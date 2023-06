Les députés conservateurs s’inquiètent de l’interdiction annoncée aux organismes publics de boycotter Israël

Michael Gove est sur une trajectoire de collision avec une poignée de députés conservateurs au sujet de ses plans pour empêcher les organismes publics de boycotter Israël.

Un groupe de députés conservateurs d’arrière-ban ont clairement fait savoir au secrétaire au nivellement, au logement et aux communautés qu’ils étaient préoccupés par le projet de loi sur l’activité économique des organismes publicsqui doit revenir à la Chambre des communes d’ici quelques semaines pour une deuxième lecture.

Le gouvernement a critiqué deux conseils – Leicester et Lancaster, qui ont tous deux le parti travailliste comme le plus grand parti – pour avoir imposé des boycotts sur les produits israéliens, mais les députés conservateurs ont une série de préoccupations concernant le projet de loi, de sa singularisation d’Israël à la possibilité qu’il empêchera les organismes publics de cibler d’autres pays comme la Chine.

Alicia Kearns, la présidente conservatrice du comité restreint des affaires étrangères, a déclaré: «Je soutiens le principe selon lequel l’argent des contribuables ne doit pas être politisé et ne doit pas être utilisé pour saper la politique étrangère du gouvernement.

« Ma préoccupation est que nous ne devrions pas nommer spécifiquement Israël sur le visage du projet de loi. Nous ne devrions pas élaborer de législation spécifique à un pays car cela sape notre politique étrangère. Je m’inquiète également de savoir si cela va saper la cohésion de la communauté.

Le projet de loi britannique anti-boycott est une attaque contre la liberté d’expression, selon des groupes de la société civile En savoir plus

Des sources conservatrices ont déclaré que Kearns était l’un des près de 10 députés et pairs qui avaient exprimé leurs préoccupations avant la deuxième lecture.

Le gouvernement a annoncé le projet de loi dans le dernier discours de la Reine et l’a présenté aux Communes cette semaine. Il est conçu pour empêcher les organismes publics, y compris les conseils et les universités, d’adopter leurs propres sanctions distinctes de celles fixées par le gouvernement.

Le projet de loi ne nomme spécifiquement qu’un seul pays, Israël, affirmant que la législation devrait également s’appliquer aux territoires occupés et aux hauteurs du Golan.

Les partisans du projet de loi ont déclaré que la mention d’Israël est conçue pour empêcher un futur gouvernement d’exclure Israël de ses attributions.

Gove a déclaré cette semaine: « Ces [boycott, divestment and sanction] les campagnes sapent non seulement la politique étrangère du Royaume-Uni, mais conduisent à une rhétorique et à des abus antisémites épouvantables. Mon message à ces organisations est de continuer votre travail et de vous concentrer sur la prestation pour le public.

Cependant, les militants ont déclaré que le projet de loi donnerait à Israël un statut unique dans la loi britannique.

Tayab Ali, directeur du Centre international de justice pour les Palestiniens, a déclaré : « La clause qui mentionne spécifiquement Israël lui confère essentiellement une impunité unique et permanente. Amnesty International a qualifié le projet de loi de « scandaleux ».

D’autres craignent que le projet de loi empêche les organismes publics de prendre des mesures contre d’autres pays s’ils persécutent les minorités.

Iain Duncan Smith, l’ancien chef du parti conservateur, a déclaré qu’il craignait que le projet de loi n’empêche les organismes gouvernementaux de refuser d’acheter des produits fabriqués en Chine. Il a déclaré: « Nous devons nous assurer que rien ne s’oppose à ce que le travail des esclaves du Xinjiang soit utilisé dans les chaînes d’approvisionnement. »

Il a fait valoir que les conseils et autres autorités publiques devraient s’assurer qu’ils n’autorisent pas le travail d’esclave lors de l’achat de deux des plus grandes exportations de la région du Xinjiang : le coton et le polysilicium.

Luke de Pulford, directeur exécutif de l’Alliance interparlementaire sur la Chine, a déclaré : « Le Royaume-Uni devrait utiliser son pouvoir d’achat pour éradiquer l’esclavage, et non y contribuer.

« Des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, notamment grâce à la loi sur la santé et les soins et au récent projet de loi sur les marchés publics. Ce serait une grande honte si une faille juridique était exploitée pour continuer à canaliser l’argent des impôts britanniques dans les poches des maîtres esclavagistes du Xinjiang.

Les conservateurs influents passeront les prochaines semaines à faire pression sur Gove pour modifier le projet de loi, bien que la plupart n’aient pas encore décidé s’ils voteraient pour, même s’il ne le faisait pas.

Le ministère de la Mise à niveau, du Logement et des Communautés s’est refusé à tout commentaire.