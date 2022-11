Les députés conservateurs demandent à Jeremy Hunt de réduire la taxe sur le carburant à l’automne

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Plus de 23 députés conservateurs ont signé une lettre exhortant Jeremy Hunt à réduire la taxe sur les carburants dans le budget d’automne de jeudi.

Parmi les députés appelant à l’inclusion de l’intervention “critique” dans la déclaration budgétaire tant attendue, figurent l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel, le président du comité de 1922 Sir Graham Brady et l’ancien secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis.

Dirigée par l’ancien ministre de l’Éducation Jonathan Gullis, la lettre s’ouvre : “Mes collègues députés et moi voulons voir les taxes sur le carburant réduites pour stimuler la croissance, mais au moins gelées au niveau actuel pendant toute la durée de ce parlement.”

Il poursuit : « Comme vous le savez, une influence majeure sur la hausse de l’inflation est l’augmentation des coûts du carburant pour le transport, la livraison et la logistique. Nous avons vu des prix records de remplissage à la pompe au cours des 12 derniers mois, et malgré un raffermissement de la livre et des baisses importantes des prix de gros ces dernières semaines, l’essence est toujours 22p/litre plus élevée qu’en janvier.

Le député a cité le groupe de campagne Fair Fuel UK qui, selon sa dernière enquête, a révélé que sur 70 000 usagers de la route, 25 % ont réduit « considérablement » leurs habitudes de conduite normales en raison de la hausse des prix à la pompe, tandis que trois conducteurs sur quatre ont déclaré qu’ils n’avaient pas le choix. mais pour continuer à conduire leur kilométrage normal au milieu de la hausse des coûts.

Jonathan Gullis a appelé M. Hunt à le rencontrer ainsi que le fondateur de Fair Fuel UK, Howard Cox, pour discuter de “l’exploitation flagrante et incontrôlée de la chaîne d’approvisionnement en carburant”.

Une enquête du RAC a révélé que le Royaume-Uni languit près du bas d’un classement des pays européens pour les mesures prises pour alléger le fardeau des prix élevés du carburant.

Seul le Luxembourg a fait moins que le gouvernement britannique sur 13 pays européens qui ont réduit les taxes sur l’essence depuis que les prix ont commencé à monter en flèche en mars.

Le porte-parole du carburant de RAC, Simon Williams, a déclaré: «Cette analyse met à nu une vérité inconfortable pour le gouvernement britannique – que par rapport à d’autres pays européens, c’est à peu près le moins fait pour soutenir les conducteurs pendant la période actuelle de prix record du carburant.

“Le résultat est que le Royaume-Uni est l’un des endroits les plus chers à faire le plein et le place au-dessus d’autres pays qui ont historiquement facturé plus de carburant que les détaillants britanniques, y compris la France et les Pays-Bas.”

La lettre à Jeremy Hunt indique que les prix du carburant au Royaume-Uni “ont atteint des niveaux exorbitants”, ajoutant que les petites entreprises ont du mal à rester à flot.

“Le rythme cardiaque commercial de toute économie dépend du diesel”, lit-on dans la lettre.

Le chancelier M. Hunt a déclaré qu’il prendrait “des décisions difficiles mais nécessaires en matière d’impôts et de dépenses” dans son budget d’automne après qu’il a été révélé mercredi que la flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie avait poussé l’inflation au Royaume-Uni à un sommet de 40 ans de 11,1 %.

Cela survient alors qu’un groupe d’affaires de premier plan a averti que l’économie britannique est confrontée à une “combinaison mortelle de récession et d’inflation galopante” sans intervention dans le budget de demain.

Les chambres de commerce britanniques (BCC) ont appelé M. Hunt à prendre des mesures ciblées pour atténuer l’inflation et stimuler la croissance dans sa déclaration d’automne jeudi.