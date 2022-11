Les députés conservateurs accusent le Premier ministre d’avoir joué contre Raab

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les députés conservateurs ont accusé Rishi Sunak d’un pari qui “s’est retourné contre lui” après que deux plaintes officielles d’intimidation aient été déposées contre son adjoint Dominic Raab.

Pendant des jours, le Premier ministre avait insisté sur le fait qu’il n’était au courant d’aucune protestation officielle concernant le comportement présumé de M. Raab, alors que les employés subalternes qui travaillaient pour lui avaient “peur” d’entrer dans son bureau.

Mardi, dans ce qui semblait être une tentative de tirer un trait sur une série de gros titres préjudiciables, le Premier ministre a déclaré que toute personne préoccupée par M. Raab devrait se manifester.

Un jour plus tard, il a été contraint d’ordonner une enquête après que deux plaintes distinctes ont été déposées contre M. Raab.

L’un concerne son mandat de ministre des Affaires étrangères, entre 2019 et 2021.

Mais l’autre concerne son premier passage en tant que secrétaire à la justice, entre 2021 et 2022, un poste que M. Sunak l’a reconduit le mois dernier.

Cette décision fait maintenant l’objet d’un examen de plus en plus minutieux, en partie à cause de la démission la semaine dernière d’un autre ministre du cabinet, Gavin Williamson, qui a déclaré qu’il avait décidé de se retirer pour laver son nom des allégations d’intimidation.

Quelques heures seulement après que M. Sunak a ordonné l’enquête, une dispute a éclaté sur son indépendance, au milieu des allégations de «blanchiment conservateur».

Un ancien ministre, qui a soutenu M. Sunak dans le passé, a déclaré que l’appel aux plaignants à se manifester s’était « retourné contre lui ».

“Vous ne faites sûrement cet appel que si vous savez que personne ne fera de rapport?”, A-t-il dit.

Un autre député conservateur, également partisan de Sunak, a déclaré que le Premier ministre avait été “naïf”.

Plus tôt mercredi, M. Raab a défendu un accord de confidentialité que lui et un ancien collègue avaient signé comme pratique “standard”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà conclu un accord de non-divulgation (NDA) lié à une plainte contre lui, M. Raab a mentionné un conflit de travail survenu avant qu’il ne devienne député. “Ce n’était pas une NDA, mais cela impliquait une clause de confidentialité, qui était la norme à l’époque”, a-t-il ajouté.

Downing Street a déclaré que le Premier ministre avait toujours une confiance totale en M. Raab. Un enquêteur “indépendant” chargé d’examiner les plaintes sera nommé par M. Sunak, en l’absence d’un observateur permanent de la déontologie ministérielle.

Cependant, le n ° 10 a souligné que M. Sunak ne serait pas lié par les conclusions et resterait “l’arbitre ultime” du code ministériel. La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a dénoncé ce processus, mettant en garde contre un « blanchiment des conservateurs ». Les travaillistes ont également remis en question le rôle continu de M. Raab en tant que vice-Premier ministre.

Quelques heures seulement après le dépôt des plaintes officielles, M. Raab a remplacé le Premier ministre, qui revenait du G20 à Bali, dans les PMQ. M. Raab est un proche allié politique de M. Sunak et a été l’un des invités vedettes surprises lorsque l’actuel Premier ministre a lancé sa campagne à la direction des conservateurs cet été.

Downing Street a déclaré que le travail avait commencé pour nommer un enquêteur, qui viendra de l’extérieur du gouvernement. Aucune date n’a encore été fixée ni pour le moment où ils seront en poste ni pour la fin de l’enquête.

Plus tôt cette semaine, Lord McDonald, l’ancien haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, dont le temps a chevauché celui de M. Raab, a déclaré: “Les collègues ne se sont pas plaints de moi officiellement, c’était un peu leur fierté professionnelle de faire face, mais beaucoup avaient peur d’aller dans son bureau. .

“C’était le langage, c’était le ton, il pouvait être très sec avec les gens et il l’a fait devant beaucoup d’autres personnes. Je pense que les gens se sont sentis rabaissés”, a déclaré l’ancien responsable.

“Et j’ai essayé d’avoir cette conversation avec lui, j’ai eu plusieurs conversations avec lui. Mais ça ne me surprendrait pas aujourd’hui s’il disait ‘je ne reconnais pas ça’, parce que j’avais l’impression à l’époque que mon message n’était pas un atterrissage.”

Des responsables du ministère de la Justice auraient également décidé qu’il devait y avoir un haut fonctionnaire dans la salle lors des réunions impliquant M. Raab, selon The Guardian.

Le journal a également rapporté que Philip Rycroft, l’ancien secrétaire permanent du Département pour la sortie de l’Union européenne, avait également fait part de ses inquiétudes concernant le comportement de M. Raab pendant son mandat de secrétaire du Brexit.

Une source n ° 10 a déclaré que lorsque le Premier ministre a demandé aux gens de se manifester, il « pensait ce qu’il avait dit ».