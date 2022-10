Les députés conservateurs “parlent ouvertement” de la suppression de Liz Truss, déclare l’ancien chef de cabinet du n ° 10

Certains députés conservateurs “parlent ouvertement” de la façon dont Liz Truss pourrait être démis de ses fonctions, a déclaré l’ancien chef de cabinet n ° 10 Nick Timothy – prédisant qu’il serait difficile pour le Premier ministre de survivre.

Le haut responsable de Downing Street qui a travaillé sous Theresa May a déclaré qu’il restait “très, très difficile à récupérer” après le mini-budget désastreux qui a déclenché une rébellion d’arrière-ban.

M. Timothy a déclaré que certains des députés qui ont décidé d’éviter la conférence conservatrice “ont cette conversation” sur son leadership. “Les députés en parlent ouvertement”, a-t-il déclaré à LBC LBC Ce soir avec Andrew Marr.

Cependant, il a averti que les discussions étaient à un stade très spéculatif. “Je pense que quiconque suppose qu’elle pourrait donc être démis de ses fonctions ou devoir partir en tant que Premier ministre, je pense qu’il en fait trop à ce stade.”

L’ancien officiel n ° 10 a ajouté: “Ils se sont creusés dans un trou absolument énorme et ça va être très difficile d’en sortir.”

Les députés d’arrière-ban conservateurs ont déjà dit L’indépendant que certains parlaient de se déplacer contre Mme Truss et comment une course à la direction pourrait fonctionner, l’un d’eux suggérant qu’il n’était “pas ridicule” de suggérer qu’elle pourrait être “partie d’ici Noël”.

Les rebelles conservateurs ont dit L’indépendant lundi qu’ils espèrent bloquer les projets de Mme Truss de compression des dépenses publiques et de réduction des avantages en termes réels, après le revirement humiliant du projet d’abolition du taux d’imposition maximal de 45 pence.

Un ancien ministre a déclaré que les opposants modérés aux politiques économiques radicales du Premier ministre avaient été “revigorés” par la vue de Truss “clignotant” sur l’allégement fiscal pour les plus riches.

Mais beaucoup restent désespérés quant aux perspectives de l’électorat du parti – et aux chances de conserver leurs sièges – après les turbulences extrêmement préjudiciables du marché au cours de la semaine dernière. Le dernier sondage Savanta ComRes donne au parti travailliste une avance de 25 points.

La sœur de Boris Johnson a déclaré à LBC qu’une autre chute de la livre sterling ce mois-ci pourrait signifier la fin de Mme Truss et de son chancelier Kwasi Kwarteng.

Rachel Johnson a déclaré qu’une nouvelle vague de turbulences sur les marchés après l’arrêt par la Banque d’Angleterre de son programme d’achat d’obligations d’urgence le 14 octobre pourrait déclencher des élections générales.

“Je pense qu’ils vont baisser avec la livre si nous voyons la livre tomber le 14 octobre … il n’y aura rien d’autre à faire à part avoir peut-être des élections générales, je pense”, a-t-elle déclaré.

M. Kwarteng devrait présenter son plan budgétaire à partir du 23 novembre, sous la pression des députés conservateurs pour rassurer plus rapidement les marchés, selon la BBC. Le chancelier a déclaré à la conférence que son plan d’emprunt serait fourni “sous peu”.

Pendant ce temps, le soutien principal de Truss, David Frost, a déclaré que le Premier ministre devrait désormais se concentrer sur des réformes économiques moins controversées après le revirement de choc.

L’ancien négociateur du Brexit a déclaré que le Premier ministre devrait “s’éloigner des choses dont nous savons qu’elles seront très controversées et que les perdants seront extrêmement visibles”.

Il a recommandé d’assouplir les tarifs commerciaux et de réduire la réglementation des petites entreprises en tant que politiques qui “ne créeraient évidemment pas une coalition de perdants plus rapidement qu’elles ne créeraient une coalition de gagnants”.

Lord Frost a admis qu’il serait désormais difficile d’obtenir un soutien populaire pour les politiques de Mme Truss car la société était devenue “plus collectiviste”.

Il a déclaré : « Vous ne pouvez pas simplement jeter un tas d’idées de réforme du marché libre et supposer que tout le monde acceptera le programme. Il faut beaucoup plus d’explications, beaucoup plus d’efforts pour persuader, pour faire valoir les arguments, pour amener les gens avec vous.

Lors du même événement, le conseiller économique de droite de Mme Truss, Gerard Lyons, a émis une note optimiste, affirmant que l’économie serait “probablement en hausse” d’ici 2024.

Il a déclaré: «Les politiques doivent être enregistrées d’ici la fin de l’année prochaine. Vous avez encore deux ans et quart, probablement, jusqu’aux prochaines élections. Janvier 2025 est la date à laquelle les élections doivent avoir lieu. »