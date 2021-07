Les députés conservateurs s’en prennent à Hancock pour sa défaite aux élections partielles

Les députés conservateurs ont blâmé Matt Hancock pour l’échec du parti à remporter une élection partielle clé, qui a été perdue par moins de 350 voix.

Les députés conservateurs avaient prédit un combat entre les travaillistes après le concours Batley et Spen, que le parti gouvernemental devait gagner. Au lieu de cela, les travaillistes ont tenu bon, mais avec une majorité très réduite. En quelques heures, les députés conservateurs ont arrondi l’ancien secrétaire à la Santé, qui a démissionné le week-end dernier en admettant qu’il avait enfreint les directives sur les coronavirus en embrassant son assistant dans son bureau de Whitehall.

Un député conservateur qui a fait campagne dans la circonscription du West Yorkshire ces dernières semaines a déclaré: « Sans Hancock, nous l’aurions gagné. » Un autre a déclaré qu’avec un si petit nombre de voix séparant les partis « ça a dû le faire ».

À peine 48 heures après que Boris Johnson a rejeté la fureur comme un problème de bulle de Westminster, la coprésidente de son parti, Amanda Milling, a admis qu’elle était apparue sur le pas de la porte à Batley et Spen. Les électeurs « ont eu quelques problèmes » après la révélation de l’affaire de M. Hancock, a-t-elle concédé.

Mais elle a refusé de se demander si la gestion de la question par le Premier ministre, qui a permis à M. Hancock de rester en poste pendant 24 heures avant de finalement se plier à l’inévitable, avait mal tourné au siège.

Les députés conservateurs ont également minimisé l’idée que M. Hancock pourrait être désélectionné de la candidature des conservateurs aux prochaines élections. « C’est l’affaire de lui et de son association. Mais il est rare qu’un député agace tant son association qu’il est désélectionné », a déclaré l’un d’eux.

D’autres ont averti que M. Hancock était loin d’être le seul problème avec la campagne du parti. Ils ont accusé le candidat et le parti d’avoir pris du recul pendant que l’ancien député travailliste George Galloway attaquait le candidat travailliste, Kim Leadbeater, permettant aux deux de s’imprégner de la majeure partie de la publicité du concours.

D’autres ont averti que malgré une victoire éclatante aux élections partielles de Hartlepool en mai, le parti était confronté à une série de problèmes à plus long terme. Il s’agit notamment de la diminution de l’effet de « rebond de vaccin », observé dans les sondages après que les électeurs ont reçu leurs injections de Covid pour la première fois, et la fatigue d’un parti conservateur qui est maintenant au pouvoir depuis plus d’une décennie.

Les députés conservateurs sont nerveux après que le parti a également perdu les élections partielles de Chesham et Amersham le mois dernier, après une réaction des électeurs, dont certains ont fait valoir que les conservateurs les tenaient pour acquis.

La défaite est survenue quelques semaines seulement après qu’ils aient été soutenus par une défaite choc contre les travaillistes au siège du «mur rouge» de Hartlepool.

Le pair conservateur et expert en sondages, Lord Hayward, a déclaré à Times Radio que les résultats des trois élections partielles montraient que la politique était actuellement dans un « état incroyablement fluide ». «Au Royaume-Uni, pour le moment, les gens sont prêts à écouter, à entendre différents arguments, puis à prendre une décision. Nous arrivons probablement aussi à la fin de ce que l’on pourrait appeler l’ère du Covid. Et le Brexit a de moins en moins d’influence. Nous pourrions donc, bien que très fluides en termes de volonté des gens à voter pour différents partis, entrer probablement dans une période plus normale », a-t-il déclaré.

Sir Keir a salué le résultat comme un « moment très important » qui montrait que le Labour était « de retour ». À la suite d’accusations de certains de ses propres députés selon lesquelles les électeurs ne savent pas ce qu’il représente, il a juré que le public le verrait davantage cet été.

Il a déclaré aux journalistes que la crise des coronavirus lui avait rendu difficile la définition des plans du Labour pour l’avenir du Royaume-Uni. Mais « alors que nous sortons de la pandémie … l’espace s’ouvre enfin pour que je puisse faire valoir l’argument », a-t-il déclaré, « … c’est ce que je ferai cet été et lors de la conférence … (parler) de la santé et du social soins, éducation et travail », a-t-il déclaré.

Johnson a déclaré que le conservateur Ryan Stephenson avait mené une « campagne incroyablement positive » et « tout bien considéré a très bien réussi à réduire une majorité travailliste de longue date de plusieurs décennies à seulement 323 ».