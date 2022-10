Les députés conservateurs ont dit qu’ils perdraient le fouet s’ils votaient contre le budget

Les députés conservateurs qui voteront contre le plan de réduction d’impôts du gouvernement Liz Truss perdront le whip, a déclaré le président du parti, Jake Berry.

Certains députés conservateurs envisagent de voter avec les travaillistes pour arrêter les mesures du mini-budget annoncées par le chancelier Kwasi Kwarteng, en particulier la suppression du taux maximal de 45p de l’impôt sur le revenu.

Interrogé sur Sky News pour savoir si cela les amènerait à perdre le whip du parti et à être suspendu, M. Berry a répondu: “Oui” – avant d’exhorter les députés désespérés à s’unir derrière Mme Truss.

L’ancien ministre du cabinet Michael Gove a refusé de dire s’il voterait avec le gouvernement sur les réductions d’impôts alimentées par l’emprunt – les attaquant comme “non conservateurs”.

M. Gove a exhorté Mme Truss à “corriger” les erreurs commises dans le mini-budget et a déclaré qu’il était “profondément” inquiet d’emprunter de l’argent pour payer des réductions d’impôts.

“Globalement, 35% de l’argent supplémentaire que nous empruntons n’est pas pour réduire les coûts énergétiques, c’est pour des réductions d’impôts non financées … Le simple risque d’utiliser l’argent emprunté pour financer des réductions d’impôts – ce n’est pas conservateur”, a-t-il déclaré à la BBC. Dimanche avec Laura Kuenssberg.

Dans le cadre de la décision d’abandonner le taux d’imposition maximal de 45p, M. Gove a déclaré: “Avoir comme décision principale, la décision principale, la réduction des impôts pour les plus riches – c’est une démonstration des mauvaises valeurs.”

Interrogé à plusieurs reprises pour savoir s’il voterait avec les travaillistes, M. Gove a déclaré: “Je ne le crois pas [tax cut plan] est correct.” Il a ajouté: “Il y a eu un certain nombre d’erreurs commises … mais il y a de la place et du temps pour les corriger et les corriger.”

Interrogé pour savoir si le cabinet aurait dû contester Mme Truss sur son plan, M. Gove a déclaré qu’ils auraient pu demander “plus de détails et de clarté” sur les prévisions retardées de l’Office de la responsabilité budgétaire (OBR) et sur la manière dont les réductions d’impôts seraient payées.

Andy Street – le maire conservateur des West Midlands – a également clairement exprimé son opposition à la suppression du taux d’imposition maximal de 45p. “Si c’était moi, je n’aurais pas fait ça”, a-t-il déclaré à Sky News.

Les députés conservateurs ont dit L’indépendant que des discussions sont déjà en cours sur la manière de remplacer Mme Truss. “Ce n’est pas ridicule de suggérer qu’elle pourrait être partie à Noël”, a déclaré un député d’arrière-ban.

Les discussions ont déjà commencé sur l’éventuel « couronnement » d’un seul candidat – comme cela s’est produit avec Michael Howard en 2003 – pour retirer la décision des mains des membres du parti conservateur.

Un député a décrit la combinaison de l’austérité pour les pauvres et des cadeaux pour les riches comme un “suicide électoral” et a confirmé que les députés conservateurs d’arrière-ban parlaient aux travaillistes des moyens parlementaires de l’arrêter.

L’ancien député conservateur Nick Boles a déclaré que le parti avait “sauté plus loin vers la droite que même Jeremy Corbyn n’était vers la gauche”, ajoutant: “C’est là qu’il n’y a littéralement aucun électeur – c’est ce qui est extraordinaire.”

M. Berry a ignoré d’énormes avances travaillistes lors de récents sondages, affirmant qu’ils auraient l’air “très différents” à l’approche des élections, très probablement en 2024.

Le président conservateur a affirmé qu’il était « absurde » de dire que les réductions d’impôts aident le plus les riches. Montré un graphique de la Resolution Foundation indiquant clairement que les hauts revenus ont le plus profité des plans du gouvernement, M. Berry a déclaré qu’il ne pouvait pas voir l’image.

“Je reviendrais et dirais que ce que nous faisons pour chaque ménage de ce pays, c’est de s’assurer qu’ils obtiennent une réduction de leur facture fiscale le mois prochain”, a-t-il déclaré à Sky News. Sophy Ridge dimanche.