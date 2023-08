Les députés britanniques qualifient Taiwan de « pays indépendant » — RT World News

Ce commentaire est apparu dans un document parlementaire officiel au moment même où le ministre des Affaires étrangères James Cleverly se rendait en Chine.

La commission de politique étrangère du Parlement britannique a décrit Taiwan comme « déjà un pays indépendant, sous le nom de République de Chine (ROC). » Le camouflet envers Pékin, qui revendique la souveraineté sur l’île auto-administrée, est intervenu alors que le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, est arrivé en Chine pour une visite destinée à rétablir les relations.

Le commentaire sur Taiwan a été inclus dans un rapport sur la stratégie indo-pacifique du Royaume-Uni publié mercredi. La présidente du comité, Alicia Kearns, a déclaré à Politico que c’était la première fois dans l’histoire récente que des députés britanniques soutenaient ouvertement les revendications de Taiwan en matière de statut d’État dans un document officiel.

« Nous reconnaissons la position de la Chine, mais nous… ne l’acceptons pas » » dit Kearns. Elle a ajouté que le ministre des Affaires étrangères Cleverly devrait « soutenons fermement et vocalement Taiwan. »

Habilement arrivé en Chine mercredi pour une visite très attendue destinée à combler le fossé diplomatique entre les deux pays. Il est le plus haut responsable britannique à se rendre à Pékin depuis cinq ans et doit rencontrer le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le vice-président Han Zheng.















« Nous sommes lucides sur les domaines dans lesquels nous avons des désaccords fondamentaux avec la Chine et nous soulevons ces questions lorsque nous nous rencontrons », Intelligemment annoncé aux journalistes avant le voyage. « Mais je pense qu’il est important de reconnaître également que nous devons avoir une relation de travail pragmatique et sensée avec la Chine en raison des problèmes qui nous affectent partout dans le monde. »

Taiwan a servi de dernier refuge aux forces nationalistes chinoises dans les années 1940, pendant la guerre civile. La plupart des pays du monde ont transféré leur reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin. Aucune des deux parties ne reconnaît le statut d’État de l’autre.

Le gouvernement chinois affirme rechercher la réconciliation et la réintégration pacifique de Taiwan. Cependant, il a prévenu qu’il utiliserait la force si l’administration taïwanaise déclarait son indépendance.

Invité par Politico à commenter, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré avoir exhorté les députés britanniques « d’adhérer au principe d’une seule Chine… et d’arrêter d’envoyer de mauvais signaux aux forces sécessionnistes taïwanaises favorables à l’indépendance. »

EN SAVOIR PLUS:

Les États-Unis autorisent une nouvelle vente d’équipements militaires à Taiwan

Le rapport parlementaire indiquait que « La politique britannique d’une seule Chine n’est pas la même que le principe d’une seule Chine de la Chine. » et reconnaît simplement la position de Pékin. Les responsables britanniques devraient s’abstenir de « mal parler ou agir avec trop de prudence » concernant Taiwan, ont déclaré les législateurs.