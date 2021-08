Les députés conservateurs exhortent Boris Johnson à supprimer complètement la liste des voyages orange

Boris Johnson est aujourd’hui confronté à la pression des députés conservateurs et de l’industrie du voyage pour abandonner le système de feux de circulation du gouvernement.

Lundi, les plans d’une « liste de surveillance orange » ont été abandonnés et le Premier ministre s’est engagé à garder les règles de voyage aussi simples que possible lors d’un examen du système jeudi.

Les ministres avaient envisagé une nouvelle catégorie pour les pays risquant d’être transférés dans le groupe rouge, mais ont dû faire face à une réaction des députés conservateurs livides et des chefs de voyage qui craignaient que les principales destinations de vacances telles que l’Espagne ne soient déplacées sur la liste.

Bien que les plans soient maintenant abandonnés, les responsables des voyages ont maintenant agi rapidement pour exiger que le système de feux de circulation du gouvernement soit complètement supprimé, comme l’a rapporté le Courrier quotidien.

Plus de 300 agences de voyages ont écrit à M. Johnson pour lui dire qu’il ne devrait y avoir qu’une catégorie rouge, et non des sections vertes et oranges. La catégorie rouge serait pour les pays qui ont des niveaux très élevés d’infections à Covid ou de nouvelles variantes.

La lettre indique: «Nous exhortons les ministres à simplifier les voyages de toute urgence afin qu’au moins le mois clé du voyage d’août puisse être sauvé.

« Le système de feux tricolores devrait être soit abandonné, soit rendu beaucoup plus facile, à l’instar du système américain.

«Il continuerait d’y avoir des pays rouges qui seraient interdits, mais la majorité des destinations seraient accessibles aux personnes pleinement piquées.

«Cette politique facile à comprendre aiderait le secteur du voyage au Royaume-Uni à se redresser, à renforcer rapidement la confiance des consommateurs tout en protégeant les besoins de santé de notre pays avec des tests avant le départ.

« Nous appelons le Premier ministre à agir rapidement afin de sauver des dizaines de milliers d’emplois et d’apporter de la clarté aux consommateurs qui espèrent voyager pour voir leurs proches. »

La lettre, coordonnée par le groupe Save Our Summer, plaide en faveur d’un système de voyage plus simplifié où les personnes à double piqûre peuvent se rendre dans tous les pays qui leur permettront d’entrer.

Le député conservateur Henry Smith, dont la circonscription de Crawley comprend l’aéroport de Gatwick, a soutenu les appels à un système de voyage plus facile.

Il a dit au Courrier quotidien: « Je suis favorable à tout ce qui est simplifié et plus facile à comprendre.

« Le système de feux de circulation aurait pu le fournir, mais peu de temps après son annonce, il y a eu toutes sortes de mises en garde. »

De nouvelles règles permettant aux passagers entièrement vaccinés des États-Unis et des pays européens de la liste orange d’éviter l’auto-isolement à leur arrivée au Royaume-Uni sont entrées en vigueur lundi.

L’assouplissement des règles permet aux passagers qui ont reçu une double injection d’un vaccin approuvé par les régulateurs des États-Unis, de l’UE ou de la Suisse d’éviter 10 jours d’isolement.