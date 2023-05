Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les députés conservateurs ont exhorté Rishi Sunak à « maîtriser » l’immigration en mettant fin aux rangées du cabinet et en proposant un plan clair pour contrôler le nombre total de personnes entrant au Royaume-Uni.

Les appels précèdent les chiffres officiels de cette semaine qui devraient montrer une migration nette atteignant entre 700 000 et 1 million.

Les députés de droite avertissent le Premier ministre de la « souche insupportable » des chiffres records – arguant que le parti sera puni aux urnes l’année prochaine s’il ne parvient pas à s’attaquer au « plus gros problème » auquel la nation est confrontée.

Même les modérés conservateurs ont dit L’indépendant ils accueilleraient favorablement une répression contre certains étudiants amenant des membres de leur famille, des modifications des exigences salariales et un plafond annuel global sur le nombre de visas.

Les chefs d’entreprise ont également averti que d’importants problèmes économiques n’étaient pas résolus parce que l’attention était «détournée» par le débat sur l’immigration.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré: « Nous nous sommes fixé pour tâche de réduire la migration et si nous n’y parvenons pas, le public nous en voudra. »

Et l’ancien ministre du cabinet David Davis a appelé à la clarté et a mis au défi la ministre de l’Intérieur Suella Braverman de se concentrer sur la «réparation» du système d’immigration plutôt que de chercher à blâmer les autres. « Il faut s’entendre sur une politique systématique. Cela ne sert à rien de s’attaquer, implicitement ou explicitement.

Cela survient alors que le propre tsar du gouvernement chargé de la migration, le professeur Brian Bell, a soutenu les appels à réduire le nombre de visas de diplômés étrangers accordés, craignant qu’ils ne permettent de rester au Royaume-Uni dans des emplois souvent peu qualifiés et mal rémunérés jusqu’à deux ans. après la fin de leurs études.

Le président du Comité consultatif sur les migrations (MAC) a déclaré Le télégraphe: « Une offre de faire tout ce que l’on veut pendant deux ans nous paraît inutile, donc personnellement je n’ai jamais été massivement favorable à la voie diplômante. »

Mme Braverman semble en désaccord avec les hauts ministres du cabinet sur la question et n’aurait jusqu’à présent reçu le soutien que d’une seule de ses propositions visant à réduire les effectifs au milieu des luttes intestines au sein du gouvernement. La semaine dernière, elle a exhorté le Premier ministre à s’en tenir à l’engagement du manifeste du parti conservateur de 2019 de faire baisser les chiffres globaux de l’immigration.

Lors d’une conférence, elle a déclaré qu’il n’y avait « aucune bonne raison » pour que le Royaume-Uni ne puisse pas former ses propres cueilleurs de fruits – avant que M. Sunak n’annonce 45 000 autres visas agricoles saisonniers, avec une capacité de 10 000 supplémentaires.

L’allié le plus proche de Mme Braverman, Sir John Hayes, fondateur et chef du groupe de droite Common Sense, a exhorté M. Sunak à soutenir « rapidement » les modifications du système de visa en restreignant les parents des étudiants et en augmentant les seuils de salaire minimum.

Il a dit L’indépendant: « L’immigration au niveau de quelque chose comme 700 000 ou 800 000 est entièrement insoutenable et donc inacceptable – il serait illusoire de penser le contraire. »

Il a ajouté: «Ce sera une tension insupportable. C’est le plus grand problème auquel le gouvernement est confronté.

Sir Iain Duncan Smith veut que le gouvernement agisse rapidement (PENNSYLVANIE)

Un haut responsable conservateur à la droite du parti a fait pression sur M. Sunak en plaçant l’ampleur du problème dans le contexte de la ville natale du Premier ministre. « Si c’est près d’un million par an, c’est trois ou quatre Southamptons – nous n’avons pas construit pour cela », a déclaré l’ancien ministre. « Le public ne sera pas content. »

Même les députés conservateurs centristes – craignant également que le grand chiffre ne suscite une nouvelle indignation des électeurs flottants en colère contre l’incapacité d’arrêter les petits bateaux – craignent que le n ° 10 ne soit embourbé dans l’incertitude quant à sa politique d’immigration.

Un haut responsable conservateur modéré, un partisan de Sunak, a déclaré que le gouvernement devrait annoncer des plans pour un plafond annuel global sur le nombre de visas. « Nous avons besoin d’une politique claire et cela clarifierait la question. »

Le député a dit L’indépendant: « La frustration est que le gouvernement n’a pas été clair sur ce qu’il veut et quelle est la stratégie d’immigration. Nous devons nous ressaisir.

« Les électeurs sont scandalisés par l’immigration. Mais ce qui les énerve vraiment, c’est la migration illégale. Nous devons avoir un argument clair sur la migration légale pour expliquer qu’il y a tant d’étudiants et de travailleurs dont nous avons besoin.

Sir Iain a dit L’indépendant le Royaume-Uni est « accro à la main-d’œuvre bon marché » et doit investir dans la technologie pour effectuer des tâches peu rémunérées telles que la cueillette et le nettoyage des fruits. Il a déclaré que les chiffres élevés de la migration nette contribuent à la crise du logement dans le pays et que ce nombre doit être réduit.

« Nous semblons maintenant, en tant que Parti conservateur, par rapport à sous Mme Thatcher, incapables de prendre des décisions difficiles et de les mener à bien rapidement », a déclaré Sir Iain.

Le Premier ministre Rishi Sunak a admis que les chiffres de l’immigration étaient trop (fil de sonorisation)

« Nous sommes au pouvoir depuis maintenant quatre ans, nous nous sommes fixé pour tâche de réduire la migration et si nous n’y parvenons pas, le public nous en voudra.

« Alors ne commencez pas à trouver des excuses pour expliquer pourquoi une main-d’œuvre bon marché est nécessaire ici. Nous devons dire aux gens que si vous investissez dans la technologie, vous bénéficierez d’un allégement fiscal important pour vous débarrasser de la main-d’œuvre bon marché.

Cette semaine, M. Sunak a renoncé à l’engagement du manifeste conservateur de 2019 de maintenir la migration en dessous de 250 000. Mais lors d’une visite au G7 au Japon, il a reconnu que l’immigration en Grande-Bretagne était «trop élevée». Il a dit qu’il ne « mettrait pas de chiffre » sur une cible, mais a suggéré qu’il voulait la ramener en dessous du niveau dont il « a hérité » – environ 500 000.

L’ancien ministre du cabinet Jacob Rees-Mogg a également déclaré que la migration nette était « ridiculement élevée » et a prédit une réaction violente des électeurs : « Je pense que les électeurs en ont complètement marre que l’immigration ne soit pas contrôlée et que les politiciens proposent de faire une chose et d’en faire une autre ».

L’ancien ministre du cabinet Robert Buckland, quant à lui, a déclaré que le Premier ministre ne serait pas avisé de s’engager davantage à réduire les chiffres lorsque le chiffre de la migration nette sortira la semaine prochaine. « Les grands objectifs et les promesses n’ont aucun sens », a-t-il déclaré.

Soutenant certaines des idées de la droite conservatrice, l’ancien secrétaire à la justice a déclaré: «S’il y a un problème avec certains types d’étudiants amenant leurs personnes à charge, le gouvernement a raison d’examiner cela. Et je n’ai pas de problème avec l’augmentation du seuil des exigences salariales.

« Mais tenons un débat sophistiqué plutôt absurde sur le besoin de cueilleurs britanniques », a déclaré M. Buckland. « Nous devons être réalistes et considérer la nécessité de faire croître l’économie, la nécessité que les gens comblent les pénuries dans les maisons de soins et l’agriculture – plutôt que de sauter et de baisser sur un nombre global. »

Mme Braverman fait pression pour cinq propositions visant à réduire la migration légale – y compris l’augmentation du seuil de salaire pour les travailleurs qualifiés et la réduction du temps que les étudiants étrangers peuvent rester dans le pays, selon Les temps.

Mais M. Hunt et la secrétaire à l’éducation, Gillian Keegan, auraient fait pression contre les mouvements, avec seulement une proposition visant à empêcher les étudiants étrangers à la maîtrise de faire venir des membres de la famille dont on pense qu’ils sont convenus.

Les meilleures universités britanniques ont mis en garde M. Sunak contre une répression des étudiants étrangers – exhortant le gouvernement à retirer les étudiants du chiffre global de la migration nette pour dépolitiser la question.

Le groupe Russell, représentant 24 universités d’élite, a déclaré que les étudiants étrangers apportaient des «revenus d’exportation vitaux» et contribuaient à atténuer la recherche et le soutien aux étudiants nationaux.

Pendant ce temps, la Fédération des petites entreprises a averti que le débat sur l’immigration et la politique controversée du gouvernement en matière de réfugiés, qui prévoit d’envoyer ceux qui arrivent au Royaume-Uni sur un petit bateau au Rwanda, détournaient l’attention des questions économiques importantes.

La responsable de la politique, Tina McKenzie, a déclaré : « Nous sommes actuellement confrontés à une situation dans laquelle le débat sur l’immigration se divise en différents domaines, y compris la politique des réfugiés. Cela détourne l’attention des solutions sensées d’immigration d’affaires que le ministère de l’Intérieur doit aborder de toute urgence.

« Un système de visas d’affaires facile d’accès et abordable est ce qui compte pour les petites entreprises et ce que le gouvernement devrait poursuivre pour s’attaquer au problème persistant des pénuries de compétences et de main-d’œuvre. »

Kate Nicholls, patronne de l’organisme industriel UK Hospitality, s’est également jointe aux appels à «dépolitiser» la discussion sur l’immigration. Elle a déclaré: «Le débat global est repris par les petits bateaux, la migration illégale et le nombre total d’entrées, plutôt que d’être une approche plus nuancée et pragmatique.

« Nous devons avoir une discussion beaucoup plus adulte sur l’immigration, sur le nombre de personnes disponibles pour travailler sur le marché du travail et sur les pénuries que nous avons. »

Le n ° 10 a refusé de commenter.