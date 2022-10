Les députés conservateurs se tournent vers le fan de Star Wars Rishi Sunak comme un “nouvel espoir” sans qu’un seul vote ne soit exprimé

Hier, les députés conservateurs se sont tournés vers le fou de Star Wars, Rishi Sunak, comme leur «nouvel espoir» – sans qu’un seul vote ne soit exprimé.

A 42 ans, il sera le plus jeune PM depuis 200 ans et le premier Britannique-Asiatique à ce poste.

Rishi Sunak est applaudi devant le siège des conservateurs à Westminster, aujourd’hui Crédit : PA

Ses rivaux conservateurs ont fondu hier après l’échec d’un ultime effort de la chef de la Chambre des communes, Penny Mordaunt, pour contester son couronnement. Crédit : Alamy

Rishi Sunak et Sajid Javid ressentent la Force lors d’une soirée

M. Sunak est également le premier dirigeant hindou du Royaume-Uni et a vu sa victoire arriver au début de la fête religieuse de Diwali.

L’ex-chancelier, qui rencontrera aujourd’hui le roi Charles, a déclaré que devenir Premier ministre était le “plus grand privilège de ma vie”.

Il a également lancé un avertissement « s’unir ou mourir » à son parti alors qu’il se préparait à prendre ses fonctions de Premier ministre.

Sans adversaire capable d’arrêter son ascension fulgurante, Rishi deviendra le 57e Premier ministre du pays.

Mais hier, il a averti qu’il était temps pour le parti conservateur de devenir réel ou d’être anéanti car “c’est un moment existentiel”.

L’ancien chancelier a ajouté : « Nous avons une crise économique et une crise politique ; le public nous en tiendra pour responsables – à moins que nous ne le réparions maintenant et que nous le puissions.

Il a insisté : « Nous avons le temps avant les prochaines élections, nous avons le talent, l’énergie et les idées, mais nous n’avons qu’une chance et pas de seconde chance.

Plus tard, dans son premier discours à la nation, M. Sunak a déclaré que c’était le “plus grand privilège de ma vie” de devenir Premier ministre et s’est engagé à servir avec “intégrité et humilité”.

Il a averti que le pays était confronté à un “profond défi économique”, mais a déclaré qu’il était l’homme qui offrirait un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants.

Il a été accueilli en héros par des députés de soutien qui l’ont accueilli au siège des conservateurs à Westminster pour son discours de victoire.

Pourtant, les téléspectateurs ont été déconcertés après que M. Sunak ait parlé pendant seulement 86 secondes avant de quitter maladroitement la scène.

À seulement 42 ans, il sera le plus jeune Premier ministre depuis 200 ans et le premier anglo-asiatique à occuper le poste le plus élevé.

M. Sunak sera également le premier dirigeant hindou du Royaume-Uni, sa victoire venant lors de la fête religieuse Diwali.

Le chemin de Sunak vers le n ° 10 a été dégagé hier après que la rivale restante Penny Mordaunt n’ait pas réussi à obtenir les 100 bailleurs de fonds nécessaires pour présenter la dernière course à la direction aux membres du parti.

Après une matinée à marteler les téléphones devant les députés indécis, elle s’est retirée quelques minutes avant l’heure limite de 14 heures, déclarant que “Rishi a tout mon soutien”.

Elle a tweeté : « Ce sont des moments sans précédent. Malgré le calendrier serré de la course à la direction, il est clair que nos collègues estiment que nous avons besoin de certitude aujourd’hui. Ils ont pris cette décision de bonne foi pour le bien du pays.

Les alliés insistent sur le fait que Mme Mordaunt était juste timide avec 90 partisans. Mais l’armée de députés de M. Sunak représentait bien plus de la moitié du parti parlementaire. Mais l’écriture était sur le mur lorsque le groupe de recherche européen des «Brexit Spartans» n’a pas approuvé M. Sunak – ou Mme Mordaunt.

La tentative de M. Sunak de tirer un trait sur des mois de querelles a été bien accueillie par ses collègues.

Son ancien adversaire à la direction, Liz Truss – qui lui cédera la place sept semaines jour pour jour après l’avoir battu lors du dernier concours – l’a félicité en disant “vous avez tout mon soutien”.

Il l’a félicitée pour avoir servi la nation avec “dignité et grâce” dans des “circonstances exceptionnellement difficiles”. M. Sunak a ajouté: “Nous avons maintenant besoin de stabilité et d’unité et je ferai de ma priorité absolue le rapprochement de notre parti et de notre pays.”

Mais il y eut un silence assourdissant de Boris Johnson, qui hier soir n’avait pas félicité son ex-voisin de Downing Street.

L’ancien Premier ministre a abandonné une offre de retour choc tard dimanche soir alors qu’il avait affirmé qu’il avait 102 soutiens – assez pour une deuxième inclinaison au travail.

Son incapacité à souhaiter bonne chance à M. Sunak a alimenté les spéculations selon lesquelles le couple n’a pas enterré la hache de guerre lors des pourparlers de paix ce week-end.

Hier soir, certains conservateurs de la base ont déchiré leurs cartes de membre – furieux de ne pas avoir eu leur mot à dire sur le nouveau chef du parti.

Et un sondage explosif a révélé la lutte difficile à laquelle M. Sunak est confronté pour remporter une cinquième victoire consécutive aux élections générales conservatrices.

Une enquête YouGov a montré que les électeurs de 389 sièges pensaient que le chef travailliste Sir Keir Starmer ferait le meilleur Premier ministre, contre 127 pour M. Sunak.

Le Premier ministre élu a rejeté les appels à des élections générales – bien qu’il soit la troisième personne du n ° 10 depuis que les électeurs ont eu leur mot à dire.

Mais le député conservateur Sir Christopher Chope a insisté sur le fait que “des élections générales sont la seule réponse” pour émousser les attaques des travaillistes selon lesquelles M. Sunak n’a pas de mandat pour gouverner.

Le ministre des Affaires étrangères, Zac Goldsmith, a ajouté: “Je ne vois pas comment nous pouvons avoir un troisième nouveau Premier ministre et un programme politique à des kilomètres du manifeste original – sans aller dans le pays.”

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré: «Rishi Sunak n’a aucun mandat et aucune idée de ce dont les travailleurs ont besoin. Nous avons besoin d’élections générales pour que le public ait son mot à dire sur l’avenir de la Grande-Bretagne.

Le président conservateur, Sir Jake Berry, a exhorté l’ensemble du parti à s’unir derrière M. Sunak “alors qu’il poursuit le travail vital consistant à relever les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que pays”.

Il a ajouté: “Le temps des débats internes est bel et bien révolu, et dirigé par Rishi Sunak, je sais que nous pouvons et allons respecter les priorités du peuple britannique.”

Rishi Sunak rejoint les partisans du député devant le siège de la campagne conservatrice à Londres Crédit : Reuters

Dans sa première déclaration en tant que Premier ministre, il a promis de servir le public avec “intégrité et humilité” Crédit : PA