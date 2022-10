Les députés conservateurs s’engagent à bloquer les coupes de Truss dans le bien-être et les services, après que l’autorité du Premier ministre a été endommagée par le demi-tour

Les députés conservateurs centristes se sont engagés à bloquer les plans de Liz Truss visant à réduire les dépenses dans les services publics et l’aide sociale, après qu’un demi-tour humiliant sur la fiscalité a profondément endommagé l’autorité du Premier ministre.

Un ancien ministre a déclaré L’indépendant que les opposants aux politiques économiques radicales du Premier ministre avaient été « revigorés » par la vue de Truss « clignant des yeux » sur un plan visant à abolir le taux d’imposition maximal de 45 pence pour les plus hauts revenus.

Et les députés d’arrière-ban ont clairement indiqué qu’ils étaient prêts à se battre pour l’aide sociale, avec deux anciens secrétaires du travail et des retraites disant qu’il serait faux de revenir sur l’engagement de Boris Johnson d’une hausse correspondant à l’inflation et Michael Gove indiquant qu’il aurait besoin de “beaucoup de persuader » de soutenir les coupes.

Le chancelier Kwasi Kwarteng a été accusé d’avoir “insulté des millions de personnes” après avoir fait la lumière sur sa descente sur une mesure mini-budgétaire qui aurait remis 2 milliards de livres sterling d’argent emprunté aux 600 000 personnes les mieux payées du Royaume-Uni.

Dans un discours prononcé à la conférence des conservateurs à Birmingham, il n’a reçu que des applaudissements tièdes de la part des militants après avoir balayé une semaine d’agitation sur les marchés et fait s’effondrer les notes des conservateurs comme “une petite turbulence”.

Et certains conservateurs ont méprisé les affirmations du premier ministre et de la chancelière de corriger les politiques d’imposition élevée et de faible croissance des administrations conservatrices précédentes.

“Liz était ministre dans les gouvernements qu’elle critique maintenant”, a déclaré un ancien ministre L’indépendant. “J’étais assis au cabinet avec elle lorsque nous avons convenu des augmentations d’impôts et elle ne s’est jamais prononcée contre elles.”

Une nouvelle enquête a placé les conservateurs à 25 points derrière les travaillistes, dans des conclusions qui, selon les sondeurs Savanta, pourraient fournir une majorité à trois chiffres à Sir Keir Starmer et presque anéantir les conservateurs, qui pourraient être laissés hors du pouvoir pendant une génération.

M. Kwarteng a suscité de nouvelles inquiétudes en avertissant que les services publics devront s’en tenir aux budgets convenus lors de l’examen global des dépenses de l’année dernière, malgré la montée en flèche de l’inflation qui a depuis rongé leur valeur.

L’Institut indépendant d’études fiscales a averti que cela représenterait une réduction de 18 milliards de livres sterling en termes réels, dont 7,5 milliards de livres sterling pour la santé et les soins sociaux et 3,4 milliards de livres sterling pour l’éducation. Et la Resolution Foundation a déclaré que le chancelier devrait procéder à des réductions de dépenses “significatives” s’il veut atteindre son objectif de réduction de la dette en proportion du PIB à moyen terme, après 43 milliards de livres sterling de cadeaux fiscaux dans le budget.

Pendant ce temps, Mme Truss a confirmé que la secrétaire au travail et aux pensions, Chloe Smith, révisait la promesse d’augmenter les prestations en âge de travailler en avril prochain conformément au chiffre d’inflation du mois dernier d’environ 10%. Les rapports suggèrent que la hausse pourrait plutôt être liée aux salaires à 6%.

Mais les députés d’arrière-ban conservateurs nouvellement enhardis ont clairement indiqué qu’ils s’attendaient maintenant à ce que le Premier ministre écoute leur opposition, après que la rangée de 45p ait prouvé qu’elle ne pouvait pas faire adopter ses plans par le Parlement sans un large soutien parmi les députés – y compris les partisans de son rival à la direction Rishi Sunak.

“On a maintenant le sentiment qu’il y a suffisamment de personnes qui s’opposent à ses idées économiques – ou qui paniquent à l’idée de conserver leurs électeurs marginaux – pour changer radicalement les choses”, a déclaré un député. “Truss ne pourra pas continuer malgré tout, comme elle a essayé de le faire jusqu’à présent.”

L’ancien secrétaire au travail et aux pensions, Stephen Crabb, a déclaré que le revirement de Kwarteng sur le taux de 45p “ne trace pas une ligne complète” sous la résistance aux plans du gouvernement, et a déclaré que les ministres seraient confrontés à “des conversations assez sérieuses” sur les réductions de dépenses avec les députés d’arrière-ban.

Une augmentation des prestations inférieure à l’inflation serait “le mauvais choix”, a déclaré M. Crabb, tandis que l’une de ses successeurs au poste de secrétaire au travail et aux retraites, Esther McVey, l’a qualifiée de “grosse erreur”.

Kwarteng admet avoir assisté à une soirée au champagne après le budget “n’était pas le meilleur jour pour y aller”

M. Gove – dont la condamnation dévastatrice du mouvement fiscal de 45p comme «non conservateur» a enfoncé la politique sous la ligne de flottaison – n’a pas exclu de voter contre Truss sur les avantages.

“Ma conviction générale est que l’argument de Boris était juste”, a déclaré l’ancien secrétaire de mise à niveau. “J’aurais besoin de beaucoup de persuasion pour m’éloigner de cela.”

Le chef du caucus One Nation des conservateurs centristes, Damian Green, a déclaré qu’il ne croyait pas que Mme Truss puisse désormais obtenir une restriction de l’aide sociale par le biais du Parlement.

Le revirement fiscal est intervenu après une journée effrénée de conversations entre Truss et Kwarteng dimanche lors d’une conférence effrayée par la perspective d’une défaite du projet de loi de finances qui aurait pu faire tomber le gouvernement.

Des extraits sous embargo du discours du chancelier diffusés à la presse dimanche ont indiqué qu’il avait l’intention de s’en tenir à ses armes, déclarant « Nous devons maintenir le cap ». Et le Premier ministre a défendu la réduction d’impôt dans des interviews enregistrées pour la télévision régionale, qui devaient être diffusées lundi, date à laquelle la politique avait été abandonnée.

Lors d’une apparition télévisée tôt le matin, M. Kwarteng a semblé signaler que Mme Truss avait ordonné la descente, déclarant à la BBC Petit-déjeuner: “Le premier ministre a décidé de ne pas procéder à la suppression du taux.”

Mme Truss avait déjà cherché à prendre ses distances avec la mesure controversée, la décrivant dimanche comme “une décision prise par la chancelière”.

Kwasi Kwarteng prononce son discours d’ouverture à la conférence des conservateurs (PA)

Mais M. Kwarteng a insisté plus tard sur le fait qu’il avait de toute façon été “disposé” à faire demi-tour, car la politique devenait une “distraction”. Les initiés du gouvernement l’ont décrit comme une décision conjointe prise dans la soirée de dimanche, avant que la livre ne commence à glisser sur les marchés d’Extrême-Orient à la nouvelle des plans du chancelier d’adopter une position provocante.

Il y avait de la colère de certains conservateurs à propos de personnalités de haut rang «disparues» après les apparitions télévisées tôt le matin de Kwarteng et du ministre du Trésor Chris Philp.

Mme Truss a annulé une visite et son adjointe, Therese Coffey, a raté une réunion en marge de la conférence, tandis qu’un ministre en exercice a déclaré L’indépendant que M. Philp était « entré dans la clandestinité » après avoir rapporté qu’il était derrière la politique des 45p – ce que son équipe a démenti.

L’ancienne secrétaire à la culture, Nadine Dorries, s’est retournée de façon dramatique contre Truss, qu’elle avait soutenu pour le leadership, tweetant qu’elle devrait déclencher des élections pour garantir son propre mandat si elle était décidée à renverser l’agenda de M. Johnson.

Et même l’ancien négociateur du Brexit, Lord Frost, normalement un partisan enthousiaste de l’administration Truss, a déclaré qu’au cours de l’année prochaine, elle devrait “s’éloigner des choses dont nous savons qu’elles seront très controversées et que les perdants seront extrêmement visibles”.

Nick Timothy, un conseiller principal de Downing Street auprès de Theresa May, a déclaré que les députés parlaient désormais “ouvertement” d’un coup d’État pour éliminer Truss.

“C’est peut-être le début d’un dénouement, car il est tout à fait clair qu’un nombre important de députés conservateurs ne sont pas d’humeur à simplement suivre ce que leur disent le Premier ministre et la chancelière”, a-t-il déclaré à LBC.

« Ils vont devoir battre en retraite. Ils ne pourront pas agir de la manière radicale qu’ils voulaient. »