Les députés conservateurs “envoient déjà des lettres de censure à Liz Truss”

Certains députés conservateurs ont déjà envoyé des lettres de censure à l’égard du leadership de Liz Truss par crainte qu’elle « écrase l’économie », a affirmé un ancien ministre.

Les meilleurs économistes, les marchés des changes, les partis d’opposition et certains députés conservateurs ont réagi avec consternation à la frénésie de réductions d’impôts du Premier ministre et chancelier Kwasi Kwarteng.

Un ancien ministre du gouvernement de Boris Johnson a déclaré à Sky News que les lettres qui pourraient déclencher une confidence ont déjà été envoyées au président du comité de 1922, Sir Graham Brady.

“Liz est f *****. Elle s’attaque aux marchés et à la Banque d’Angleterre », a déclaré la députée au radiodiffuseur, affirmant qu’elle et les ministres du Trésor «jouaient à l’économie de niveau A avec la vie des gens».

L’ex-ministre a ajouté: «Ils envoient déjà des lettres car ils pensent qu’elle va faire s’effondrer l’économie. Les réductions d’impôts n’ont pas d’importance comme tout le bruit de toute façon – renversant principalement le statu quo cette année.

«Le problème est que la politique budgétaire du gouvernement est opposée à la politique monétaire de la Banque d’Angleterre – ils se battent donc les uns contre les autres. Ce que Kwasi donne, la Banque le reprend… Vous ne pouvez pas avoir la politique monétaire et la politique budgétaire à couteaux tirés.

Le député conservateur Mel Stride, président du comité restreint du Trésor, a suggéré que M. Kwarteng avait eu tort de signaler de nouvelles réductions d’impôts dimanche, au milieu de la baisse spectaculaire de la valeur de la livre.

“Une chose est sûre – il serait sage de faire le point sur la façon dont les marchés évaluent au fil du temps les récentes annonces économiques plutôt que de signaler immédiatement la même chose à court terme”, a-t-il déclaré.

La livre a chuté à son plus bas niveau face au dollar depuis la décimalisation en 1971, perdant plus de 4 %. Il a regagné du terrain pour atteindre un creux de 20 ans à 1,05 $ avant de se redresser à 1,075 $ juste après 10 heures ce matin.

Alors que la livre atteignait un creux historique, le député d’arrière-ban conservateur senior Simon Hoare a tweeté: «Ce n’est pas une bonne nouvelle. V inquiétant en effet.

L’un des alliés de la chancelière a déclaré Les temps que la forte baisse de la valeur de la livre était «les garçons de la ville jouent vite et lâchement avec l’économie … ça va s’arranger».

Mais le parti travailliste a accusé le Premier ministre et le chancelier de “se comporter comme deux joueurs dans un casino à la poursuite d’une course perdante”, après que M. Kwarteng ait fait allusion à des réductions d’impôts au-delà du paquet de 45 milliards de livres sterling dans son mini-budget.

Elle a déclaré à Times Radio: «Les marchés financiers ne sont pas impressionnés, le public britannique n’est pas impressionné… Parce qu’ils ne jouent pas avec leur propre argent – ​​ils jouent avec tout notre argent, et c’est imprudent et irresponsable en plus d’être grossièrement injuste. ”

M. Kwarteng et Mme Truss seraient prêts à aller plus loin dans leur réduction d’impôts et leur frénésie d’emprunt au cours de la nouvelle année, avec d’éventuelles réductions supplémentaires de l’impôt sur le revenu. La chancelière a déclaré dimanche à la BBC qu’il y avait “d’autres choses à venir”.

Le gouvernement envisagerait de supprimer une charge pour les parents qui gagnent plus de 50 000 £ et demandent des allocations familiales, d’augmenter les allocations annuelles sur les pots de pension – et d’offrir un allégement fiscal aux personnes qui restent à la maison pour s’occuper d’enfants ou de proches.

Mme Reeves a déclaré que la chancelière avait « attisé les flammes » du déclin de la livre en parlant de nouvelles réductions d’impôts. “Le chancelier au lieu de doubler sa position vendredi doit maintenant établir des plans crédibles”, a-t-elle déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

Signe du malaise des conservateurs, l’ancien chancelier George Osborne a exhorté le gouvernement à mettre fin à la politique “schizophrène” de réduction des impôts et d’augmentation des emprunts.

Et le grand conservateur Ken Clarke a comparé le plan Truss-Kwarteng à des réductions d’impôts pour les riches aux gouvernements latino-américains. “J’ai bien peur que ce soit le genre de chose qui est généralement essayée dans les pays d’Amérique latine sans succès”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4.

M. Reeves utilisera son discours lors de la conférence du parti à Liverpool lundi pour définir le propre plan de croissance du parti, qui commencerait par un investissement initial de 8,3 milliards de livres sterling pour financer les industries vertes.

« Je ne crois pas que le gouvernement ait un plan de croissance. Ils disent qu’ils le font, mais vous savez – vous pourriez dire que les cochons peuvent voler mais ils ne le peuvent pas », a déclaré Mme Reeves à Times Radio. “L’économie de ruissellement a échoué dans le passé, elle échouera à nouveau.”