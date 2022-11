Les députés acceptent d’enquêter sur les allégations d’ingérence chinoise dans les élections fédérales

Un groupe multipartite de députés du comité de la procédure et des affaires de la Chambre a convenu lundi d’enquêter sur les allégations selon lesquelles la République populaire de Chine (RPC) et ses agents se seraient ingérés dans le processus politique canadien.

Citant des sources anonymes, Global News a rapporté la semaine dernière que la Chine était derrière “une vaste campagne d’inférence étrangère” dans la politique canadienne.

Cette campagne aurait inclus « un réseau clandestin » de candidats aux élections de 2019, un mouvement visant à placer « des agents dans les bureaux des députés afin d’influencer la politique », une tentative de « coopter et corrompre d’anciens responsables canadiens pour obtenir un effet de levier dans Ottawa » et une campagne pour « punir les politiciens canadiens que la République populaire de Chine considère comme des menaces à ses intérêts ».

Global a rapporté que le premier ministre Justin Trudeau et certains ministres du cabinet avaient été informés par les agences de renseignement de ces allégations d’ingérence étrangère en janvier.

“Personne n’a été expulsé… personne n’a été inculpé”

Le SCRS aurait dit à Trudeau que le consulat de Chine à Toronto avait versé de l’argent à au moins onze candidats aux élections fédérales “et à de nombreux agents de Pékin” qui travaillaient comme membres du personnel de campagne.

Le député conservateur Michael Cooper a demandé la réunion d’urgence de lundi – une réunion qui, selon lui, était nécessaire parce que quelque chose doit être fait pour arrêter une «campagne sophistiquée» du régime communiste chinois pour «subvertir la démocratie canadienne».

Cooper a déclaré qu’il était “dérangeant” d’entendre que le Premier ministre avait été informé de ces allégations plus tôt cette année “et pourtant rien ne semble avoir été fait” pour freiner les prétendues avancées de la Chine.

“Personne n’a été expulsé du Canada, personne n’a été inculpé. Il n’y a apparemment eu aucune enquête entreprise et aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour répondre législativement”, a-t-il déclaré.

“Cette ingérence est tout simplement intolérable. Elle est inacceptable.”

Les députés libéraux du comité ont accepté d’étudier la question, mais ont remis en question l’affirmation de Cooper selon laquelle le gouvernement n’a rien fait pour faire face à la menace chinoise.

Ils ont dit que peu de choses sont connues publiquement sur ce que le gouvernement a fait pour arrêter l’ingérence chinoise présumée. Ils se sont également opposés à une demande des conservateurs demandant au gouvernement de déposer des documents sur l’affaire, affirmant qu’une telle décision révélerait des secrets d’État à de mauvais acteurs comme la Chine, la Russie et l’Iran.

Le député libéral Greg Fergus a déclaré que le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP), le groupe secret de parlementaires qui examine les questions de sécurité nationale, serait le mieux placé pour examiner les documents.

“Ce n’est pas le bon endroit”, a-t-il déclaré avant d’amender avec succès la motion de Cooper.

La députée libérale Jennifer O’Connell s’est dite soulagée “Les conservateurs ont enfin pris conscience de l’ingérence étrangère”, suggérant que les conservateurs ont été réticents à s’engager sur cette question dans le passé.

“Les conservateurs se sont assis les bras croisés lorsqu’il s’agit de lutter contre l’ingérence étrangère. Ils se sont tenus devant ces portes et se sont tenus aux côtés des membres du convoi suggérant que tout le gouvernement soit renversé”, a déclaré O’Connell, faisant référence à certains des soi-disant manifestants du Freedom Convoy. qui a cherché à remplacer Trudeau lors des manifestations anti-vaccin sur la Colline du Parlement.

« Où en sont-ils alors pour protéger notre démocratie ? » elle a demandé.

Trudeau a déclaré la semaine dernière que le monde changeait, “parfois de manière assez effrayante”, et que certains acteurs étatiques étaient déterminés à se mêler des affaires des démocraties qui fonctionnent bien.

“Malheureusement, nous constatons que des pays, des acteurs étatiques du monde entier, que ce soit la Chine ou d’autres, continuent de jouer à des jeux agressifs avec nos institutions, avec nos démocraties”, a déclaré Trudeau.

“Nous devons nous assurer que ceux qui sont chargés de nous protéger chaque jour sont capables de le faire, et c’est pourquoi nous continuerons à investir dans certains des outils et ressources nécessaires pour le faire”, a-t-il déclaré, soulignant aux investissements dans les agences de renseignement.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a fustigé Trudeau pour sa gestion de l’ingérence présumée de la Chine, affirmant que le comité de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC) doit examiner “ce que le premier ministre savait, ce qu’il va faire à ce sujet et comment nous allons va protéger notre démocratie des ingérences étrangères. »

Le chef conservateur Pierre Poilievre a accusé le gouvernement fédéral de rester les bras croisés face à une prétendue menace chinoise aux élections canadiennes. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Le PROC étudiait déjà l’ingérence électorale étrangère avant la publication de l’article Global sur la Chine.

S’adressant aux députés plus tôt ce mois-ci, Michelle Tessier, directrice adjointe des opérations du SCRS, a déclaré que l’agence d’espionnage était “de plus en plus préoccupée” par les tentatives de la Chine d’influencer la politique canadienne.

“Ils sont un acteur de l’ingérence étrangère et nous l’avons dit publiquement”, a déclaré Tessier aux députés.

“Nous sommes préoccupés par les activités concernant les menaces contre la sécurité du Canada, y compris l’ingérence étrangère du Parti communiste chinois.”

Dans le cadre de son étude, le comité rappellera des témoins qu’il a déjà entendus dans le cadre de son enquête en cours, notamment des responsables du SCRS, d’Élections Canada et du groupe de travail sur les menaces pour la sécurité et le renseignement aux élections (SITE).

Il convoquera également le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et l’actuel conseiller à la sécurité nationale du premier ministre pour témoigner.