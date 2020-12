Boris Johnson fait face à une rébellion croissante des conservateurs à propos de sa dernière répression contre les coronavirus alors que les députés conservateurs demandent au gouvernement de rappeler le Parlement afin que les ministres puissent « dire clairement » la nouvelle souche mutante de la maladie.

Les hauts responsables conservateurs ont critiqué la décision du gouvernement de resserrer les limites de Covid à Noël et d’imposer un nouveau verrouillage de niveau 4 après que les députés soient partis en vacances.

Ils ont affirmé que le moment de l’annonce par le Premier ministre samedi était « pratique » au milieu des accusations que le numéro 10 savait la semaine dernière qu’il allait augmenter les restrictions.

Les députés conservateurs ont déclaré ce matin que le gouvernement avait de nouveau été « rebondi par la science » alors que les experts avaient déjà eu des prévisions et une modélisation erronées.

Ils ont accusé le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, de « revenir dans l’ombre quand cela leur convenait » pour laisser les ministres prendre la critique des décisions controversées.

La révolte croissante est survenue alors que M. Johnson tenait des pourparlers de crise avec les ministres après que la France a interdit les camions transportant du fret en provenance du Royaume-Uni et de pays du monde entier à la fin des vols vers la Grande-Bretagne au milieu des craintes de la nouvelle variante du coronavirus.

Le Premier ministre présidera ce matin une réunion du comité des urgences civiles du gouvernement Cobra après avoir été averti de «perturbations importantes» autour des ports de la Manche dans le Kent.

Les transporteurs ont été exhortés à rester à l’écart de la zone en raison de problèmes potentiels, car la fin de la période de transition du Brexit se profile également le 31 décembre.

La police de Kent a déclaré qu’elle mettait en œuvre l’opération Stack dans le but de réduire la congestion potentielle, tandis que le ministère des Transports a déclaré que l’aéroport de Manston était également en cours de préparation comme une autre mesure d’urgence contre le niveau de perturbation prévu.

Des pays comme la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, l’Autriche, le Danemark, l’Irlande et la Bulgarie ont annoncé des restrictions sur les voyages au Royaume-Uni à la suite de la divulgation que la nouvelle souche hautement infectieuse est répandue dans le sud-est de l’Angleterre.

La répression internationale est intervenue au milieu de la colère croissante des conservateurs face aux dernières restrictions du gouvernement contre les coronavirus alors que les députés ont demandé que le Parlement soit rappelé cette semaine.

L’ancien ministre Sir Desmond Swayne a déclaré qu ‘ »il présente toutes les caractéristiques d’un gouvernement rebondi par la science, comme c’était le cas au tout début des arrangements lorsque nous sommes entrés en lock-out en mars dernier ».

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Les arrangements pour Noël ont été explicitement votés par le Parlement. S’ils doivent être modifiés, à mon avis, le Parlement devrait voter à nouveau. »

Il a ajouté: « Le Parlement a voté explicitement pour un certain ensemble d’arrangements, il semble donc parfaitement approprié que le Parlement soit consulté lorsque ceux-ci sont modifiés, indépendamment du fait que le gouvernement agisse en cas d’urgence, mais il est tout à fait approprié de rappeler le Parlement au début. de cette semaine pour au moins ratifier ces changements.

«Expliquez-nous – nous sommes après tout une démocratie, expliquez aux élus les preuves dont ils disposent et pourquoi ils ont pris cette décision.

Sir Desmond a suggéré que le gouvernement savait depuis un certain temps qu’il allait lancer une nouvelle répression, mais a attendu que les députés se retirent pour Noël avant d’annoncer les mesures afin d’éviter une réaction des Communes.

Il a dit: « Oui, ils l’ont regardé [the new variant] depuis septembre et à quel point le Parlement a été interrompu jeudi, tout à coup, ils ont pu produire cette révélation.

Voyons donc les preuves, faisons revenir le Parlement, montrons-nous et convaincons-nous, soyons francs.

« Je veux que le Parlement soit rappelé afin que nous puissions examiner correctement dans une démocratie les décisions qui sont prises qui affectent radicalement notre économie et notre liberté. »

Il a déclaré que le fait de ne pas rappeler le Parlement démontrerait que le gouvernement a «peur de son Parlement».

Sir Iain Duncan Smith, l’ancien dirigeant conservateur, a déclaré qu’il était « clair que le niveau 4 est à peu près identique à un troisième verrouillage » et que la décision devrait être débattue de toute urgence par les députés.

Écrivant dans The Telegraph, il a déclaré: « Il est trop facile de blâmer les ministres du gouvernement pour toutes ces décisions – qu’en est-il de leurs conseillers scientifiques, qui ont un rôle essentiel dans la décision de ces restrictions mais sont capables de revenir dans l’ombre quand cela leur convient? ‘

Il a ajouté: « Pourquoi n’ont-ils pas alerté les ministres des dangers plus tôt? Surtout lorsque, comme nous le savons maintenant, les scientifiques ont appris l’existence de cette mutation en septembre.

Sir Iain a souligné les erreurs précédentes des conseillers scientifiques du gouvernement et a déclaré que «lorsque les épidémiologistes essaient de produire des prévisions, ils ne sont pas plus précis que les économistes».

Sir Charles Walker, vice-président de l’influent comité des députés conservateurs de 1922, a fait écho hier à un sentiment similaire en déclarant: « Le gouvernement, à mon avis, savait jeudi, peut-être même mercredi, qu’il allait retirer la prise. Noël, mais ils ont attendu le départ du Parlement.

«Cela, en plus de tout le reste, est une question de démission. Je ne demande pas l’effondrement du gouvernement. Je demande qu’un secrétaire d’État prenne des responsabilités.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré hier que les ministres n’avaient été informés que vendredi qu’une augmentation des infections à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre était liée à une nouvelle souche mutante de coronavirus.

M. Johnson a ensuite annoncé hier les nouvelles mesures de niveau 4 et des règles de Noël plus strictes.

Les nouvelles restrictions de niveau 4 signifient que plus de 16 millions de personnes à travers Londres, le sud-est et l’est de l’Angleterre ont désormais reçu l’ordre de rester chez elles autant que possible.

Des sources de Whitehall ont suggéré que le message de rester à la maison pourrait durer jusqu’à ce que la plupart des plus de 50 ans aient reçu un vaccin contre le coronavirus – un calendrier qui conduirait probablement le pays à Pâques ou au-delà.

Le gouvernement tente désespérément de ralentir la diffusion de la nouvelle variante qui est environ 70% plus transmissible que son prédécesseur.

Une source gouvernementale a déclaré au Telegraph: « Nous considérons essentiellement le printemps comme le moment où nous pouvons sortir de cet endroit difficile dans lequel nous nous trouvons – quelque chose comme mars, le moment où tout le monde dans les groupes « à risque » a été offert le vaccin.

Le Royaume-Uni est de plus en plus coupé du reste du monde alors que d’autres pays tentent d’empêcher la nouvelle souche d’être importée de Grande-Bretagne.

L’administration américaine subit une pression croissante pour imposer sa propre interdiction de vol après qu’Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, ait critiqué l’inaction « répréhensible » qui « continue de laisser entrer six vols par jour » depuis la Grande-Bretagne.

Il a déclaré aux journalistes: « En ce moment, cette variante au Royaume-Uni monte dans un avion et s’envole pour JFK. Maintenant. Aujourd’hui. Littéralement six vols par jour. Et tout ce qu’il faut, c’est une personne.