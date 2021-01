Boris Johnson fait face à une pression croissante pour ne pas supprimer le soutien à des millions de familles au milieu d’une pandémie alors que plusieurs de ses députés ont soutenu une motion travailliste exigeant que le gouvernement abandonne une réduction du crédit universel.

Les Communes ont voté par 278 voix contre 0 en faveur de la motion non contraignante lundi soir, après que le premier ministre a ordonné aux conservateurs de s’abstenir sur la question.

Il survient au milieu d’une grande dispute sur l’opportunité de prolonger l’augmentation de 20 £ par semaine des prestations qui doit expirer à la fin du mois de mars. La mesure de 6 milliards de livres sterling a été introduite au début de la crise du Covid-19 dans le but d’atténuer les pressions sur les familles à bas salaires.

Une décision finale n’est pas attendue jusqu’à ce que Rishi Sunak dévoile le budget en mars, et le Premier ministre a refusé à plusieurs reprises de garantir que la hausse se poursuivra au-delà du printemps. Des rapports ont également suggéré que le chancelier envisage un paiement unique de 500 £ aux demandeurs afin d’éviter que l’augmentation des paiements ne devienne permanente.

Frappé par une motion similaire sur les repas gratuits dans les écoles l’année dernière, qui avait le soutien de haut niveau du footballeur Marcus Rashford, M. Johnson a dit aux conservateurs ce week-end de s’abstenir plutôt que de voter contre le débat de la journée de l’opposition travailliste afin d’éviter une défaite potentiellement embarrassante. .

La motion du parti travailliste déclarait: «Cette Chambre estime que le gouvernement devrait arrêter la réduction prévue du crédit universel et du crédit d’impôt pour les travailleurs en avril et donner la certitude aujourd’hui aux six millions de familles que cela vaut 1 000 £ de plus par an.

Malgré une série de ministres du gouvernement qualifiant la motion de «coup de grâce politique», six conservateurs ont voté avec l’opposition, dont Stephen Crabb, l’ancien secrétaire au travail et aux pensions, Robert Halfon, le président du comité de l’éducation des Communes, et les députés d’arrière-ban Peter Aldous, Jason McCartney, Anne Marie Morris et Matthew Offord.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Au cours du débat, M. Crabb a exhorté M. Sunak à augmenter la majoration pendant 12 mois supplémentaires et à apporter une certitude aux familles à bas salaires.

«La question pour nous en ce moment est de savoir si à la fin du mois de mars de cette année, à seulement 10 semaines, c’est le bon moment pour commencer à dénouer ce soutien – en particulier pour supprimer le soutien supplémentaire pour les demandeurs de crédit universel – et je ne le crois pas est le bon moment », a-t-il déclaré aux députés.

Le député conservateur Simon Fell a fait écho aux commentaires de M. Crabb, affirmant que «ce n’est pas le moment» de réduire les bénéfices, ajoutant: «Cette augmentation a été apportée pour aider les gens à surmonter les défis extrêmes de la pandémie et ces défis ne sont pas passés. , à mesure que le congé se termine, nous pouvons entrer dans des temps encore plus difficiles.

Cependant, aux côtés de plusieurs conservateurs, il a soutenu qu’il était «tout à fait juste» que les décisions soient prises lors du budget de mars, plutôt que par le biais de la motion de la Journée de l’opposition travailliste.

Un rapport de la Resolution Foundation a averti lundi que les ménages les plus pauvres de Grande-Bretagne seraient davantage poussés dans la pauvreté si le gouvernement réduisait l’augmentation, d’une valeur de 1040 £ par an, avec des millions de personnes confrontées à la plus forte baisse du niveau de vie en une génération en 2021.

Le groupe de réflexion a estimé que le retrait de l’augmentation des prestations ce printemps ferait passer la pauvreté relative de 21 à 23 pour cent d’ici 2024-25, poussant ainsi 730 000 enfants supplémentaires dans la pauvreté.

«Décider si l’augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel doit être étendue déterminera si des millions de ménages pourront profiter d’une quelconque amélioration du niveau de vie l’année prochaine», a déclaré Karl Handscomb, économiste principal de la Resolution Foundation.

«Et si l’on regarde plus loin, la décision de maintenir ou non le coup de pouce de l’UC aidera à définir s’il s’agit d’un parlement de« nivellement »du niveau de vie, ou d’augmentation de la pauvreté.»

En réponse au vote, Alison Garnham, directrice générale du Child Poverty Action Group, a déclaré: «La pandémie et ses retombées économiques sont loin d’être terminées et les familles attendent du gouvernement une certaine sécurité de revenu et une certaine certitude afin de pouvoir planifier pour le futur. »

«En esquivant une décision sur l’augmentation universelle du crédit, le gouvernement n’a pas réussi aujourd’hui à fournir cette sécurité et cette certitude», a-t-elle ajouté.