Les députés conservateurs soutiennent le gouvernement de Boris Johnson lors d’un vote de confiance

Les députés conservateurs ont soutenu de manière retentissante le gouvernement de Boris Johnson lors d’un vote de confiance, malgré une rébellion écrasante du parti qui l’a vu démissionner de son poste de Premier ministre au début du mois.

Quelque 349 députés ont voté pour renforcer l’administration de M. Johnson pendant la période intérimaire avant qu’un nouveau chef conservateur ne soit choisi, 238 députés majoritairement de l’opposition ayant voté en faveur de la chute du gouvernement.

Le vote historique de lundi soir est intervenu au milieu d’un renouvellement des travaillistes, des libéraux démocrates et du SNP pour que le Premier ministre démissionne immédiatement et passe le relais à un gardien.

Si le gouvernement avait été renversé, cela aurait presque certainement déclenché des élections générales. Mais une rébellion conservatrice semblait peu probable, étant donné que le parti reste sans chef et n’est pas en état de se rendre aux urnes.

La vague de colère des conservateurs contre M. Johnson du début de juillet s’est largement apaisée, alors que les députés du parti se disputent le successeur de M. Johnson.

M. Johnson a affirmé qu’il avait “tenu chacune de ses promesses” plus tôt lundi, alors qu’il cherchait à persuader son parti de soutenir le gouvernement et de le maintenir au pouvoir pendant encore six semaines.

Le Premier ministre sortant a tenté de peaufiner son héritage en déclarant aux Communes qu’il avait dirigé “l’un des gouvernements les plus dynamiques des temps modernes” qui avait surmonté “l’adversité à une échelle que nous n’avions pas vue depuis des siècles”.

Acclamé par les députés conservateurs, le Premier ministre a souligné sa victoire aux élections générales de 2019 sur le parti travailliste, affirmant que son parti avait “envoyé le grand furet bleu si loin dans la jambe gauche de son pantalon qu’il ne pouvait plus bouger”.

Sir Keir a riposté en accusant M. Johnson de se livrer à une pure fantaisie en ce qui concerne son héritage. “L’illusion est sans fin – quel soulagement pour le pays qu’ils aient finalement réussi à le renvoyer”, a-t-il déclaré.

Le dirigeant travailliste a ajouté: “Il a été expulsé en disgrâce, jugé par ses collègues et ses pairs comme indigne de son poste et inapte à occuper un poste.”

Exhortant les députés conservateurs à agir, Sir Keir a déclaré: «Alors, pourquoi le laissent-ils les mains sur les leviers du pouvoir pendant huit semaines? … Ce n’est pas l’été pour Downing Street d’être occupé par un squatter vengeur, embourbé dans le scandale.»

M. Johnson a commencé le débat de lundi après-midi en déclarant qu’il ne savait pas pourquoi le leader travailliste souhaitait une motion de confiance.

Boris Johnson est corrigé après avoir déclaré que le parti travailliste avait appelé à un vote de confiance

Mais l’orateur, Sir Lindsay Hoyle, lui a poliment rappelé : « C’est en fait le gouvernement qui a mis [this motion] en bas pour aujourd’hui.

Le n ° 10 a combattu la poussée initiale du Labour pour imposer un vote de défiance à M. Johnson personnellement en déposant à la place une motion demandant aux députés s’ils ont confiance dans le gouvernement dans son ensemble.

M. Johnson a également utilisé un discours aux Communes pour suggérer que Sir Keir complotait avec «l’État profond» pour ramener la Grande-Bretagne dans l’UE.

Le Premier ministre a utilisé l’expression bien-aimée des théoriciens du complot, affirmant à plusieurs reprises que le dirigeant travailliste voulait annuler le Brexit – malgré l’insistance de Starmer, il voulait que le Brexit fonctionne.

“Nous avons terminé le Brexit, et les rejoins et les vengeurs ont été laissés en train de comploter, de planifier et d’attendre leur heure”, a déclaré M. Johnson, avant de suggérer que son héritage était menacé.

Il a déclaré: “Certaines personnes diront alors que je quitterai mes fonctions que c’est la fin du Brexit … et le chef de l’opposition et de l’État profond l’emportera dans son complot visant à nous ramener à l’alignement avec l’UE en prélude à notre éventuelle revenir.”

Exhortant les députés conservateurs à respecter son accord difficile sur le Brexit, M. Johnson a ajouté: “Nous, de ce côté-ci de la Chambre, leur prouverons qu’ils ont tort, n’est-ce pas?”

Répondant au résultat du vote de confiance, le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a déclaré: “Les députés conservateurs ont une fois de plus échoué à écouter leurs électeurs et à se débarrasser de ce Premier ministre raté.”

Plus tôt, l’ancienne ministre travailliste Dame Margaret Hodge a déclaré que le vote de confiance était “essentiel pour mettre un terme à l’assaut dangereux de Trump sur tout ce que nous apprécions dans notre démocratie britannique”.

Mais le député conservateur Sir Edward Leigh a déclaré qu’il “regrette totalement le départ de ce Premier ministre et je lui reste totalement fidèle jusqu’à la fin… Et je pense que nous allons nous demander, qu’avons-nous fait ?”

Le loyaliste a déclaré que ce n’était pas comme si M. Johnson était “le pire type de meurtrier de masse et de criminel de l’histoire politique”.