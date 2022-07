Choisissez un gagnant

S’il y a un groupe sur lequel nous ne compterions pas pour choisir un vainqueur garanti des élections conservatrices, ce sont les députés conservateurs.

Les membres du parti ont beaucoup plus d’idées à qui le public sera favorable.

Les députés conservateurs doivent choisir un chef qui remportera une élection et empêchera les travaillistes de semer le chaos Crédit : AP

Et rien ne devrait avoir plus d’importance pour les conservateurs que d’empêcher une coalition chaotique dirigée par les travaillistes de prendre le pouvoir et de fausser à jamais le système électoral en leur faveur.

Les députés conservateurs doivent donc réfléchir sérieusement avant de voter à nouveau aujourd’hui. Il ne s’agit pas de savoir qui ils connaissent et aiment. Ni qui pourrait leur donner un poste au gouvernement. La reconnaissance électorale actuelle des candidats n’est pas non plus pertinente deux ans avant une élection.

Les députés doivent offrir à leurs membres la dernière paire la plus susceptible de terrifier puis de battre les travaillistes.

Ce concours a eu un début sombre mais a enfin pris vie. Les plus impressionnants ont été les insurgés Kemi Badenoch et Penny Mordaunt.

Les performances intrépides de Badenoch lors de son lancement et devant les députés lui ont valu 40 votes et plus.

Mordaunt, lançant sa propre campagne, était naturelle, confiante, a bien réfuté les critiques selon lesquelles elle était trop éveillée – et est maintenant la préférée des bookmakers.

Rishi Sunak, quant à lui, souligne les sondages montrant qu’il est le candidat le plus susceptible de vaincre Keir Starmer.

À vous, députés conservateurs. Choisissez votre parti un gagnant.

Levant les yeux

NOUS ne voudrions pas encore faire sauter les bouchons de champagne, mais les derniers chiffres économiques sont largement meilleurs que les sombres prédictions.

Notre PIB a grimpé de 0,5 % en mai, ce qui n’est pas si mal pour un mois — surtout après la chute d’avril et étant donné que les experts pensaient que nous pourrions tomber en récession.

Les fabricants, les constructeurs et les transporteurs se sont bien comportés. Les voyages sont en plein essor, mais avec les compagnies aériennes et les aéroports en plein désarroi, quitter le pays est une autre affaire.

Les magasins sont en difficulté alors que l’inflation mord.

C’est un sac mélangé, mais loin d’être désastreux. Et cela prouve deux choses :

Premièrement, notre économie semble toujours plus résiliente que ne le pensent les experts.

Deuxièmement, les prévisions économiques sont un moyen sûr de se ridiculiser.

Se réveille de l’art

NOUS pouvons tous convenir que l’esclavage était un mal odieux. Et que des crimes honteux ont parfois été commis sous l’Empire britannique.

Ne pouvons-nous pas simplement accepter que le passé est le passé ? Que des valeurs qui nous répugnent aujourd’hui n’ont pas toujours été perçues comme telles ? Et que réécrire obsessionnellement notre histoire pour signaler des péchés anciens est une absurdité ?

La vaste collection d’art de la reine n’a pas besoin d’un audit éveillé. Nous n’avons pas besoin de savoir qu’un soldat dont l’héroïsme de Waterloo lui a valu un portrait avait également des liens avec l’esclavage. Beaucoup de gens l’ont fait.

Les princes Charles et William ont publiquement dénoncé le rôle de la Grande-Bretagne dans l’esclavage.

La position des Royals n’est-elle pas suffisamment claire ?