Les députés adoptent un projet de loi obligeant les géants de l’Internet à payer pour les informations. Meta menace de bloquer le contenu

La Chambre des communes a adopté mercredi un projet de loi libéral visant à obliger les géants du Web à indemniser les entreprises de journalisme pour republier leur contenu, et Meta menace à nouveau de supprimer le contenu d’actualité de Facebook au Canada.

Le ministre fédéral du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a fait valoir que le projet de loi “renforcerait l’équité” sur le marché de l’information numérique en créant un cadre et un processus de négociation permettant à des mastodontes tels que Google et Meta, qui possède les sites de médias sociaux Facebook et Instagram, de payer les médias.

“En surface, le projet de loi dont nous débattons actuellement vise simplement à assurer une juste rémunération aux médias canadiens, mais le problème est en réalité bien plus important que cela”, a-t-il déclaré lors d’un dernier discours mardi.

« Il s’agit de protéger l’avenir d’une presse libre et indépendante. Il s’agit de s’assurer que les Canadiens ont accès à des informations factuelles. Il s’agit de protéger la force de notre démocratie.

Le projet de loi créerait un système supervisé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui aurait le pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires aux entreprises qui ne se conforment pas à ses dispositions.

Les entreprises pourraient être exemptées du processus de négociation prévu dans le projet de loi, connu sous le nom de projet de loi C-18, si elles ont déjà des ententes avec des médias qui remplissent certains critères.

Modifié suite aux négociations

La semaine dernière, le comité du patrimoine a renvoyé le projet de loi à la Chambre avec 18 amendements pour clarifier les nouvelles autochtones, les conditions d’admissibilité, des délais plus clairs pour le processus de négociation et la transparence.

Comme l’a souligné le porte-parole du NPD en matière de patrimoine, Peter Julian, lors d’un discours mardi, 16 de ces amendements sont venus de son parti au cours d’un processus d’étude article par article d’une semaine.

« Il manquait beaucoup de choses dans le projet de loi concernant la transparence, le soutien à la presse et au journalisme communautaires locaux, le soutien au journalisme à but non lucratif et le fait de permettre aux organes de presse autochtones de jouer un rôle. Il y a eu un silence radio concernant les organes de presse autochtones », a-t-il déclaré.

Plusieurs des amendements ont explicitement créé des protections pour les organes de presse dirigés par des autochtones dans le projet de loi, dont un qui oblige les entreprises technologiques à conclure des accords avec « une partie importante des organes de presse autochtones ».

Plusieurs des amendements ont explicitement créé des protections pour les organes de presse dirigés par des autochtones dans le projet de loi, dont un qui oblige les entreprises technologiques à conclure des accords avec « une partie importante des organes de presse autochtones ».

La même section a été modifiée pour s’assurer que les entreprises ont conclu des ententes avec une « gamme de médias dans les secteurs à but non lucratif et à but lucratif » et qui reflètent « tous les marchés et les diverses populations, y compris les marchés locaux et régionaux dans chaque province et territoire, les communautés anglophones et francophones, y compris les communautés de langue officielle en situation minoritaire, et les communautés noires et autres communautés racialisées.

Et il a également été mis à jour pour permettre des consultations publiques sur de telles exemptions.

Alors que les conservateurs contestaient le fait que le contenu en ligne de Radio-Canada relèverait des dispositions du projet de loi, un autre amendement stipulait que le radiodiffuseur national serait tenu de rendre public tout accord qu’il aurait avec les géants de la technologie.

« Entreprise d’actualités éligible »

Google et Meta ont vertement critiqué le projet de loi.

Dans une déclaration mercredi après-midi, Meta a de nouveau menacé “d’envisager de supprimer les nouvelles de Facebook au Canada plutôt que d’être obligé de se soumettre à des négociations mandatées par le gouvernement qui ne tiennent pas correctement compte de la valeur que nous offrons aux éditeurs”.

Google avait précédemment averti qu’une disposition l’obligeant à ne montrer aucune préférence “indue” pour certains points de vente pourrait entraîner la présentation d’informations de moins bonne qualité dans les résultats de recherche. Cela a également soulevé la possibilité que la désinformation devienne plus visible pour la même raison.

Un amendement du Bloc québécois soulevé au cours du processus en comité visait à apaiser les inquiétudes selon lesquelles les médias qui ne respectent pas les principes journalistiques pourraient toujours bénéficier du projet de loi.

Il incluait dans la définition du projet de loi d’« entreprise d’information admissible » l’obligation pour le média d’être membre d’une association de journalisme reconnue et de suivre son code de déontologie ou d’avoir son propre code qui exige « le respect des processus et principes reconnus de la profession de journaliste, y compris l’équité, l’indépendance et la rigueur dans le reportage de l’actualité et la gestion des sources.”

De grandes sociétés Internet comme Google ont critiqué le projet de loi. (Adam Berry/Getty)

Un tel code devrait inclure des mesures pour s’assurer que le contenu d’information produit par le média ne promeut pas “la haine ou la désinformation contre un groupe identifiable” et que toute erreur de fait est corrigée rapidement et de manière transparente.

Un autre amendement garantissait que les sociétés dont le siège social se trouvait à l’extérieur du Canada ne seraient pas visées par le projet de loi.

Et la législation a également été mise à jour pour élargir la définition des entreprises éligibles afin que les propriétaires-exploitants puissent être inclus comme l’un des deux journalistes que l’entreprise emploie.

Il n’a cependant pas supprimé l’obligation pour les deux journalistes d’être employés, malgré des préoccupations qui excluraient de nombreuses petites entreprises. Rodriguez a déclaré que le gouvernement avait d’autres mesures pour soutenir le secteur de l’information. “Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, ce projet de loi n’est pas une panacée.”

Les conservateurs ont fait valoir que le projet de loi donnerait trop de latitude aux régulateurs pour prendre des décisions sur ce qui est et n’est pas du vrai journalisme.

“Nous voulons garder Internet libre et nous ne voulons pas que le gouvernement choisisse ce qui doit y être fait”, a déclaré mardi la députée conservatrice Marilyn Gladu.

“Pour ce faire, la meilleure chose à faire est de se débarrasser du projet de loi C-18 et de permettre aux géants de la technologie de financer quelque chose que les petits médias pourraient eux-mêmes diviser.”

Les libéraux et le NPD ont fait valoir que de telles suggestions donnent l’impression que les conservateurs parlent au nom d’entreprises telles que Meta.

Un autre député conservateur, Brad Redekopp, avait prononcé un discours louant le récent achat de Twitter par Elon Musk comme ayant insufflé “un air frais” dans l’industrie technologique.

Redekopp a également déclaré que les personnes qui travaillent chez Google sont celles qui se soucient de la liberté d’expression sur Internet : “Ils dirigent peut-être des organisations mondiales, mais les garçons de la Silicon Valley sont toujours des hackers dans l’âme, vivant dans le sous-sol de leur mère en jouant à Halo, partager sur Twitch et publier sur Reddit.”

En réponse, le député libéral Kevin Lamoureux a souligné que ces entreprises rapportent des milliards de dollars de revenus chaque année alors que les entreprises de médias ont du mal à suivre.

“Les créateurs et les agences de presse rendent compte de l’actualité et leur contenu est utilisé par ces géants, qui ne paient rien pour cela.”

Le vote a finalement adopté 213 voix contre 114 mercredi, les conservateurs étant les seuls à voter contre. Il va ensuite au Sénat pour examen.