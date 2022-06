Les députés conservateurs peuvent assister aux manifestations estivales de “liberté”

Alors que la capitale nationale se prépare à des manifestations anti-mandat du mouvement «liberté» pendant le week-end de la fête du Canada, la chef conservatrice par intérim, Candice Bergen, a déclaré que ses députés étaient libres d’y assister.

“Je soutiens les manifestations pacifiques et légales, et si mes députés veulent être là, ils sont libres de faire ce qu’ils veulent et ils répondront à leurs électeurs”, a déclaré Bergen dans une interview à la période des questions de CTV diffusée dimanche.

Des événements devraient avoir lieu à Ottawa autour de la fête nationale, pour protester contre les restrictions restantes liées à la COVID-19. Les participants du « Freedom Convoy » de cet hiver, qui occupe la rue Wellington et la Cité parlementaire, devraient revenir. Un groupe, Veterans for Freedom, a indiqué qu’il prévoyait d’installer un camp tout l’été à la périphérie de la ville pour continuer à protester contre les dernières restrictions liées au COVID-19.

La police d’Ottawa a déclaré qu’elle prévoyait d’appeler le soutien de la GRC et mettra en place une zone de contrôle des véhicules à moteur dans le centre pour la fête nationale, jurant qu’elle ne permettra pas une répétition du mandat anti-vaccin et largement anti-gouvernemental des manifestations qui ont paralysé les rues du centre-ville et tourmenté les habitants en janvier et février.

La semaine dernière, quelques personnalités du convoi sont retournées sur la Colline du Parlement et ont rencontré plus de 20 députés conservateurs, au cours desquels les organisateurs ont fait des présentations anti-vaccin et anti-mandat.

L’un des présentateurs était James Topp, un soldat qui a marché à travers le Canada contre les mandats de vaccination et qui est sur le point de retourner dans la capitale pour terminer sa marche en atteignant la tombe du soldat inconnu le 30 juin. Son arrivée là-bas devrait coïncider avec les manifestations prévues pour la fête du Canada.

Bergen n’a pas assisté à l’événement récent et ne prévoit pas d’être à Ottawa pour la fête du Canada, mais elle a rencontré des participants au convoi cet hiver. À l’époque, nouvellement dans son rôle de leader, Bergen a conseillé aux hauts députés conservateurs de ne pas dire aux membres du convoi de camionneurs de quitter Ottawa et de faire plutôt des manifestations le problème du premier ministre, selon un courriel interne obtenu par CTV News.

Lorsqu’on lui a demandé quel message elle pense que cela envoie que les membres de son caucus se considèrent comme des alliés des participants au convoi, Bergen a déclaré que cela montre qu’ils sont prêts à écouter ceux qui voulaient être entendus, et que les conservateurs « soutiennent beaucoup les Canadiens qui étaient, et sont toujours contre les vaccins obligatoires.”

Après avoir exprimé son soutien aux camionneurs et aux personnes impliquées dans les convois de protestation qui ont bloqué les rues et les passages frontaliers d’Ottawa cet hiver, le caucus conservateur fédéral a vivement critiqué l’invocation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d’urgence.

Bergen continue d’appeler le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, à démissionner pour ce qu’elle considère comme sa tromperie du Parlement en ce qui concerne la question de savoir si la police a demandé ou exigé les pouvoirs d’urgence sans précédent accordés par la déclaration d’urgence.

« Il y a un seuil très élevé pour invoquer la Loi sur les mesures d’urgence contre les Canadiens. Nous avons toujours dit que nous ne pensions pas que le gouvernement atteindrait ce seuil, et ce que vous voyez maintenant par le fait qu’il a induit les Canadiens en erreur, qu’il a probablement n’ont pas atteint le seuil”, a déclaré Bergen, suggérant que les libéraux ont “discrédité” l’examen en cours du comité et l’enquête nationale.

Dans une interview séparée pour l’émission de dimanche, lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le ministre avait induit le Parlement en erreur, le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré qu’il pensait que son collègue avait été clair.

« La question ici est, la police a-t-elle été consultée ? Oui. La police a-t-elle utilisé ces outils ? Oui. Par la suite, la police a-t-elle clairement indiqué que ces outils étaient essentiels pour lever une situation terrible avec une ville assiégée, qui n’avait pas de fin en vue ? Oui.”

BERGEN “CHOQUÉ” PAR LES COMMENTAIRES DE REMPEL GARNER

Dans un article de blog récent détaillant pourquoi elle a décidé de ne pas se présenter à la direction du Parti conservateur uni (UCP) de l’Alberta, la députée conservatrice Michelle Rempel Garner a écrit sur ses préoccupations et ses observations des partis provincial et fédéral.

“Dans les deux parties, il y a également eu des querelles qui ont éclaté dans les pages des médias nationaux, des effondrements publics, des combats physiques presque manqués, des coups d’État, des diffamations, des fuites d’enregistrements et des e-mails confidentiels, un manque de consensus sur des questions critiques, des caucus turfings, des personnes harcelées au point où ils démissionnent de leurs rôles et des réunions de plusieurs heures où les membres ont été soumis à des heures de châtiment public », lit-on dans son message.

Peu de temps après sa publication, le Toronto Star a rapporté que certains de ses collègues députés conservateurs avaient menacé de la faire retirer du caucus fédéral.

Interrogée sur les commentaires de sa collègue, Bergen a déclaré qu’elle était “absolument choquée” et que même s’il s’agissait peut-être de l’expérience de Rempel Garner, ce n’était “pas une description précise”.

“Je n’ai pas vécu ça”, a déclaré Bergen. “Nous avons eu six derniers mois incroyables. Et vous savez, même lorsque nous ne sommes pas d’accord… oui, il y a eu des querelles, mais mon message au caucus est que nous pouvons être en désaccord et rester unis.



Avec des fichiers de CTV News Ottawa et des producteurs de CTV National News Mackenzie Gray et Rachel Hanes