Les députés conservateurs “envoient des lettres de censure” à Graham Brady pour évincer Truss

Des députés rebelles conservateurs auraient envoyé des lettres de censure à Liz Truss au Comité de 1922 dans le but de se débarrasser d’elle en tant que Premier ministre.

Le nombre de courriers déjà envoyés est dit « substantiel », selon Nouvelles du ciel.

Sir Graham Brady, président du Comité de 1922 – un groupe de députés d’arrière-ban qui supervise l’élection des chefs de parti – serait actuellement en vacances mais recevra les lettres à son retour lundi.

Les députés conservateurs rebelles exhortent apparemment leurs collègues à soumettre des lettres exprimant leur défiance envers Mme Truss pour donner à Sir Brady le mandat de modifier les règles du processus d’élection à la direction.

Les règles pourraient être modifiées pour augmenter le nombre de partisans requis pour participer au premier tour de scrutin d’une course à la direction de 20 à 100. Cela signifierait que seul le candidat le plus populaire franchirait la première étape et serait effectivement couronné chef de le parti conservateur.

Les députés ont suggéré de remplacer Mme Truss par un billet commun de Rishi Sunak et Penny Mordaunt (Reuters)

Les députés ont émis l’hypothèse qu’un billet conjoint Rishi Sunak-Penny Mordaunt pourrait dépasser le seuil des 100 voix.

Ils pensent également que si suffisamment de lettres sont envoyées, Sir Brady aurait le pouvoir d’aller voir Mme Truss et de lui dire de démissionner.

Un député a déclaré Les temps que les conservateurs pourraient commencer à exiger publiquement le départ de Mme Truss lundi.

Des députés conservateurs auraient envoyé des lettres de censure à Sir Graham Brady (Getty Images)

Le courrier quotidien ont rapporté que des députés sondaient en privé leurs collègues avant une tentative de coup d’État visant à renverser le Premier ministre.

Un groupe d’environ 20 “comploteurs poppadom” s’est réuni autour d’un curry à la Portcullis House du Parlement pour discuter de la manière dont ils pourraient se débarrasser de Mme Truss.

Il y aurait eu des discussions sur la possibilité de demander aux anciens dirigeants conservateurs de signer une déclaration commune appelant à la démission de Mme Truss.

Les alliés de Rishi Sunak faisaient partie des «comploteurs de poppadom» qui se sont réunis pour discuter de la façon de se débarrasser de Mme Truss (Reuters)

“Il ne s’agit pas seulement de la survie du gouvernement ou même du Parti conservateur”, a déclaré une source.

“Les gens souffrent dans le monde réel de l’incompétence que nous avons vue – j’ai des amis qui ne peuvent pas obtenir une nouvelle hypothèque. Nous avons le devoir d’arrêter cela et de restaurer un niveau de compétence de base.

Les députés ont discuté de la question de savoir si le cabinet ou Sir Brady pourraient être persuadés de dire à Mme Truss que son temps était écoulé, a rapporté le journal.