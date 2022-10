Les députés conservateurs et non les membres du parti devraient décider du chef, déclare William Hague

Les députés conservateurs devraient décider des futurs chefs de parti plutôt que de la base conservatrice, a déclaré l’ancien chef William Hague.

L’ex-chef de l’opposition a déclaré qu’il serait “mieux” que les politiciens élus prennent la décision hors des mains des députés.

Mme Truss a été nommée Premier ministre après avoir conquis une majorité de 160 000 membres du parti cet été, mais sa rivale Rishi Sunak a obtenu davantage de soutien de la part des députés conservateurs.

Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait que la décision ne revienne pas à la base, M. Hague a déclaré à Times Radio: “Oui, c’est fondamentalement la réponse à cela”, ajoutant que les petites adhésions étaient un problème auquel toutes les parties étaient confrontées.

Il a déclaré que le passage aux votes des membres il y a deux décennies était basé sur l’idée “que si vous donnez aux gens la parole, ils voudront s’impliquer” dans les partis politiques.

“En fait, le monde a changé”, a déclaré M. Hague. « La société a changé. Les gens ne rejoignent pas les organisations de la même manière. Cette hypothèse s’est donc avérée fausse. Et il vaudrait mieux… que les parlementaires aient leur mot à dire sur qui est le leader.

“Je pense que cela s’applique à tous les partis politiques en fait”, a ajouté l’ancien chef conservateur – pointant du doigt les membres travaillistes élisant Jeremy Corbyn. “Je pense donc qu’il s’agit maintenant d’une réflexion plus large sur la démocratie britannique.”

M. Hague a déclaré qu’il espérait que le gouvernement pourrait apprendre du revirement de l’impôt sur le revenu et du chaos politique de ces derniers jours.

“Peut-être que le gouvernement commence à apprendre, après un début très terrible, qu’il doit regarder vers l’avenir et anticiper ces problèmes.”

Contrairement à de nombreux députés désespérés, Lord Hague n’a pas laissé entendre que la défaite aux prochaines élections était inévitable pour le gouvernement.

« Toute la situation politique dans ce pays est très fluide. Et si j’étais le parti travailliste, je ne serais pas sûr d’avoir encore excité les gens à propos de ce qu’un gouvernement travailliste pourrait faire. Il reste encore beaucoup à jouer. »

Mais il a déclaré que l’équipe de Mme Truss devait tirer les «bonnes leçons» de la débâcle du mini-budget.

“Ils peuvent soit regarder ce qui s’est passé au-dessus du taux d’imposition de 45p et dire:” Oh, nous avons dû céder là-dessus, nous devons donc être catégoriques sur tout ce que nous pensions d’abord, sinon nous allons avoir l’air faible ” , mais ce serait une approche désastreuse.

“Ou ils peuvent dire:” Eh bien, peut-être que nous devrions maintenant vraiment regarder devant nous et ne plus creuser de trous et grimper dedans et soyons prudents maintenant “… ils doivent vraiment adopter cette approche sur toute une gamme de sujets parce que nous sommes entrer dans une période très difficile en tant que pays et dans le monde entier en tout cas.

Les critiques conservateurs qui ont forcé un revirement humiliant sur le projet d’abolition du taux d’imposition de 45 pence pour les hauts revenus intensifient maintenant la pression sur le gouvernement pour confirmer si les prestations augmenteront avec l’inflation.

Le chancelier Kwasi Kwarteng a déjà effectué un deuxième changement de cause pour rassurer les marchés et les rebelles conservateurs en présentant son plan budgétaire à moyen terme accompagné de prévisions indépendantes.

Concernant le calendrier des plans de dépenses à moyen terme de M. Kwarteng, M. Hague a déclaré: “Plus tôt le chancelier exposera ses plans pour cela, afin que les marchés financiers ne soient pas terriblement surpris, encore une fois, mieux ce sera.”

Mme Truss s’est engagée à augmenter les pensions en fonction des prix, mais en ce qui concerne les prestations, “nous devons être financièrement responsables”. Mais sa ministre, Penny Mordaunt, a rompu les rangs et a déclaré qu’il “était logique” d’augmenter les prestations en fonction de l’inflation.