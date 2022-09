Les députés conservateurs avertissent Liz Truss de “ne pas virer à droite” au milieu des craintes d’un “gouvernement hommage à Thatcher”

Les députés conservateurs ont averti Liz Truss de ne pas faire basculer le gouvernement vers la droite si, comme prévu, elle triomphe de son rival Rishi Sunak et devient Premier ministre la semaine prochaine.

Les propres députés de Mme Truss ont averti que le nouveau chef conservateur ne devait pas abandonner le terrain central ni s’entourer d’un cercle restreint d’alliés de droite, avec des élections générales imminentes.

Un ancien ministre a déclaré: “Je soupçonne qu’elle optera pour un Brexit assez dur, un gouvernement de droite, hommage à Thatcher”.

Liz Truss est la favorite pour succéder à Boris Johnson en tant que chef du Parti conservateur et Premier ministre (Jacob King/PA) (fil de sonorisation)

Les appels sont intervenus alors que les dirigeants syndicaux exhortaient Mme Truss à « être claire » sur ses plans pour les droits des travailleurs à la suite d’informations selon lesquelles elle souhaite revoir les protections dérivées de l’UE.

Le prochain premier ministre fait face à une bataille difficile pour unir le parti conservateur après une course à la direction meurtrière marquée par une série d’attaques amères bleu contre bleu.

On craint que Mme Truss ne rende hommage à Margaret Thatcher (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Le mois dernier, M. Sunak a averti que les plans de Mme Truss exposeraient les personnes vulnérables à un «véritable dénuement», tandis que son ancien collègue du cabinet, Michael Gove, les a décrites comme des «vacances loin de la réalité».

Dans les semaines suivant son entrée à Downing Street, son gouvernement devrait présenter un budget d’urgence qui inclura ses réductions d’impôts controversées, dont de nombreux députés conservateurs craignent qu’elles n’alimentent une inflation déjà en flèche.

D’autres craignent que ses commentaires contre les dons, exprimés au début de la campagne électorale, signifient que tout soutien offert aux ménages sur le coût de la vie cet hiver ne fera pas grand-chose pour atténuer ce qui devrait être une baisse «terrifiante» du niveau de vie.

Malgré les premières promesses, on s’attend à ce que Rishi Sunak perde lundi (fil de sonorisation)

Les députés l’ont exhortée à nommer un cabinet représentant les différentes “ailes” du parti. “La loyauté compte, mais la compétence compte aussi”, a déclaré l’un d’eux.

Kevin Hollinrake, un partisan de Sunak et membre du Commons Treasury Select Committee, a mis en garde Mme Truss contre la réduction des impôts tout en omettant d’offrir un soutien adéquat aux ménages qui souffriront cet hiver.

Il a déclaré que le nouveau Premier ministre ne devrait pas être « traîné à droite » et doit se rappeler que les partis remportent les élections depuis le centre.

En ce qui concerne l’élection à la direction, il a déclaré: «vous jouez un peu avec la foule dans ces concours, mais ce que vous ne voulez pas, c’est continuer ensuite et penser uniquement qu’il s’agit des membres (conservateurs). (Vos politiques doivent) être courantes. C’est ce que mes électeurs appuient. Si nous sommes entraînés à droite, nous aurons de sérieux ennuis ».

Boris Johnson fera ses adieux en tant que Premier ministre lundi après trois ans (fil de sonorisation)

Un ancien ministre a prédit que Mme Truss aurait du mal à unir le parti – à un moment où certaines prévisions suggèrent que l’inflation pourrait atteindre 18% – alors que de nombreux députés conservateurs pensent que son plan de réduction d’impôts et d’augmentation des dépenses “alimentera” le problème.

Mais un député d’arrière-ban d’un siège mural rouge, qui a également soutenu M. Sunak, a prédit que les députés conservateurs “se rallieront” à celui qui sera le nouveau Premier ministre. « Tant qu’elle nous donne quelque chose à soutenir. ”

Le gagnant de la longue course à la direction doit être révélé lundi à l’heure du déjeuner. Mais ils seront invités à former un gouvernement le lendemain, après s’être rendus à Balmoral pour rencontrer la reine.

Et ce n’est qu’une fois de retour à Londres plus tard dans la journée qu’ils doivent procéder à un remaniement et procéder à des nominations dans leur cabinet.

Au sujet des droits des travailleurs, la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré : « La priorité numéro un de Liz Truss devrait être d’aider les familles à payer leurs factures cet hiver.

« Menacer les droits durement acquis des travailleurs est la dernière chose dont le pays et les travailleurs ont besoin. Elle doit dévoiler ses plans.