Les députés conservateurs soutiennent les communautés qui recherchent Le fonds libéral pour le logement Poilievre s’engage à réduire

Poilievre et Fraser échangent des vues sur leurs projets de logement

Le chef conservateur Pierre Poilievre et le ministre du Logement Sean Fraser ont eu un échange de plus en plus houleux lors de la période des questions mardi, qui a commencé avec Poilievre s’interrogeant sur sa propre promesse de supprimer la TPS sur les maisons neuves vendues pour moins d’un million de dollars. Les deux hommes se sont ensuite qualifiés d’arrogants et d’incompétents.