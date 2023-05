Les députés conservateurs exhortent Sunak à renvoyer Braverman si elle enfreignait les règles en matière d’excès de vitesse

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les députés conservateurs exhortent Rishi Sunak à ordonner une enquête sur Suella Braverman et à la renvoyer s’il est établi que le ministre de l’Intérieur a enfreint les règles ministérielles concernant sa gestion d’un excès de vitesse.

Les hauts députés conservateurs ont dit L’indépendant Mme Braverman avait fait preuve d’un « mauvais jugement constant » et semblait avoir fait « une erreur de trop » à la suite d’informations selon lesquelles elle aurait demandé aux responsables d’essayer d’organiser un cours privé de sensibilisation à la vitesse plutôt que de prendre des points sur son permis.

Dans ses premiers commentaires publics sur la rangée, la ministre de l’Intérieur n’a pas nié avoir demandé aux fonctionnaires d’examiner la possibilité d’un cours individuel – mais a déclaré qu’elle était convaincue qu’elle n’avait fait «rien de fâcheux» et a nié avoir tenté de «se soustraire » Châtiment.

M. Sunak s’est retenu d’offrir son soutien, affirmant qu’il avait parlé à la fois à Mme Braverman et au conseiller en éthique n ° 10, Sir Laurie Magnus, et cherchait toujours « plus d’informations » avant de décider d’ordonner ou non une enquête.

Les hauts conservateurs sont frustrés par une énième querelle éthique engloutissant le gouvernement, avec une scission entre ceux qui veulent voir Mme Braverman licenciée si une violation des règles est prouvée et les alliés qui prétendent que des fonctionnaires mécontents sont à l’origine de la «tempête dans une tasse de thé».

Un ministre conservateur a dit L’indépendant: « Le PM devrait demander à Sir Laurie d’enquêter de toute urgence. S’il s’avère qu’elle a enfreint le code ministériel – encore une fois – elle doit absolument y aller.

Un ancien ministre du cabinet a déclaré qu’il y avait « clairement » un cas d’enquête – ajoutant que cela semblait être « une erreur trop loin » pour Mme Braverman. « Franchement, il y a eu un certain nombre d’erreurs de jugement. S’il y a une infraction au code, le Premier ministre voudra peut-être faire venir quelqu’un d’autre.

Un autre ex-ministre conservateur a ajouté : « C’est un comportement qui illustre son mauvais jugement constant. Le Premier ministre sera endommagé s’il la laisse continuer à colporter une rhétorique gonflée et à prononcer des discours qui détruisent la marque conservatrice.

M. Sunak a été vu en train de tapoter le ministre de l’Intérieur dans le dos alors qu’il arrivait aux Communes lundi dans une apparente manifestation de soutien. Le n ° 10 a déclaré que le Premier ministre voulait s’assurer qu’un «processus approprié» était suivi – mais a refusé d’approuver la propre affirmation du ministre de l’Intérieur selon laquelle elle n’avait «rien fait de mal».

Pressée par des députés de l’opposition aux Communes, Mme Braverman a déclaré: «L’été dernier, j’ai accéléré. Je le regrette. J’ai payé l’amende et j’ai pris l’amende. Et à aucun moment je n’ai essayé d’échapper à la sanction.

Suella Braverman est sous pression après avoir été surprise en excès de vitesse (fil de sonorisation)

Cependant, l’ancien haut fonctionnaire Sir Philip Rycroft l’a accusée d’un « vrai manque de jugement » sur la demande d’un cours individuel. « Ceci, à première vue, je pense, est une violation du code ministériel », a-t-il déclaré.

Il a souligné le paragraphe 7.1 du code ministériel, stipulant que « les ministres doivent veiller à ce qu’aucun conflit ne surgisse, ou ne puisse raisonnablement être perçu comme surgissant, entre leurs fonctions publiques et leurs intérêts privés ».

Sir Alistair Graham, ancien président du Comité des normes dans la vie publique, a également appelé à une enquête. « Cela ressemble à un comportement totalement inapproprié – une amende pour excès de vitesse est une affaire nationale, donc demander un privilège spécial à la fonction publique serait tout à fait faux », a-t-il déclaré. L’indépendant.

L’ancien chef des normes a souligné le paragraphe 1.3 du code – qui décrit «l’obligation primordiale des ministres de se conformer à la loi et de protéger l’intégrité de la vie publique».

Sir Alistair a ajouté: « Si les preuves démontrent qu’elle a demandé aux fonctionnaires de se comporter de manière inappropriée, je penserais que ce serait une violation du code. »

Rishi Sunak est sous pression pour ordonner une enquête sur son ministre de l’Intérieur (fil de sonorisation)

Un haut responsable conservateur a déclaré que Mme Braverman « est en difficulté » si les informations sont confirmées, car « vous ne pouvez pas utiliser votre position officielle pour obtenir un traitement privilégié ».

L’ancien ministre a comparé la situation au secrétaire travailliste à l’intérieur David Blunkett, qui a démissionné en 2004 après que son ancien amant, Kimberly Quinn, ait affirmé qu’il avait abusé de ses pouvoirs en tant que secrétaire à l’intérieur pour accélérer l’obtention d’un visa pour sa nounou étrangère.

Le député a déclaré que ses collègues seraient « moins sympathiques » s’il s’avérait que Mme Braverman avait enfreint les règles parce qu’elle a « un bilan », ajoutant: « Malgré tout ce qui la concerne représentant une faction, c’est une assez petite faction et un beaucoup de gens de droite ne l’aiment pas du tout.

Mme Braverman a été limogée par Liz Truss en octobre après avoir envoyé un document officiel de son courrier électronique personnel à un collègue député conservateur, en violation du code ministériel qu’elle a qualifié d' »infraction technique ».

Malgré la dernière dispute, les alliés de Mme Braverman ont pris sa défense et affirmé qu’elle était prise pour cible par des fonctionnaires dans le cadre d’une campagne de diffamation. Le député Craig Mackinlay a déclaré L’indépendant que la dispute sur l’amende pour excès de vitesse de Mme Braverman est une « tempête totale dans une tasse de thé ».

Le député Henry Smith a déclaré que l’histoire d’excès de vitesse suggérait « un mouvement plus large » contre Mme Braverman à Whitehall. « Il y a beaucoup de résistance contre les politiques qu’elle poursuit, en particulier le plan rwandais, donc je soupçonne que c’est ce qu’il y a de plus derrière tout cela », a ajouté l’arrière-ban conservateur.

Suella Braverman aurait approché des fonctionnaires pour un cours de conduite individuel (PENNSYLVANIE)

Le L’heure du dimanche a rapporté que Mme Braverman avait demandé aux fonctionnaires du ministère de l’Intérieur d’aider à organiser un cours individuel de sensibilisation à la conduite, plutôt que la séance de groupe proposée aux automobilistes pour des excès de vitesse mineurs.

Les fonctionnaires auraient refusé la demande, alors Mme Braverman se serait tournée vers une assistante politique pour l’aider.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que Mme Braverman devrait démissionner s’il s’avérait qu’elle avait enfreint le code ministériel, tandis que les libéraux démocrates ont déclaré que « l’incapacité d’agir » de M. Sunak lors d’une enquête « est un échec manifeste du leadership ».

Dave Penman, secrétaire général du syndicat FDA représentant les hauts fonctionnaires, a déclaré: «Les fonctionnaires sont financés par l’État. Ils ne font pas leurs courses… et ils ne règlent pas leur amende pour excès de vitesse.

Pendant ce temps, Downing Street ne serait pas tiré sur un rapport dans le Miroir que le conseiller spécial de Mme Braverman a nié à plusieurs reprises qu’elle avait été surprise en excès de vitesse lorsque la suggestion leur a été faite le mois dernier.

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré « bien sûr » que M. Sunak pense que les conseillers spéciaux devraient dire la vérité aux journalistes – mais n’a pas dit si le conseiller spécial avait omis de dire la vérité.

Le ministère de l’Intérieur et l’assistant de Mme Braverman ont été approchés pour commentaires.