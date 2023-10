Les députés conservateurs veulent traduire les dirigeants de CBC/Radio-Canada devant le comité des Communes au sujet de la politique linguistique relative au « terrorisme »

Deux députés conservateurs tenteront de contraindre un dirigeant de CBC et un directeur des normes journalistiques à comparaître devant un comité de la Chambre des communes pour défendre le guide linguistique de l’entreprise – qui décourage l’utilisation des mots « terrorisme » et « terroristes » pour décrire des attaques et leurs auteurs.

La députée conservatrice de l’Alberta, Rachael Thomas, porte-parole du parti en matière de patrimoine canadien, a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux que l’idée était de tenir la société d’État responsable de ce qu’elle appelle « sa couverture biaisée de l’attaque du Hamas contre Israël ».

Elle a déclaré qu’un courriel interne sur les politiques linguistiques invitant à la prudence quant à l’utilisation du mot « terroriste » – qui a ensuite été divulgué et repris par d’autres médias, y compris Fox News – suggère que CBC minimise la violence perpétrée par le Hamas contre des civils israéliens innocents.

Elle a déclaré que l’agence de presse devrait clairement qualifier les assaillants derrière cette « violence horrible et sadique » de terroristes.

Elle a également contesté les directives de la CBC selon lesquelles ses journalistes devraient être prudents lorsqu’ils décrivent la présence israélienne passée à Gaza.

Des roquettes sont tirées vers Israël depuis la bande de Gaza, vue depuis le sud d’Israël, le lundi 16 octobre 2023. (Léo Correa/AP Photo)

Leon Mar, porte-parole de CBC News, a déclaré que les journalistes de la société sont sur le terrain dans la région « risquant leur sécurité pour informer les Canadiens de ce qui s’y passe.

« Ils sont les meilleurs dans ce qu’ils font et la qualité et l’exactitude de leur journalisme comptent parmi les meilleures au monde. »

Mar a déclaré que la société est consciente que « certains membres du Parlement estiment qu’ils ont un rôle à jouer dans la détermination de la manière dont les journalistes font leur travail ».

« Il convient de rappeler que l’indépendance du journalisme de CBC/Radio-Canada vis-à-vis du gouvernement et du Parlement est protégée par la loi, dans la Loi sur la radiodiffusion », a déclaré Mar.

Thomas est soutenu par la chef adjointe du parti, la députée ontarienne Melissa Lantsman, qui a déclaré qu’elle soumettrait la question au Comité des comptes publics, qui doit se réunir mardi.

Les députés conservateurs auraient besoin de l’appui d’au moins un autre parti pour obliger le comité à lancer une étude sur la question.

Lantsman a déclaré qu’elle ferait pression sur le NPD pour qu’il soutienne l’étude.

« Vont-ils permettre à un bénéficiaire de 1,4 milliard de dollars en impôts de donner un laissez-passer aux terroristes ? » » a-t-elle dit, faisant référence aux crédits parlementaires de la société. CBC/Radio-Canada a reçu environ 1,2 milliard de dollars de financement gouvernemental en 2022, selon le plus récent rapport annuel.

Le chef conservateur Pierre Poilievre s’est engagé à « arrêter le financement de Radio-Canada » s’il est élu.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Lantsman a déclaré que CBC n’avait pas « d’intégrité journalistique » parce que « si vous ne pouvez pas qualifier de terroristes les gens qui tuent des personnes âgées, kidnappent des enfants, violent des femmes et tuent des familles entières, alors je ne le fais pas ». je pense que cela vaut la peine d’être financé.

Couvert du drapeau israélien, le corps de Ben Fishman est enterré au cimetière Pardes Haim à Kfar Saba, près de Tel Aviv, Israël, le dimanche 15 octobre 2023. Fishman a été tué lorsque le Hamas a lancé son attaque contre des milliers de Juifs assistant à une musique. festival dans le sud d’Israël au début du mois. (Francisco Seco/AP Photo)

Brodie Fenlon, rédacteur en chef de CBC News, a défendu les reportages de la société sur le conflit dans un blog publié lundi.

Ce message est paru plus d’une semaine après que la politique relative aux guides linguistiques ait été diffusée auprès des journalistes de CBC et divulguée à un groupe extérieur.

« Quelques heures après ces attaques choquantes du Hamas, nous avions plusieurs équipes sur le terrain en Israël, plus que tout autre organisme de presse canadien, et nous avons documenté avec des détails horribles et explicites ce qui s’est passé ce week-end », a écrit Fenlon.

« Je crois que nous, en tant qu’agence de presse, avons décrit avec précision l’horreur de ce qui s’est passé lors de ces attaques – et il n’y a aucun doute dans l’esprit de notre public sur ce qu’a fait le Hamas. »

Fenlon a également souligné informations qui ont inclus les mots « terroriste » ou « terrorisme » lorsqu’ils ont été attribués à d’autres. Il n’y a pas d’« interdiction » d’utiliser ce mot, a-t-il déclaré.

« Vous entendrez des actes qualifiés de terroristes. Vous entendrez que des gouvernements, y compris celui du Canada, ont désigné le Hamas comme une organisation terroriste. Et vous entendrez toujours ces termes attribués aux gouvernements, aux responsables, aux autorités, aux experts et aux hommes politiques », a déclaré Fenlon.

Le Hamas a été créé à la fin des années 1980 avec des documents fondateurs appelant à la destruction d’Israël. Il a déclaré que son objectif était de chasser toutes les forces israéliennes des territoires palestiniens et de créer un État islamique. Il a été désigné une entité terroriste en vertu du droit canadien.

Aux premières heures de l’attaque surprise brutale du Hamas contre les Israéliens, qui a fait des centaines de morts et d’autres capturés, George Achi, directeur des normes journalistiques et de la confiance du public de l’organisation, a demandé aux journalistes de lire l’entrée du guide linguistique sur le Moyen-Orient.

Des Palestiniens attendent de passer du côté égyptien à la frontière de Rafah, dans la bande de Gaza, le lundi 16 octobre 2023. (Hatem Ali/Photo AP)

Il a souligné qu’il est acceptable d’utiliser la forme abrégée « Gaza » pour désigner la bande de Gaza.

Mais il a ajouté que le désengagement israélien du territoire palestinien en 2005 ne devrait pas être décrit comme « la fin de l’occupation », car Israël maintient le contrôle de l’espace aérien de la région, du front de mer « et de pratiquement tous les mouvements entrants et sortants de la zone ».

En 2005, sous la direction de l’ancien Premier ministre Ariel Sharon, Israël a démantelé les colonies israéliennes de longue date et a expulsé de force certains colons juifs de Gaza, face à l’opposition farouche de certains hommes politiques et citoyens israéliens.

Le Hamas a remporté les élections législatives de 2006 et, en 2007, il a violemment pris le contrôle de Gaza des mains de l’Autorité palestinienne internationalement reconnue.

Israël a ensuite répondu à la prise de pouvoir du Hamas par un blocus de Gaza, limitant la circulation des personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur du territoire – une mesure qui, selon lui, est nécessaire pour empêcher le groupe de développer des armes.

« Notre description doit être fondée sur des faits, et faire référence à la fin de la présence militaire israélienne permanente sur le terrain », a déclaré Achi.

Il a également déclaré que les journalistes de CBC « ne qualifient pas les militants, les soldats ou qui que ce soit d’autre de « terroristes ».

« La notion de terrorisme reste fortement politisée et fait partie de l’histoire. Même lorsque nous citons un gouvernement ou une source qualifiant les combattants de « terroristes », nous devons ajouter du contexte pour garantir que le public comprenne qu’il s’agit d’une opinion et non d’un fait. comprend des déclarations du gouvernement canadien et des politiciens canadiens », a déclaré Achi.

Achi n’a pas précisé quel « contexte » devait être ajouté lorsqu’il citait quelqu’un d’autre qualifiant le Hamas d’organisation terroriste.

Un Palestinien porte un bidon d’eau près des bâtiments détruits lors d’une frappe aérienne israélienne dans le camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le lundi 16 octobre 2023. (Hatem Moussa/AP Photo)

Thomas et Lanstman ont déclaré qu’Achi devrait être appelé à comparaître devant le comité du patrimoine des Communes.

Les deux députés ont également déclaré que Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, devrait « comparaître seule pendant deux heures dans les sept jours suivant l’adoption de la motion ».

Mar, le porte-parole de CBC, n’a pas répondu à la question de savoir si Achi ou Tait accepteraient de témoigner s’ils étaient appelés à comparaître par le comité.

Le guide linguistique, qui n’est pas destiné au public et est protégé par un mot de passe pour limiter son utilisation aux employés, explique plus en détail l’utilisation des mots terroriste et terrorisme dans la couverture médiatique de CBC.

L’objectif primordial, affirme le guide, est d’éviter « des questions pratiquement sans fin sur la cohérence et l’impartialité de notre couverture des diverses attaques à travers le monde ».

« Le terrorisme implique généralement des attaques contre des civils non armés pour des raisons politiques, religieuses ou autres raisons idéologiques. Mais c’est un terme très controversé qui peut amener les journalistes à prendre parti dans un conflit », peut-on lire dans le guide.

« En nous limitant à un langage neutre, nous ne sommes pas confrontés au problème de qualifier un incident d' »acte terroriste » (par exemple, la destruction du World Trade Center) tout en en classant un autre comme, disons, un simple « attentat à la bombe » (par exemple , la destruction d’un centre commercial bondé au Moyen-Orient), » lit-on dans le guide.

La BBC, la chaîne publique britannique, évite également d’utiliser les mots terroriste ou terrorisme sans attribution.

John Simpson, rédacteur en chef des affaires mondiales de la BBC, a déclaré dans une histoire la semaine dernière que le terrorisme est « un mot chargé » que « les gens utilisent pour désigner un équipement qu’ils désapprouvent moralement ».

« Ce n’est tout simplement pas le rôle de la BBC de dire aux gens qui soutenir et qui condamner – qui sont les bons et qui sont les méchants », a déclaré Simpson.