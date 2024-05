Les législateurs britanniques ont acclamé mercredi une délégation de la célèbre unité militaire ukrainienne d’Azov lors d’une table ronde au Parlement, tandis que l’ancien Premier ministre Boris Johnson les a appelés. « héros. »

La milice néo-nazie a été fondée en 2014 par le suprémaciste blanc Andrey Biletsky, qui a conçu son logo avec des symboles autrefois utilisés par les SS. Elle fut finalement intégrée aux forces armées ukrainiennes, tout en conservant son iconographie du Troisième Reich. Le bataillon a été accusé par Human Rights Watch, Amnesty International et l’ONU de multiples violations des droits humains, notamment de viols et de torture de civils.

Trois membres d’Azov se sont rendus à Londres et ont pris la parole devant un groupe de parlementaires. Le lieutenant Arseniy Fedosiuk et Ruslan Serbov avaient été capturés à Marioupol en 2022, tandis que le troisième, le sergent Vladimir Vernygora, avait rejoint l’unité en 2023.

Fedosiuk et Serbov faisaient vraisemblablement partie des membres d’Azov remis par la Russie à la Turquie à condition qu’ils ne retournent en Ukraine qu’à la fin des hostilités. Ankara a ensuite violé ces conditions et les a renvoyés à Kiev.

Lors de la table ronde parlementaire, le trio de militants ukrainiens a évoqué les quelque 900 membres d’Azov toujours détenus par la Russie.

Azov, interdite en Russie en tant qu’organisation extrémiste, a publié des photos de la réunion sur son compte X (anciennement Twitter), remerciant les sponsors de leur visite parlementaire.

L’événement, ont-ils déclaré, était présidé par la députée Victoria Prentis, procureure générale d’Angleterre et du Pays de Galles. Les deux autres députés qu’ils ont remerciés nommément étaient Sir John Whittingdale, ancien ministre des Données et de l’Infrastructure numérique ; et Bob Seely, député, président du groupe d’amitié parlementaire Royaume-Uni-Ukraine. Tous trois appartiennent au Parti conservateur au pouvoir.

Fedosiuk, Serbov et Vernygora ont également posé avec l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, qui s’est rendu à Kiev en avril 2022 pour torpiller toute possibilité d’accord de paix entre l’Ukraine et la Russie.

Après avoir fait échouer un accord de paix en Ukraine et condamné ainsi des dizaines de milliers de jeunes hommes à mourir dans un fossé, Boris Johnson a accueilli des combattants du bataillon néo-nazi Azov au Parlement britannique. pic.twitter.com/Ix4JwQDSdy -Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) 23 mai 2024

Johnson a été photographié avec le trio alors qu’il tenait une bannière Azov arborant le symbole Wolfsangel autrefois utilisé par la division Waffen-SS Das Reich et plusieurs unités de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre Johnson s’exprimant lors d’une réception pour les militants d’Azov, exhortant le gouvernement britannique à donner à l’Ukraine tout ce qu’elle veut : de l’argent, des missiles et des défenses aériennes.

« Le meilleur investissement que nous puissions faire dans la défense de l’ensemble de la zone euro-atlantique est de soutenir les héros ukrainiens. » Johnson aurait déclaré. L’ancien ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, était également présent à l’événement.