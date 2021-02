Une Oxford Street vide à Londres alors que le verrouillage national se poursuit – Mike Kemp / Getty Images

Un scientifique de premier plan sur les coronavirus a émis l’idée que les gens pourraient simplement avoir des «reniflements» lorsqu’ils attraperont la maladie à l’avenir. Elle est survenue alors que les députés conservateurs ont appelé les ministres à promettre «plus de verrouillage» lorsqu’ils rouvriront le pays.

Le professeur Andrew Pollard, chef de l’Oxford Vaccine Group, a déclaré que le «jury est absent» pour savoir si de nouveaux vaccins Covid-19 seront nécessaires pour lutter contre les souches mutantes, mais a exprimé l’espoir que ceux déjà développés peuvent arrêter les cas graves.

« Si les gens viennent juste de renifler, alors je pense que notre travail est terminé », a déclaré mardi le professeur Pollard aux députés alors qu’il attendait avec impatience les années à venir lors d’un événement organisé par le groupe parlementaire multipartite sur le coronavirus.

Alors que les scientifiques parlent de plus en plus d’un coup annuel Covid-19 et avertissent que la maladie ne disparaîtra pas complètement, les députés réfléchissent à la manière d’équilibrer les besoins à long terme de protection des personnes et de reconstruction de l’économie.

Les députés d’arrière-ban conservateurs désireux de voir les restrictions de Covid-19 assouplies dès que possible, ont déclaré au Telegraph qu’ils voulaient que les ministres du gouvernement garantissent que les verrouillages à l’échelle nationale ne se reproduiront pas.

L’idée est que pour relancer la reprise économique – amener les entreprises à rouvrir et déclencher un boom des dépenses – les chefs d’entreprise et les travailleurs doivent être rassurés que la levée des règles ne sera pas annulée des semaines plus tard.

David Davis, député conservateur et ancien secrétaire du Brexit, a déclaré qu’il ne souhaitait pas que la réouverture soit précipitée par le gouvernement, mais a ajouté qu’une fois qu’il était jugé sûr de le faire, il était important qu’il n’y ait pas de renversement rapide.

Il a déclaré au Telegraph: «Si je dirigeais un café, une entreprise de taxi ou une petite entreprise et que le gouvernement disait:« Nous allons relâcher le verrouillage », est-ce que je retournerais au travail? Je ne sais pas si je le ferais. Mais s’ils disaient «nous relâchons le verrouillage et nous ne le ramènerons pas», je pense que je le ferais.

M. Davis a déclaré qu’une telle assurance ne devrait être donnée qu’une fois que les personnes les plus à risque de mourir du Covid-19 ont été vaccinées et pas avant l’été, étant donné les indications de l’année dernière selon lesquelles le temps chaud s’est limité.

M. Davis a déclaré qu’il avait présenté ses arguments au ministère de la Santé alors que les ministres se préparaient à passer les semaines à venir à déterminer comment et quand alléger les restrictions.

Mark Harper, l’ancien whip en chef conservateur qui dirige maintenant le Covid Recovery Group – un groupe de députés conservateurs préoccupés par les effets négatifs du verrouillage – est en faveur d’une idée similaire.

M. Harper a déclaré qu’il souhaitait que l’assouplissement des restrictions de verrouillage commence une fois que tous les plus de 70 ans et les travailleurs de la santé de première ligne seront vaccinés, ce qui devrait être début mars. Il espère que quelque chose de proche de la réouverture complète pourra être achevé d’ici mai.

Après cela, les groupes d’âge étant les plus à risque de mourir s’ils attrapent le virus à une écrasante majorité vaccinée, les ministres devraient envisager des assurances que de futurs verrouillages n’auront pas lieu, a-t-il soutenu.

« Le gouvernement doit essentiellement dire: » Nous n’allons pas arrêter cela en ayant des verrouillages, nous avons d’autres outils « , a déclaré M. Harper.

Tant M. Davis que M. Harper ont admis qu’une promesse «plus de verrouillage» ne pourrait jamais être contraignante à 100%, l’évolution future du virus étant inconnue.

Mais ils ont souligné qu’il est essentiel que des assurances soient fournies aux employés et aux employeurs sur la possibilité d’un autre verrouillage national si l’économie veut se redresser rapidement.

Dans une autre apparition, le professeur Pollard a déclaré à l’émission Today de BBC Radio Four: « Le point vraiment important est que tous les vaccins, partout dans le monde où ils ont été testés, préviennent encore des maladies graves et la mort. »

«Et je pense que c’est peut-être l’indice de l’avenir ici, que nous allons voir apparaître de nouvelles variantes et qu’elles se répandront dans la population, comme la plupart des virus qui causent le rhume chaque hiver.

« Mais, tant que nous disposerons d’une immunité suffisante pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès, nous irons bien à l’avenir dans la pandémie. »