La nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin a déposé des demandes de marque pour six noms d’équipe possibles.

Les demandes de marques Toronto Torch, Montreal Echo, Ottawa Alert, Minnesota Superior, Boston Wicked et New York Sound ont toutes été déposées par PWHL Holdings, LLC mercredi, selon la base de données de l’Office américain des brevets et des marques. Les demandes de marque ont été signalées pour la première fois par DetroitHockey.net.

La ligue n’a pas encore annoncé les noms des équipes pour ses six premières franchises, et les demandes de marque ne signifient pas nécessairement que ce seront finalement les noms que la ligue choisira.

Stan Kasten, membre du conseil consultatif de la PWHL, a déclaré à CBC Sports plus tôt ce mois-ci que les équipes auront des noms d’ici janvier 2024, date à laquelle la ligue devrait commencer à jouer, mais les logos des équipes sont moins certains.

“Je ne connais pas les logos”, avait déclaré Kasten à l’époque. “Mais nous verrons. Nous pourrions. Nous pourrions surprendre tout le monde. Ou nous pourrions ne pas surprendre tout le monde. Nous ne sommes tout simplement pas encore prêts à annoncer quoi que ce soit, mais quand nous le serons, nous le ferons.”

La PWHL a dévoilé mardi le logo de sa ligue et a publié cette feuille de conception sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), montrant la progression du design. (PWHL/X)

La PWHL a dévoilé plus tôt cette semaine un logo de la ligue qui comprend un W stylisé, représentant les femmes, avec deux bâtons croisés et une rondelle pour créer le visuel d’une mise au jeu.

«Cet élément a été choisi pour illustrer un nouveau départ dans le hockey féminin, de la même manière qu’une mise en jeu a lieu au début de chaque match», a indiqué la PWHL dans un communiqué.

Alors que le logo de la PWHL est violet, une couleur choisie parce qu’elle « signifie le pouvoir et est souvent associée à l’ambition, à la fois symbolique des joueurs de la PWHL et de la formation de la ligue », chaque équipe utilise une version du logo avec une couleur unique – le bleu pour Toronto. , rouge pour Ottawa et marron pour Montréal.

Une longue histoire de hockey féminin pour les Alertes d’Ottawa

Au moins un des noms d’équipe possibles a une riche histoire dans le hockey féminin canadien.

Les Alertes d’Ottawa ont été une équipe de hockey féminin à succès tout au long des années 1920, selon le livre de Brian McFarlane, Un passé fier, un avenir brillant : cent ans de hockey féminin canadien.

Il y décrit comment l’équipe a remporté le championnat de l’Est du Canada en 1922 et a disputé une série contre une équipe féminine du nord de Toronto, attirant environ 4 000 partisans à au moins un de ces matchs.

L’Université d’Ottawa et l’Université Carleton jouent également pour la Coupe Alerts lors de la Classique Colonel By annuelle, une célébration de l’histoire du hockey féminin de la ville et des Alerts, qui ont été champions canadiens six fois au cours des 15 ans d’histoire de l’équipe.

D’autres noms d’équipe possibles font allusion à une géographie locale importante. Le Minnesota Supérieur fait probablement référence au lac Supérieur, le Grand Lac qui touche le Minnesota, le Wisconsin et l’Ontario, tandis que le New York Sound peut faire référence au Long Island Sound entre New York et le Connecticut.

Les équipes ouvriront leurs camps d’entraînement le 15 novembre, avec plus de 180 joueurs répartis dans les six équipes. Mais la PWHL a encore beaucoup à faire avant que les joueurs n’entrent sur la glace.

En plus des noms des équipes, la nouvelle ligue doit encore annoncer le calendrier de chaque équipe et les lieux où ces équipes joueront et s’entraîneront.

“L’idée de former une équipe dans une ligue existante en six mois est un peu folle”, a déclaré Kasten à CBC Sports plus tôt ce mois-ci.

“Et ici, nous essayons de rassembler six équipes dans une nouvelle ligue, dont aucune n’existait lorsque nous avons commencé. Et pourtant, nous allons le faire. Je ne me suis jamais senti aussi confiant qu’aujourd’hui que nous y parviendrons. avoir nos premiers matchs en janvier et notre première saison en 2024. »