Les députés conservateurs du Nord déclarent leur soutien à une mine de charbon controversée

Les députés conservateurs des prétendus sièges du «mur rouge» remportés par les travaillistes lors des dernières élections ont déclaré leur soutien à une nouvelle mine de charbon controversée en Cumbrie.

Les députés du Northern Research Group ont accusé les travaillistes d’avoir tourné le dos aux communautés du Nord en s’opposant au développement de Whitehaven.

Dans une lettre adressée au dirigeant travailliste du Cumbria County Council, les 31 députés du NRG – rejoints par des dirigeants civiques du nord de l’Angleterre et 12 autres députés conservateurs d’ailleurs dans le pays – ont averti que les menaces de bloquer la mine représentent un «risque sérieux» pour l’économie et les emplois de la région.

Les plans de West Cumbria Mining pour extraire du charbon à coke pour une utilisation dans l’industrie sidérurgique britannique ont été initialement approuvés en 2019, mais ont divisé le comté, certains se félicitant de la perspective d’emplois qualifiés et d’autres combattant la proposition pour des raisons environnementales.

Le consentement officiel à la planification n’a pas encore été accordé et le 9 février, le conseil a annoncé qu’il reconsidérerait l’approbation initiale à la lumière des recommandations du Comité gouvernemental pour le changement climatique sur les réductions prévues des émissions de gaz à effet de serre après 2033.

La refonte est intervenue au milieu des informations selon lesquelles le président britannique du sommet sur le changement climatique de la Cop26 des Nations Unies de novembre à Glasgow, Alok Sharma, était «apoplectique» face à l’échec de son collègue du cabinet Robert Jenrick à «appeler» le plan.

Il a été salué par le secrétaire aux affaires fantôme du Labour, Ed Miliband, qui a déclaré: «Le Royaume-Uni ne peut pas prétendre être un leader climatique lors de l’ouverture d’une nouvelle mine de charbon.

La demande sera probablement examinée lors d’une réunion de planification du conseil en avril, mais une décision finale n’est attendue qu’après les élections du conseil local en mai.

La lettre d’aujourd’hui au chef du conseil, Stewart Young, est signée par les députés conservateurs de Cumbria Trudy Harrison (Copeland), Mark Jenkinson (Workington), Simon Fell (Barrow in Furness) et John Stevenson (Carlisle), ainsi que d’autres membres de la au nord de l’Angleterre et les maires conservateurs de Copeland et Tees Valley.

Ils ont averti que le conseil pourrait être susceptible de contestation judiciaire pour avoir pris en compte des recommandations qui n’ont pas encore été adoptées par le gouvernement, et ont appelé M. Young à publier des conseils juridiques et de planification internes pour montrer que la décision de reconsidérer n’était pas «politique».

M. Stevenson a décrit l’opposition travailliste au plan comme «une attaque directe contre l’industrie et la création d’emplois», refusant à Cumbria plus de 500 emplois bien rémunérés à la mine et 2 000 de plus dans la chaîne d’approvisionnement.

Et M. Fell a déclaré: «L’acier est à la base de chaque technologie renouvelable que nous devons utiliser pour atteindre notre objectif de zéro net et nous ne pouvons pas fabriquer cet acier sans charbon à coke.

«Le choix auquel nous sommes confrontés est celui de délocaliser la dette carbone de l’extraction du charbon à coke vers des pays comme la Russie et d’accepter l’énorme coût environnemental et humanitaire de le faire, ou de permettre à cette mine de se développer et d’envelopper nos propres normes environnementales élevées.

«Nous ne pouvons tout simplement pas prétendre que tout cela est le problème de quelqu’un d’autre et nous féliciter d’avoir atteint le zéro net 2050 tout en externalisant le problème ailleurs. En s’y opposant, les travaillistes montrent une fois de plus qu’ils sont déconnectés des communautés ouvrières du nord de l’Angleterre.