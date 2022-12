Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré mercredi que la situation s’était “stabilisée” sur son échange de crypto-monnaie, dans le but d’apaiser les craintes des investisseurs après que la société ait été forcée d’arrêter les retraits d’un stablecoin.

Zhao a déclaré qu’environ 1,14 milliard de dollars de retraits nets avaient eu lieu mardi, mais a tweeté hier que ce n’était “pas les retraits les plus élevés que nous ayons traités, pas même les plus élevés”. [five].” Le PDG a déclaré que les dépôts revenaient à Binance.

Ses commentaires interviennent après que Binance a temporairement interrompu les retraits du stablecoin USDC mardi, alors qu’il effectuait un “échange de jetons”. Zhao a déclaré que Binance avait constaté une augmentation des retraits de l’USDC. La suspension des retraits était due au fait que certains swaps de devises devaient être acheminés via une banque non spécifiée à New York qui n’était pas ouverte, selon Zhao. Binance a repris les retraits après environ huit heures d’arrêt.

L’épisode a laissé les investisseurs nerveux, en particulier après l’effondrement de l’échange de crypto FTX et l’arrestation subséquente de son fondateur Sam Bankman-Fried, qui fait face à des accusations criminelles fédérales.