dont il dispose déjà.

« Cela pourrait exposer à l’avenir les travailleurs de première ligne à des pénuries similaires à celles rencontrées en 2020. Il serait totalement inexcusable que le gouvernement ne se prépare pas sérieusement à une future pandémie. »

Au cours des deux dernières années, le DHSC a radié 15 milliards de livres sterling de stock, dont 10 milliards de livres sterling d’EPI, 2,6 milliards de livres sterling de médicaments Covid et 2 milliards de livres sterling de vaccins Covid.

Le rapport indique que l’UKHSA a supprimé près des deux tiers de son personnel au cours des deux années à mesure que le financement de Covid a été supprimé, et son verdict a été qu’il « a été mis en place avec des contrôles financiers si médiocres qu’il ne peut pas être établi si ses transactions ont été appliquées à aux fins que lui a assignées le Parlement ».

Wes Streeting, le secrétaire fantôme à la Santé, a déclaré: «Pendant que Rishi Sunak dirigeait le Trésor, il a brûlé 15 milliards de livres sterling d’EPI inutilisables qui partent littéralement en fumée. Sous la surveillance de Sunak, des milliards de livres d’argent public sont introuvables. Les conservateurs ont traité l’argent des contribuables avec une négligence totale.

« Ils n’ont pas réussi à tirer les leçons de la pandémie et répètent à nouveau les mêmes erreurs. »

Daisy Cooper, la porte-parole libérale démocrate en matière de santé, a déclaré que la situation était « une pagaille totale ».

« Il est choquant que le gouvernement n’ait pas veillé à ce que même les contrôles les plus élémentaires soient en place, alors que des milliards d’argent des contribuables ont été gaspillés en EPI inutilisables », a-t-elle déclaré. « Steve Barclay doit venir au parlement immédiatement pour expliquer les mesures prises pour réparer ce gâchis. »

Le Guardian a rapporté pour la première fois l’année dernière que l’UKHSA était dans un état de désarroi, avec un moral au plus bas et des préoccupations internes, il n’était pas financé pour faire face à une résurgence de la pandémie ou à de futures urgences sanitaires similaires.

Dans ses recommandations, le rapport indique que l’UKHSA devrait « mettre en place de toute urgence des contrôles et des processus financiers solides, et un plan clair pour fournir des comptes non qualifiés », et a critiqué le DHSC pour ne toujours pas avoir « des contrôles adéquats sur ses EPI, avec de grandes quantités d’inutilisables ». et les EPI inutiles entreposés en attente d’être éliminés par recyclage ou combustion ».

Il a déclaré qu’en mars de cette année, le département n’était pas en mesure de faire le point correctement sur son EPI, estimant que cela impliquerait de déplacer et d’ouvrir des piles inaccessibles de conteneurs de stockage et coûterait 70 millions de livres sterling.

L’UKHSA a déclaré qu’elle disposait désormais de « dispositifs de gouvernance solides » après avoir « hérité de défis », et des sources de Whitehall ont défendu le bilan de Harries en tant que leader et manager.

Un ancien ministre conservateur de la Santé a déclaré qu’il était « scandaleux » de critiquer le bilan de Harries alors qu’elle était hautement qualifiée et travaillait sans relâche pendant la pandémie.

Mais le ministre a ajouté que le comité « avait un point sur la préparation à la pandémie parce qu’ils ne mettent pas le budget pour le prendre au sérieux ».

Ils ont ajouté: « De petites sommes d’argent nous rendront beaucoup mieux préparés la prochaine fois et l’expérience récente montre que chaque centime en vaut la peine. »

Harries a déclaré: «Nous avons toujours pris nos comptes et nos contrôles financiers très au sérieux. L’UKHSA a été créée dans des circonstances sans précédent lorsque la lutte contre Covid était notre première priorité, et nous avons hérité d’importants défis de comptes préexistants sans autonomie de gouvernance totale.

« Nous avons déjà mis en place des accords de gouvernance solides dans une organisation extrêmement complexe à la première occasion dans le cadre des contrôles dont nous disposons. Ces progrès signifient que notre organisation est désormais sensiblement différente en termes de stabilité, de gouvernance et de contrôles financiers.

Harries a récemment témoigné lors de l’enquête Covid que les réductions du financement de la santé publique exerçaient une pression «significative» sur les services et privaient le gouvernement local de ses compétences en matière de protection de la santé.

Harries, qui était également auparavant responsable de la protection de la santé dans le sud-est de l’Angleterre, a déclaré que les compétences en matière de protection de la santé avaient été « dénudées » des autorités locales à la suite des mesures d’austérité à partir de 2010.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Face à une pandémie sans précédent, nous avons dû rivaliser sur un marché mondial en surchauffe pour nous procurer des articles destinés à protéger le public, les travailleurs de la santé et des soins de première ligne et notre NHS. Nous avons été le premier pays au monde à déployer un vaccin Covid approuvé, avec 144 millions de doses administrées, et nous avons livré plus de 25 milliards d’articles d’EPI en première ligne. L’achat de vaccins et de médicaments vitaux contre Covid a sauvé d’innombrables vies et assuré la sécurité du NHS et du personnel soignant.

« Nous examinerons les recommandations du comité et y répondrons officiellement en temps voulu. »