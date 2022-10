Les députés conservateurs complotent avec les travaillistes pour bloquer les réductions des avantages sociaux, révèle le ministre fantôme

Les députés conservateurs opposés aux réductions des avantages réels travaillent avec les travaillistes pour forcer Liz Truss à abandonner le plan, a révélé un ministre fantôme.

Jonathan Ashworth a déclaré que les conservateurs mécontents “m’ont contacté” pour trouver un moyen de bloquer le gros coup porté aux revenus des plus pauvres, ajoutant: “Il y a beaucoup de colère du côté conservateur”.

Les pourparlers entre les partis ont émergé alors qu’un haut responsable conservateur a prédit que Kwasi Kwarteng serait contraint de céder à la pression pour publier tôt le verdict du chien de garde du Trésor sur ses plans économiques – au lieu de le garder secret jusqu’au 23 novembre.

Mel Stride, le président du comité du Trésor des Communes, a également qualifié l’humeur de son parti de “plutôt fébrile”, alors que les députés retournent à Westminster cette semaine avec 30 points travaillistes dans les sondages.

La double controverse sur les réductions d’avantages sociaux et les prévisions secrètes du Bureau de la responsabilité budgétaire s’annoncent comme les principaux conflits lorsque Mme Truss et son chancelier affrontent leurs députés rebelles.

Le n ° 10 cherche désespérément à épargner en banque pour les réductions d’impôts promises en augmentant uniquement les prestations en fonction des salaires, plutôt qu’une inflation beaucoup plus élevée – comme Boris Johnson l’a promis plus tôt cette année.

Mais le Child Poverty Action Group avertit que 200 000 enfants supplémentaires seront poussés dans la pauvreté si les paiements n’augmentent que d’environ 5 %, et non le taux d’inflation d’environ 10 %.

M. Ashworth, le secrétaire du travail fantôme et des pensions, a déclaré que de nombreux conservateurs s’opposent à ce qu’il a appelé “une autre réduction injuste et profonde des revenus des plus pauvres”.

“Je dis aux députés conservateurs – certains d’entre eux m’ont déjà contacté – travaillons ensemble et bloquons cela”, a-t-il déclaré. Fois Radio.

“Je pense qu’il y a beaucoup de colère du côté conservateur, car nous savons ce qui se passe plus largement en ce moment.”

Pendant ce temps, un ancien patron de Sainsbury a averti que la crise du coût de la vie était la plus profonde depuis 50 ans alors qu’il appelait le gouvernement à orienter plus efficacement l’aide vers les plus pauvres.

“Les années 1970 sont probablement la dernière fois que les défis pour les ménages ont été aussi importants”, a déclaré Justin King. Nouvelles du ciel.

Il a ajouté: «Je ne pense pas que le gouvernement devrait donner à ceux qui peuvent se permettre de payer leurs factures, afin qu’il puisse donner plus d’argent à ceux qui vont se débattre. Je pense que le ciblage est parfaitement possible.

Nadhim Zahawi, le ministre du Cabinet Office, a déclaré: “Aucune décision n’a été prise sur l’augmentation des prestations.” Il serait normalement effectué en novembre – pour des modifications en avril prochain.

M. Stride a attaqué “trop ​​de faux pas” et a suggéré qu’il faudrait plus de demi-tours pour retrouver la “crédibilité fiscale” – en plus de la chute de la suppression du taux d’imposition le plus élevé de 45p.

“Beaucoup de députés conservateurs sont très inquiets de savoir où nous en sommes avec les sondages”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Il est reconnu que nous devons changer les choses et commencer à le faire très rapidement.”

Sur le rapport de l’OBR, M. Stride a prédit: “Ma meilleure hypothèse, et j’ai dit que ce n’est qu’une hypothèse, est que la date sera avancée.”