Les députés condamnent la FA pour “s’effondrer” sur le demi-tour du brassard OneLove

Les députés ont critiqué à la fois la FA et la FIFA après que l’Angleterre et le Pays de Galles ont décidé de ne pas porter de brassards OneLove lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar en raison de la menace de sanctions sportives.

Les politiciens et les groupes de fans ont également exprimé leur “mépris” pour la FIFA après que les projets de porter les brassards ont été abandonnés sous la menace de cartons jaunes pour les capitaines Harry Kane et Gareth Bale.

L’ancien ministre conservateur Simon Clarke a déclaré: «Les capitaines anglais ou gallois ayant reçu l’ordre de quitter le terrain pour une position morale auraient été l’image déterminante de cette Coupe du monde. Un défi esquivé par la FA et la FA Wales.

Ruth Davidson, l’ancienne chef des conservateurs écossais, a déclaré: «Ce n’est pas une position de principe si, dès que cela peut vous coûter quelque chose, vous vous effondrez. Quelle chanson et quelle danse la FA a faite en annonçant cela – et tout cela pour rien.

La secrétaire à la culture fantôme du Labour, Lucy Powell, a déclaré que les joueurs anglais et gallois “devraient être autorisés à porter ces brassards”, ajoutant: “C’est un autre exemple de changement de poteaux de but … à la dernière minute.”

Le député travailliste senior Chris Bryant a déclaré qu’il ne blâmait pas les joueurs anglais pour cette décision. “Je reproche à la FIFA d’avoir donné le tournoi par corruption à un régime autocratique et dictatorial qui a renié ses engagements.”

Le député a également mis au défi le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly et le premier ministre du Pays de Galles Mark Drakeford – qui ont déclaré qu’ils assisteraient à la Coupe du monde – de porter les brassards à la place.

“Je ne pense pas que les ministres britanniques devraient y aller, mais s’ils le font, ils devraient porter des brassards de fierté”, a tweeté M. Bryant.

Les fédérations anglaise et galloise craignaient que Kane et Bale ne soient sanctionnés pour avoir porté le brassard One Love aux couleurs de l’arc-en-ciel, car il n’est pas approuvé par la FIFA, qui a plutôt publié ses propres brassards à porter par toutes les nations.

Le n ° 10 a déclaré partager la «frustration» de la FA face à la menace de sanctions sportives de la FIFA. Le porte-parole de Rishi Sunak a déclaré: “Nous partageons la frustration de la FA face à la décision de la FIFA à ce sujet, qui place les joueurs dans une position très difficile. C’est finalement une décision pour la FA.

Le porte-parole du Premier ministre a également déclaré que c’était “une décision pour les équipes” de choisir de se mettre à genoux avant les matches ou de faire un geste en faveur des droits des femmes avant le match contre l’Iran, et a déclaré que M. Sunak “soutiendrait et respecterait” leur les décisions.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré plus tôt lundi qu’il était “valide” de défendre les droits des LGBT – mais a déclaré que c’était aux capitaines anglais et gallois de décider s’ils portaient le brassard.

“Je pense que c’est un choix pour eux et je respecte leur jugement”, a-t-il déclaré à LBC. “C’est leur jugement et je pense que c’est un argument valable que nous défendions les droits des LGBT.”

Attaquant la décision, la Football Supporters’ Association s’est dite “trahie” par la FIFA. “Aujourd’hui, nous ressentons du mépris pour une organisation qui a montré ses vraies valeurs en donnant le carton jaune aux joueurs et le carton rouge à la tolérance.”

Le groupe a ajouté: “Plus jamais une Coupe du monde ne devrait être distribuée uniquement sur la base de l’argent et des infrastructures. Aucun pays qui ne respecte pas les droits LGBT+, les droits des femmes, les droits des travailleurs ou tout autre droit humain universel ne devrait avoir l’honneur d’accueillir une Coupe du monde.

Les supporters anglais au Qatar ont également déclaré que la FA l’avait “mis en bouteille” en ne portant pas le brassard. Shaun Rowland, 56 ans, a déclaré: «Ils l’ont mis en bouteille, n’est-ce pas? … Je pense que c’est dommage.