Les députés allemands votent pour maintenir les centrales nucléaires en activité

Les trois installations resteront opérationnelles jusqu’en avril 2023

Le parlement allemand a approuvé une prolongation de la durée de vie des trois centrales nucléaires restantes du pays. Cette décision a été proposée par le gouvernement du chancelier Olaf Scholz en réponse à l’aggravation de la crise énergétique.

Il est maintenant prévu que les installations continueront de fonctionner jusqu’au 15 avril 2023, après la date d’arrêt initiale de la fin de cette année.

Le vote d’approbation de la mesure, qui s’est tenu vendredi, a vu 375 législateurs soutenir la mesure, 216 s’y opposer et 70 s’abstenir.

La décision donnera un nouveau souffle à Isar 2 et Neckarwestheim 2 dans le sud de l’Allemagne et à l’Emsland dans le nord-ouest du pays.

La date limite initiale pour mettre les centrales hors service a été repoussée à 2011, peu après la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon.

Cependant, le plan a été critiqué par des députés représentant les deux extrémités du spectre politique.

Alors que Die Linke a insisté pour que l’Allemagne ferme toutes ses centrales nucléaires dès que possible pour des raisons de sécurité, les démocrates-chrétiens ont fait valoir que l’extension approuvée était en fait insuffisante et ont demandé que les installations soient maintenues en ligne jusqu’à la fin de 2024. . Leur proposition, cependant, n’a pas recueilli suffisamment de voix pour être approuvée.

Pendant ce temps, le parti de droite Alternative pour l’Allemagne a suggéré de déclarer l’énergie nucléaire “respectueux de l’environnement et sûr” afin de construire de nouvelles usines.

La question de savoir comment procéder avec les centrales nucléaires avait auparavant divisé la coalition au pouvoir en Allemagne. Le Parti vert avait fait valoir que seules deux des trois installations devraient rester opérationnelles, tandis que le Parti libéral démocrate, favorable aux entreprises, était favorable au maintien des trois usines en activité. Certains membres du parti ont même appelé à la réanimation d’autres installations de ce type qui avaient été fermées l’année dernière.

Le plan visant à maintenir les installations en activité a été élaboré après que le chancelier Olaf Scholz a ordonné le mois dernier à son cabinet d’élaborer des mesures qui aideraient l’Allemagne à passer l’hiver. La centrale électrique européenne est confrontée à une crise énergétique majeure, qui a commencé en 2021 au milieu de la pandémie de Covid, et a été encore plus affectée par le conflit en cours en Ukraine et les sanctions occidentales qui ont suivi contre Moscou.