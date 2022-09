Les députés conservateurs furieux de la chute du mini-budget – mais les alliés disent que le plan de croissance de Liz Truss fonctionnera et lui donnera du temps

Les députés conservateurs RAGING ont demandé à Kwasi Kwarteng de démissionner de la livre en chute libre – mais les partisans du plan économique de Liz Truss exhortent leurs collègues à tenir bon.

Cet après-midi, le Parti conservateur s’est scindé en réponse à la tourmente économique déclenchée par la manne du mini-budget de la semaine dernière.

Kwasi Kwarteng a été appelé à démissionner suite aux retombées du mini budget Crédit : HM Treasury / BEEM

L’événement de réduction d’impôt de 45 milliards de livres sterling a fait chuter la livre sterling à un plus bas historique de 1,03 livre sterling contre le dollar lundi.

Hier, les prêteurs ont conclu 900 transactions hypothécaires en une journée.

Les familles ont été averties que les factures hypothécaires pourraient augmenter de 1 000 et que les prix des maisons pourraient chuter de 15 %.

Aujourd’hui, la Banque d’Angleterre est intervenue de façon spectaculaire pour calmer les marchés en achetant de la dette publique.

La banque craignait que plusieurs fonds de pension ne s’effondrent sans intervention.

Cet après-midi, les députés conservateurs ont critiqué publiquement et en privé le gouvernement pour sa gestion de l’économie.

Certains ont même exigé que le chancelier soit limogé.

Un député a déclaré au Sun : « Essentiellement, le mini-budget doit être supprimé du dossier et la chancelière doit partir.

Un ancien ministre du cabinet a qualifié les retombées de “terribles”.

Ils ont fustigé: “Les fous dirigent vraiment l’asile comme un club de débat universitaire. Humiliant d’en faire partie. Je ne sais pas ce que nous attendions d’autre de Liz Truss en tant que Premier ministre.”

Un ministre actuel a admis qu’il pensait qu’il était “inévitable” que le parti travailliste remporte les prochaines élections.

Un nouveau sondage MPR publié aujourd’hui a montré que les conservateurs sont sur la bonne voie pour perdre gravement les prochaines élections, les travaillistes étant sur la bonne voie pour obtenir une majorité de 100 sièges.

Mais malgré le malheur et la morosité, de nombreux ministres et députés sont restés optimistes quant au plan de croissance de Liz Truss.

Un ministre du cabinet a exhorté les députés conservateurs à se calmer, en disant: «Les gens doivent garder leur sang-froid. Les marchés bougent, surtout avec de grands changements. Mais le changement était et est nécessaire. Fondamentalement, une économie fiscale plus faible pour soutenir la croissance est bonne pour le Royaume-Uni. Bon pour les particuliers qui gardent une plus grande partie de leur argent durement gagné et bon pour les entreprises pour construire, grandir et créer des emplois.

Un autre a exhorté tout député conservateur appelant à un changement de chef à quitter le parti. Ils ont ajouté: «Tous les collègues qui parlent de lettres ou qui changent de chef ne méritent pas d’être au pouvoir. Ils devraient faire défection et foutre le camp.”

Hier, M. Kwarteng a entamé des réunions de crise quotidiennes avec la Banque d’Angleterre au milieu des craintes de hausses paralysantes des taux hypothécaires.

Le chancelier a supplié les patrons de la ville de faire confiance à son plan – insistant sur le fait que son feu de joie fiscal stimulera l’économie.

Il a déclaré aux investisseurs qu’il était “confiant” que la croissance passerait par des réductions d’impôts et les a exhortés à attendre sa stratégie de lutte contre la dette.

M. Kwarteng a déclaré que les ministres du Cabinet présenteraient des réformes dans les semaines à venir, qui devraient se concentrer sur les réformes de l’immigration et de la planification.

La chancelière doit prononcer lundi un discours liminaire lors de la conférence des conservateurs à Birmingham.

Tous les yeux seront braqués sur lui, alors qu’il essaie de garder son parti uni et de convaincre les marchés que l’économie est entre de bonnes mains.