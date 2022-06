Les députés conservateurs accueillent les principaux personnages du convoi

Quatre mois après que le dernier camion ait quitté le centre-ville d’Ottawa, les principales personnalités du Freedom Convoy sont retournées sur la Colline du Parlement et ont rencontré près de 20 % du caucus du Parti conservateur du Canada, selon une vidéo examinée par CTV News.

Mercredi, 23 membres conservateurs ont assisté à des réunions avec le porte-parole du convoi Tom Marazzo, le directeur de la sécurité du convoi Daniel Bulford, le conseiller de l’ancien président américain Donald Trump Paul Alexander et le soldat canadien James Topp, qui est actuellement en marche à travers le Canada pour protester contre les mandats de vaccination.

Les organisateurs ont tenu deux présentations mercredi après-midi dans un édifice situé dans l’enceinte parlementaire. Alexander a déclaré dans sa présentation que le député conservateur Dean Allison avait aidé le groupe à accéder au Valor Building. Les groupes qui prévoient faire des présentations sur la Colline du Parlement doivent être parrainés par un parlementaire afin d’obtenir la permission d’accéder aux édifices de la Colline du Parlement et de réserver une salle.

Certains députés, comme l’ancienne candidate à la direction Marilyn Gladu, n’ont pris qu’un rapide selfie avec Topp, mais d’autres, dont l’actuelle candidate à la direction Leslyn Lewis, sont restés pendant toute la durée de la présentation.

Les présentations comprenaient de longs discours anti-vaccins et anti-mandat d’Alexandre, ainsi qu’une discussion de Topp sur un groupe qu’il a fondé appelé la Coalition des citoyens canadiens. La mission déclarée de la coalition est de « ramener le Canada à une société libre, juste et équitable en rétablissant un gouvernement civique et corporatif démocratique, représentatif et responsable ». La coalition est associée à divers groupes anti-vaccins et anti-mandats, y compris ceux dont Marazzo et Bulford sont membres.

Une fois les présentations terminées, la députée ontarienne Cheryl Gallant et le député de la Saskatchewan Jeremy Patzer ont fait des déclarations dans la salle. Patzer a déclaré que le groupe avait des « alliés » au sein du parti conservateur, ajoutant « vous avez du soutien, vous avez toujours eu du soutien ».

De nombreux conservateurs, dont les députés ontariens Ryan Williams et Alex Ruff, ont posé pour des photos avec Topp et Marazzo à la fin de la première présentation. Marazzo a déclaré qu’ils ne sont alignés sur aucun parti au niveau fédéral, « mais nous savons très bien quels membres de quel parti ont participé aujourd’hui ».

Marazzo était régulièrement le visage public du convoi auprès des médias, tenant des conférences de presse et publiant des vidéos relayant les messages des organisateurs du convoi. Le 8 février, Marazzo a pris la parole dans une vidéo aux côtés des organisateurs, dont Tamara Lich, proposant une rencontre avec le gouverneur général pour former un gouvernement de coalition avec le Parti conservateur, le NPD et le Bloc québécois, bien que cette proposition soit largement considérée comme non tentative de départ pour renverser le gouvernement libéral actuel.

LISTE DES DÉPUTÉS CONSERVATEURS AYANT ASSISTÉ À LA RÉUNION

Marilyn Gladu

Arnold Viersen

Dean Allison

James Bezan

Mellisa Lantsman

Dan Muys

Ted Falk

Leslyn Lewis

Alex Ruff

Jérémy Patzer

Jamie Schmale

Boucliers Martin

Jean Barlow

Ryan Williams

Warren Steinley

Damien Kurek

Gérald Soroka

Scott Davidson

Chris Warkentin

Corey Tochor

Tako van Popta

Cheryl Gallant

Kerry-Lynn Findlay

Le bureau de la chef conservatrice par intérim Candice Bergen a déclaré qu’il était au courant de l’événement, mais qu’il n’était pas impliqué dans son organisation.

Topp doit retourner à Ottawa le 30 juin, où il terminera sa marche en touchant la tombe du soldat inconnu. Le retour de Topp devrait coïncider avec de nouvelles manifestations contre le gouvernement le jour de la fête du Canada.