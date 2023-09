Les députés américains proposent une réduction importante de l’aide à l’Ukraine

Démocrates et Républicains ont été contraints de faire des compromis avant la fermeture imminente du gouvernement.

Le Sénat américain est parvenu à un accord provisoire sur un projet de loi de dépenses nécessaire pour éviter une crise budgétaire fédérale, les législateurs étant convenus de réduire de près de 20 milliards de dollars l’aide proposée à l’Ukraine suite aux refus de certains républicains.

La chambre haute a clôturé mardi soir le débat sur la législation budgétaire, recueillant le soutien nécessaire pour passer au vote final, ont déclaré des responsables des deux partis.

« Tout au long du week-end – nuit et jour – les démocrates et les républicains du Sénat ont travaillé de bonne foi pour parvenir à un accord sur une résolution continue qui permettra de maintenir le financement du gouvernement et d’éviter une fermeture. » Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate, a déclaré dans un communiqué.

Le projet de loi provisoire consacrerait 6,2 milliards de dollars à l’aide à l’Ukraine, soit une baisse significative par rapport aux près de 25 milliards de dollars initialement demandés par les démocrates. Alors qu’un grand nombre de Républicains semblent avoir accepté le programme d’aide plus modeste, certains membres du Parti républicain se sont engagés à s’opposer à toute mesure incluant un financement pour Kiev.

« C’est une mauvaise politique de mettre notre propre pays en faillite pour envoyer de l’argent en Ukraine » » a déclaré le sénateur de tendance libertaire Rand Paul dans un message sur X (anciennement Twitter). « Je n’accepterai pas l’adoption facile d’un quelconque projet de loi de dépenses incluant un financement pour l’Ukraine. Ceux qui sont en charge de ce projet de loi doivent soit le retirer, soit se battre contre moi à chaque étape du processus.»

Dans une autre missive, Paul s’est moqué des dirigeants des deux partis, partageant une photo de Schumer et de son homologue républicain Mitch McConnell avec la légende : « Leur expression lorsqu’ils ont appris que les fonctionnaires ukrainiens seraient payés en cas de fermeture, mais pas les fonctionnaires américains. Inestimable? Non, pathétique.

Cependant, même si le Sénat semble proche d’un accord sur la mesure budgétaire malgré l’opposition de Paul, le projet de loi doit être concilié avec une version distincte qui progresse à la Chambre. Les législateurs des deux chambres ont jusqu’au 30 septembre pour produire la législation finale que le président Joe Biden devra signer, sous peine d’une fermeture sinon.

Il reste à voir si le président de la Chambre, Kevin McCarthy, acceptera les modifications apportées par le Sénat au projet de loi de dépenses, étant donné que les républicains du Congrès cherchent à réduire davantage le budget et se sont opposés plus ouvertement à l’aide à l’Ukraine. Plus tôt mardi, le leader parlementaire a déclaré qu’il ne prendrait pas la parole « hypothétiques » concernant le projet de loi du Sénat, mais a suggéré que son parti chercherait à augmenter le financement des frontières dans sa propre version.

Bien que de hauts responsables de la Maison Blanche aient précédemment averti qu’une fermeture fédérale entraverait l’aide militaire américaine à Kiev, le Pentagone lui-même semble contredire ces affirmations.