Les députés conservateurs lancent une nouvelle pression pour des réductions d’impôts après que Jeremy Hunt a suggéré qu’elles étaient peu probables avant les élections

Hier soir, les députés conservateurs ont lancé une nouvelle pression pour des réductions d’impôts après que Jeremy Hunt a suggéré qu’elles étaient peu probables avant une élection.

Un grand caucus de députés d’arrière-ban fait pression pour que les cadeaux fiscaux soient prioritaires sur les augmentations de salaire exceptionnelles pour les travailleurs du secteur public.

Crédit : Reuters

Les députés sont de plus en plus impatients face à la réticence de Rishi Sunak à alléger le fardeau des Britanniques endurcis Crédit : PA

Sir John Redwood a déclaré: « Les dépenses du secteur public seraient beaucoup plus inflationnistes que certaines réductions d’impôts, ce qui pourrait même aider à supprimer l’inflation » Crédit : Alamy

Ils sont de plus en plus impatients face à la réticence de Rishi Sunak à alléger le fardeau des Britanniques endurcis – et disent que cela pourrait en fait aider à sauver l’économie.

Le Premier ministre a misé sa carrière sur la réduction de moitié de l’inflation – actuellement de 8,7 % – d’ici la fin de l’année et a du mal à faire des progrès.

Le chancelier a encore atténué les espoirs d’allégements préélectoraux en déclarant qu’il « n’approuverait pas les réductions d’impôts » si elles risquaient d’alimenter la hausse des prix.

Mais hier soir, le député conservateur Sir James Duddridge a déclaré: «Des restrictions salariales et des réductions d’impôts sont nécessaires pour stimuler l’économie tout en faisant baisser l’inflation.

« Si cela ne fonctionne pas, vous devez apporter des modifications, seul un imbécile continuerait comme s’il s’attendait à un résultat différent. »

Sir Jacob Rees-Mogg a déclaré: «Le secteur public est beaucoup trop gonflé et les dépenses doivent être maîtrisées.

« Pendant ce temps, nous avons le fardeau fiscal le plus élevé depuis une génération et les gens devraient être autorisés à conserver une plus grande partie de leur argent. »

L’ancien ministre du Cabinet, Sir John Redwood, a ajouté: « Les dépenses du secteur public seraient beaucoup plus inflationnistes que certaines réductions d’impôts, ce qui pourrait même aider à supprimer l’inflation. »

Réduire la TVA sur les petites entreprises, par exemple, augmenterait l’offre tout en permettant aux entreprises de faire baisser les prix.

Un deuxième ancien ministre du Cabinet a déclaré: « Alors que les syndicats ne sont pas réalistes dans leurs revendications salariales, des réductions d’impôts ciblées sont un moyen responsable d’aider les secteurs public et privé. »

Crédit : PA : Association de la presse