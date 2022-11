Les députés conservateurs exhortent Rishi Sunak à calmer les craintes concernant la flambée des factures énergétiques du Nouvel An

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les députés conservateurs se sont joints aux demandes pour que Rishi Sunak agisse sur le risque de faire grimper les factures d’énergie au cours de la nouvelle année, faisant pression sur lui pour mettre fin à l’incertitude.

Plusieurs assistants de ministres font partie des conservateurs qui ont signé une campagne lancée par plus de 60 organisations caritatives pour renforcer le soutien aux 7 millions de ménages vivant déjà dans la précarité énergétique.

Ils veulent une «clarification urgente» de l’aide qui sera disponible l’année prochaine pour payer des factures exorbitantes – après que la promesse de Liz Truss d’un gel de deux ans a été déchirée comme inabordable.

Rishi Sunak est invité à faire plus pour réduire les coûts énergétiques alors que les factures montent en flèche (fil de sonorisation)

Et certains vont plus loin, exigeant une aide immédiate pour les personnes les plus pauvres confrontées à un terrible choix entre « se chauffer ou manger » cet hiver, y compris un paiement d’urgence supplémentaire de 325 £ le 1er décembre.

Dans un article pour L’indépendantPeter Aldous, le député conservateur de Waveney, dans le Suffolk, a averti que l’aide existante était bien en deçà de ce qui était nécessaire.

“Sans autre action, 7 millions de ménages seront confrontés à des décisions incroyablement difficiles entre une maison chaleureuse et mettre de la nourriture sur la table cet hiver”, a-t-il écrit.

« La situation est encore pire pour de nombreuses communautés défavorisées, y compris certaines de celles que je représente.

“Ce gouvernement vient tout juste d’être formé, mais fait face à un défi générationnel et doit agir de manière imminente pour protéger des millions de personnes de la pauvreté cet hiver et au-delà.”

Les factures d’énergie devaient être gelées jusqu’en 2024 – mais seront désormais maintenues à une moyenne de 2 500 £ jusqu’en avril de l’année prochaine seulement, après que le mini-budget de la catastrophe a fait chuter l’économie.

Après cela, l’aide sera ciblée sur ceux qui en ont le plus besoin, laissant de nombreux ménages confrontés à une hausse de plus de 4 000 £ malgré la récente baisse des prix de gros du gaz dans le monde.

Le député Peter Aldous demande des éclaircissements sur ce qui se passe après avril (L’indépendant)

Le Trésor a fourni une aide ciblée supplémentaire cet automne, d’une valeur de 1 200 £ pour les ménages les plus pauvres – via des paiements d’urgence et des réductions d’impôts municipaux – et une remise de 400 £ sur les factures pour tous.

Mais la campagne Warm This Winter indique que beaucoup plus est nécessaire, appelant au paiement unique de 325 £ pour les ménages sur les prestations liées au revenu et à une interdiction temporaire des transferts vers des compteurs à prépaiement plus coûteux.

Une trentaine de députés, dont les sept conservateurs – dont également Alex Chalk (Cheltenham), Paul Howell (Sedgefield) et Damian Moore (Southport) – réclament tous un paquet plus limité.

Cela apporterait de la clarté sur les factures après avril, des avantages revalorisés en fonction de l’inflation en avril prochain, un vaste programme d’isolation des maisons et un passage plus rapide à des énergies renouvelables moins chères.

Les sondages pour la campagne ont révélé que plus de 8 électeurs conservateurs sur 10 craignent la flambée des factures d’énergie en avril prochain, tandis que 41% craignent d’avoir du mal à payer leurs factures cet hiver.

M. Aldous a exhorté le gouvernement à fournir “des éclaircissements sur le soutien au-delà d’avril dès que possible, les factures énergétiques devant atteindre près de 4 fois le niveau d’avant la crise du gaz si aucune autre mesure n’est prise”.