Les députés conservateurs ont dit au whip en chef de se taire sur l’enquête du Partygate

Le whip en chef du gouvernement a averti les députés conservateurs de se taire sur l’enquête visant à déterminer si Boris Johnson avait induit le Parlement en erreur à propos du Partygate.

Cela survient alors que le Premier ministre par intérim consulterait des avocats sur la meilleure façon de gérer l’enquête du comité des privilèges des Communes qui devrait commencer à l’automne.

L’alliée de Johnson, Nadine Dorries, a été accusée d’avoir mené une “campagne terroriste” pour discréditer l’enquête, après avoir exhorté les députés conservateurs du comité multipartite à quitter la “chasse aux sorcières”.

Dans un e-mail adressé à tous les députés conservateurs, le whip en chef Chris Heaton-Harris a déclaré qu’il souhaitait leur “rappeler” que les députés avaient déjà voté pour la mise en place de l’enquête – et qu’ils voteraient sur toute sanction recommandée par le comité.

“Puis-je exhorter à la prudence contre tout autre commentaire dans les médias au sujet du comité des privilèges et en particulier de son greffier et de ses membres”, a-t-il également mis en garde contre les querelles de plus en plus agressives au sujet de l’enquête.

Heaton-Harris a ajouté: “Invariablement, ces commentaires seront mal interprétés par ceux qui ne souhaitent pas nous aider.”

Le député conservateur senior Sir Bernard Jenkin – qui siège au comité chargé d’enquêter sur le Premier ministre – s’est déchaîné lorsqu’on l’a interrogé sur les affirmations de Dorries concernant une «chasse aux sorcières».

« Si des gens souhaitent le critiquer, écrivez au comité – ne vous contentez pas de mener une sorte de campagne terroriste pour tenter de discréditer le comité », a-t-il déclaré à propos des attaques du secrétaire à la culture.

Pendant ce temps, Johnson consulte des avocats sur la meilleure façon d’aborder l’enquête du comité des privilèges, selon Les temps.

Les alliés ont également déclaré au journal qu’ils acceptaient désormais comme une “conclusion anticipée” qu’il serait reconnu coupable d’outrage au Parlement.

Mais le Premier ministre espère éviter une suspension de 10 jours de la Chambre des communes – une sanction qui permettrait à ses électeurs d’Uxbridge de lancer une pétition de révocation et une éventuelle élection partielle – s’il n’a pas constaté avoir induit «sciemment» le Parlement en erreur.

M. Johnson nie avoir induit le Parlement en erreur sur ce qu’il savait des rassemblements enfreignant les règles à Downing Street.

Ses défenseurs se sont demandé s’il avait induit le Parlement en erreur “délibérément” ou “sciemment” pendant la saga du Partygate. Mais le comité a clairement indiqué qu’un tel commentaire n’était pas pertinent pour savoir s’il était coupable d’outrage.

Une note de service stipule: “Il appartient au comité et à la Chambre de déterminer s’il y a eu outrage et si l’intention de l’outrage n’est pas pertinente pour prendre cette décision.”

Trois anciens responsables du n ° 10 pensent que le Premier ministre n’a pas dit aux Communes tout ce qu’il savait sur les rassemblements enfreignant les règles organisés pendant la crise de Covid.

L’un des anciens membres du personnel a accepté de témoigner dans le cadre de l’enquête de la commission des privilèges pour savoir si le Premier ministre a induit le Parlement en erreur, tandis que deux autres contactés par la commission envisagent de témoigner, selon Le télégraphe.