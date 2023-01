Les députés conservateurs demandent à Dominic Raab de démissionner alors que le haut fonctionnaire témoigne

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le vice-Premier ministre Dominic Raab devrait démissionner du cabinet pour éviter que l’enquête sur les allégations d’intimidation ne devienne une «distraction» majeure pour le gouvernement, ont déclaré des députés conservateurs.

D’anciens ministres du cabinet se sont prononcés car il est également apparu qu’un haut fonctionnaire qui dirigeait un département gouvernemental alors que M. Raab était ministre a témoigné dans le cadre de l’enquête sur les brimades.

Au total, huit plaintes officielles pour brimades – démenties par M. Raab – ont été déposées contre lui, mais au moins 24 fonctionnaires seraient impliqués dans ces plaintes.

L’ancien secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, Simon McDonald, a témoigné en critiquant formellement Dominic Raab à l’enquête ordonnée par Rishi Sunak, selon Les temps.

Condamnant son comportement l’année dernière, Lord McDonald a déclaré que M. Raab était “aussi abrasif et contrôlant avec les ministres subalternes et les hauts fonctionnaires qu’il l’était avec ses secrétaires privés”.

Les députés conservateurs ont déclaré qu’il semblait douteux que M. Raab puisse survivre à l’enquête et ont suggéré qu’il devrait démissionner pour alléger la pression sur le gouvernement – ​​accusé de « s’être effondré » par le parti travailliste.

“Cela me semble juste être une répétition de la situation de Nadhim Zahawi, où il est inévitable qu’on lui demande de quitter le gouvernement”, a déclaré un ancien ministre. Le télégraphe. « Alors pourquoi prolonger la douleur ? Je pense qu’il serait juste que Dominic se retire.

Un deuxième ancien ministre a ajouté : « Sa position devient de plus en plus difficile. Si le Premier ministre veut montrer son engagement envers l’intégrité, Dominic Raab devrait partir pendant que l’affaire fait l’objet d’une enquête. Il est une autre distraction.

M. Sunak a demandé à Adam Tolley KC en novembre de mener une enquête indépendante sur les plaintes pour comportement, le secrétaire à la Justice, dans trois rôles ministériels.

M. Raab a déclaré aux Communes l’année dernière qu’il “réfuterait” les allégations – y compris les affirmations selon lesquelles il aurait laissé les fonctionnaires trop effrayés pour entrer dans son bureau.

Alors que deux douzaines de fonctionnaires seraient impliqués dans l’enquête, dont beaucoup en tant que témoins, certains qui prévoyaient de porter plainte ne l’auraient pas fait après avoir appris qu’ils seraient identifiés à M. Raab.

Un fonctionnaire qui travaillait avec M. Raab a déclaré Les temps qu’il était “très impoli et abrasif, parfois totalement au hasard”.

Le député conservateur d’Amber Valley Nigel Mills a déclaré: « Si c’est un peu involontaire et qu’il est dans un travail à haute pression et qu’il a perdu son sang-froid une ou deux fois, ce ne serait probablement pas de l’intimidation.

« Je pense qu’il est si difficile de savoir jusqu’à ce que vous sachiez exactement de quoi il est accusé. S’il est un intimidateur sérieux et répété, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose auquel vous puissiez survivre, et je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose auquel vous devriez survivre dans un rôle supérieur non plus.

Le whip en chef des libéraux démocrates, Wendy Chamberlain, a écrit à M. Sunak pour l’exhorter à suspendre M. Raab jusqu’à la fin de l’enquête. “L’ampleur rapportée des allégations contre Dominic Raab soulève de vraies questions pour Rishi Sunak. Pourquoi le Premier ministre n’a-t-il pas encore suspendu Raab, pour la durée de cette enquête ? »

Cela survient alors que M. Sunak tente de tirer un trait sur le scandale fiscal de Nadhim Zahawi. au milieu des accusations du parti travailliste selon lesquelles il a soutenu une «galerie de voyous» au cabinet.

Le Premier ministre a insisté lundi sur le fait qu’il avait agi “de manière assez décisive” en limogeant le président conservateur pour avoir enfreint le code ministériel sur ses affaires fiscales, alors qu’il s’était engagé à rétablir “l’intégrité en politique”.