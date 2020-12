Les députés ont voté vendredi en faveur des mesures d’urgence de la Commission européenne, qui visent à atténuer les retombées d’un Brexit sans accord.

Les plans pour un scénario possible dans lequel aucun accord n’est trouvé contribueront à éviter les perturbations dans le transport routier et aérien et à prolonger les autorisations de pêche existantes.

Selon Bruxelles et Londres, des progrès substantiels ont été accomplis sur de nombreuses questions, mais il en reste encore beaucoup à faire.

Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a déclaré lors du débat: « C’est le moment de vérité. Il ne nous reste que très peu de temps. Juste quelques heures pour travailler sur ces négociations si vous voulez que cet accord entre en vigueur le 1er janvier ».

Mais il a ajouté: « Nous voulons équilibrer les droits et obligations, et la réciprocité. Rien de plus, rien de moins. »

Vendredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a également déclaré: « Au Royaume-Uni, nous avons fait beaucoup pour essayer d’aider », a-t-il déclaré. « Et nous espérons que nos amis de l’UE verront du sens et viendront à la table avec quelque chose eux-mêmes. C’est vraiment là que nous en sommes. »

Le principal problème semble maintenant être la pêche.

La Grande-Bretagne veut réduire de bien plus de moitié le nombre de poissons que les bateaux européens peuvent retirer de ses eaux, ce que l’UE considère comme trop élevé.

Londres s’est engagée à renégocier les quotas chaque année, mais l’UE préférerait un accord à long terme.

Christophe Hansen, un eurodéputé luxembourgeois qui est membre du groupe de coordination du Parlement britannique chargé du Brexit, a déclaré à Euronews qu’un accord sur la pêche était essentiel. Il a déclaré: « Sans cet accès, bien sûr, cela signifierait la fin des communautés de pêcheurs parce qu’elles ne peuvent tout simplement plus faire leur travail. Et par conséquent, il est très important que nous parvenions à obtenir un accord à long terme pour donner la sécurité et planifier pour nos pêcheurs car il y a beaucoup d’investissements. «

Le Parlement européen a lancé un nouvel ultimatum pour que les négociateurs concluent un accord d’ici dimanche afin de pouvoir ratifier tout accord avant la fin de l’année. Ils s’attendent à ce que le document atteigne 700 pages ou plus, ce qui nécessitera un certain temps pour que les législateurs l’examinent.

« Nous sommes prêts à être aussi flexibles que possible, mais nous avons bien sûr besoin de temps pour tout examiner », a expliqué à Euronews Bernd Lange, un député européen allemand, également membre du groupe de coordination britannique.

Londres et Bruxelles affirment tous deux qu’ils s’efforcent d’atténuer l’impact d’un non-accord, sans accord, la perturbation du commerce est susceptible d’être immense.

Le Parlement espère cependant un accord avec le Royaume-Uni.

Au cours du débat de vendredi, presque tous les orateurs ont souligné que le Parlement préférait signer un accord avec le Royaume-Uni, mais pas au prix de mettre en danger l’intégrité du marché unique.

Ils ont également souligné que l’accord proposé par l’UE est sans précédent dans sa portée et dans son offre sans tarifs ni quotas, mais qu’en échange, le Royaume-Uni doit respecter des règles de concurrence loyale.