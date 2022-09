Les députés conservateurs discutent avec le gouvernement d’une allégation de “politique de l’envie”

Les députés conservateurs ont arrondi le gouvernement après qu’un ministre du Trésor a décrit la critique des plans visant à accorder une réduction d’impôt aux hauts revenus pendant une crise du coût de la vie comme la «politique de l’envie».

Des collègues députés conservateurs furieux ont critiqué le commentaire de Chris Philp, le secrétaire en chef du Trésor, quelques heures seulement après que le chancelier Kwasi Kwarteng a annoncé qu’il supprimait le taux d’imposition le plus élevé, payé par ceux qui gagnent plus de 150 000 £ par an.

M. Kwarteng a été accusé d’avoir parié sur l’économie des retombées après avoir dévoilé un total de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts parallèlement à une augmentation massive des emprunts.

En plus d’abolir le taux d’imposition le plus élevé de 45 pence, il a annulé la hausse de l’assurance nationale et abandonné une hausse prévue de l’impôt sur les sociétés dans le but de stimuler la croissance économique.

Mais la livre sterling est tombée à son plus bas niveau depuis 37 ans au milieu des inquiétudes concernant les emprunts et la question de savoir si les plans seraient suffisants pour stimuler la croissance.

Défendant l’aide aux hauts revenus, M. Philp a déclaré que le gouvernement offrait des réductions d’impôts à tout le monde.

“Nous allons faire ce qui est juste pour tout le pays. Cela signifie réduire les impôts pour tout le monde, les bas revenus mais aussi les hauts revenus.

“Nous allons faire ce qui est juste, nous allons assurer la croissance. Et nous n’allons pas nous inquiéter de la politique de l’envie ou de son optique”, a-t-il déclaré.

Un ancien ministre du cabinet, qui a soutenu Mme Truss lors de sa course à la direction, a qualifié le commentaire de M. Philp de “pas sensé”.

Un autre ancien ministre a déclaré que ses propos étaient une “crise” pour le gouvernement et que le secrétaire en chef du Trésor était “l’une des nominations les moins brillantes – et la barre est déjà placée bas”.

L’un de ceux qui ont critiqué le plan était l’ancien ministre conservateur Julian Smith, qui a déclaré: “Cette énorme réduction d’impôt pour les très riches en temps de crise nationale et de peur et d’anxiété réelles parmi les travailleurs et les citoyens à faible revenu est une erreur.” Les travaillistes ont accusé M. Kwarteng et le Premier ministre Liz Truss de jouer avec les finances des gens dans “l’économie du casino” et ont déclaré que l’approche “de ruissellement” aggraverait la situation de la prochaine génération.

L’analyse du mini-budget par le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a déclaré que “seuls les ménages les plus riches” verraient leurs revenus augmenter grâce aux réductions d’impôts.

Dans l’ensemble, le paquet ne ferait rien pour empêcher plus de deux millions de personnes de tomber sous le seuil de pauvreté, a-t-il ajouté.

Il a révélé que les 5% les plus riches de la population verraient leurs revenus augmenter de 2% l’année prochaine, tandis que les 95% restants s’appauvriraient à mesure que la crise du coût de la vie se poursuivrait.

Un autre groupe de réflexion très respecté, l’Institute of Fiscal Studies (IFS), a également déclaré que seuls ceux dont les revenus sont supérieurs à 155 000 £ seraient des bénéficiaires nets en raison d’une série de politiques fiscales annoncées par les conservateurs au cours du Parlement actuel.

Le directeur de l’IFS, Paul Johnson, a déclaré à BBC Breakfast: “Si vous recevez moins de 150 000 £ par an, si vous faites partie des 99% avec moins de 150 000 £, alors vous allez toujours être pire. en raison des changements fiscaux à venir au cours des deux ou trois prochaines années. »

M. Johnson a également averti que la Banque d’Angleterre augmenterait probablement encore ses taux en réponse au mini-budget. Le gouvernement a fait valoir que les mesures étaient nécessaires pour stimuler la croissance économique.

Alors qu’il se préparait pour le lancement de cette conférence d’annonce à Liverpool, le leader travailliste Sir Keir Starmer a tweeté: “L’économie des casinos conservateurs joue les hypothèques et les finances de chaque famille du pays.”

Son adjointe, Angela Rayner, a averti plus tôt que l’économie de ruissellement “ne fonctionne pas” et “aggravera la situation de la prochaine génération”.