Les députés britanniques demandent la démission de Liz Truss — RT World News

Un trio de députés conservateurs a appelé Liz Truss à démissionner de son poste de Premier ministre à partir de dimanche soir. Crispin Blunt a été le premier à rendre public, déclarant qu’il ne pensait pas que Truss pourrait surmonter la crise économique actuelle, suivi d’Andrew Bridgen, qui a déclaré « Notre pays, son peuple et notre parti méritent mieux.

Le troisième, Jamie Wallis de Bridgend et Porthcrawl, a déploré que Truss ait « sapé la crédibilité économique de la Grande-Bretagne et fracturé notre parti de manière irréparable ». Wallis, qui est devenu transgenre plus tôt cette année, a excorié son parti pour « militariser » la question des trans “afin de marquer des points politiques bon marché” et a suggéré qu’il quitterait complètement le parti si Truss n’était pas supprimé.

Se débarrasser de Truss maintenant, cependant, donnerait aux conservateurs une chance de se battre lors des prochaines élections générales, a expliqué Wallis, expliquant que “deux ans, c’est très long en politique.”















En un peu plus d’un mois au pouvoir, Truss a présidé à un changement massif de l’opinion publique contre son parti, qui pourrait perdre 219 sièges au Parlement, selon un sondage MRP réalisé avant qu’elle ne revienne sur ses initiatives budgétaires impopulaires.

Selon le Guardian, pas moins de 100 lettres de censure auraient été soumises par de hauts députés conservateurs qui n’ont pas été rendus publics – un torrent rappelant l’abandon massif qui a conduit au départ du prédécesseur de Truss, Boris Johnson, du 10 Downing. Alors que des règles existent pour garder Truss au pouvoir pendant un an, le président du comité de 1922, Geoffrey Clifton-Brown, a déclaré à la BBC que celles-ci pourraient être modifiées si un “grande majorité” des membres du parti le souhaitent.















Truss a été contrainte à un revirement total de son programme budgétaire, annulant les réductions d’impôts non financées et supprimant les soi-disant “marché libre” des réformes qui menaçaient d’imposer une austérité punitive sous la forme de coupes massives dans les services publics.

Après que Truss a limogé son chancelier Kwasi Karteng, son remplaçant, Jeremy Hunt, est largement considéré comme la personne la plus puissante du gouvernement – ​​bien qu’il ait défendu sa crédibilité et déclaré “le premier ministre est en charge.”