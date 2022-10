Les députés conservateurs doivent se rallier fermement à un nouveau chef rassembleur : Rishi Sunak

Pas le temps pour un novice en tant que PM

L’ANGLETERRE a avant tout besoin de stabilité et d’unité. Cela vaut aussi pour le parti conservateur.

Des guerres civiles interminables entre factions rivales ont conduit au chaos de quatre Premiers ministres en sept ans, et bientôt d’un cinquième.

L’ancien chancelier est le candidat stable dont nous avons besoin pour nous sortir du bourbier économique Crédit : La Méga Agence

Les députés conservateurs doivent se rappeler leur triomphe de 2019 et se rallier fermement à un nouveau chef rassembleur : Rishi Sunak.

L’ancien chancelier est le candidat stable dont nous avons besoin pour nous sortir du bourbier économique.

Il a la confiance de ses députés et des marchés.

Il gagnera également la confiance des lecteurs de Sun s’il respecte le manifeste 2019 de Boris Johnson pour lequel ils ont voté en grand nombre.

Oui, Covid et la guerre ont ensuite changé nos circonstances, infligeant une énorme crise nationale et mondiale.

Mais ses principes et ses objectifs sont un bon guide.

En ce qui concerne Penny Mordaunt, cette crise n’est pas le moment pour une novice en No10.

Boris a peu de plus grands fans que The Sun.

Mais nous sommes d’accord avec la conclusion de l’ex-Premier ministre selon laquelle ce n’est pas le bon moment pour tenter de récupérer le poste le plus élevé.

Notre crainte était pour le chaos économique et politique que sa réélection était sûr de déclencher – et l’impact que cela aurait sur l’épargne, les hypothèques, les prêts, les factures et les emplois de nos lecteurs.

Boris a un charisme et un talent énormes.

Il claironne à juste titre son mandat de 2019 et ses réalisations au pouvoir.

Mais il aurait eu d’énormes problèmes pour former un gouvernement avec tant de députés soutenant son rival Rishi et tant d’anciens alliés ayant démissionné il y a à peine trois mois pour son poste de Premier ministre.

Perte de confiance

Comme il l’a admis : « Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n’avez pas un parti uni.

De plus, Boris fait toujours face à une enquête des Communes, dont les règles ont été repensées pour l’embrouiller pour avoir induit la Chambre en erreur sur Partygate, même accidentellement.

Cela pourrait entraîner sa suspension et même la perte de son siège.

Un Premier ministre ne pourrait pas arriver au pouvoir avec cela qui pèse sur lui.

Imaginez la réaction des marchés si Boris avait gagné.

Leur soudaine perte de confiance après le mini-budget de Liz Truss a martelé ceux qui avaient des hypothèques et des prêts.

Si les membres conservateurs avaient réélu Boris plutôt qu’un rival bénéficiant du soutien de beaucoup plus de députés, l’impact aurait pu être encore pire.

N’oublions pas non plus que Rishi a correctement prédit l’effondrement des plans de Mme Truss.

Il veut aussi, instinctivement, une baisse des impôts, mais il a compris que son moment n’était pas venu, avec l’inflation mondiale qui montait en flèche et les marchés nerveux.

Boris pense que lui seul pouvait voir le parti travailliste au moment des élections.

Il ne doit pas oublier qu’en juillet, près de 70 % des électeurs voulaient son départ.

Et Rishi pourrait encore s’avérer un gros atout électoral.

Il ferait bien d’amener Boris et ses supporters les plus talentueux sous la tente.

Nous soutiendrons sans aucun doute Boris à nouveau. Il n’a encore que 58 ans.

Son héros Winston Churchill avait 65 ans avant de prendre le pouvoir.

Mais une administration Boris 2.0 aurait maintenant pu exploser sur la rampe de lancement et prendre les lecteurs de Sun dans l’explosion.